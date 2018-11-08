Пионеры и вожатые. Сборная России перед Кубком Карьяла: что это за команда?

Еврохоккейтур для новых лиц в национальных сборных – это прежде всего возможность показать свои умения перед большими турнирами. Тренеры занимаются подбором оптимального состава, поэтому дают шанс каждому вызванному сборнику. Сегодня стартует Кубок Карьяла, и в Финляндию Илья Воробьев привез непривычный состав. Все ради чистоты эксперимента.

Новые имена

Где еще ротировать состав, как не на Евротуре? Воробьев полностью согласен с этим утверждением: на финский этап он вызвал 8 хоккеистов, которые дебютируют в основной сборной.

По итогам одного из голосований болельщиков выяснилось: из новых лиц зрители больше всего хотят увидеть в деле 25-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина. 78-й номер уфимцев раскрылся на старте регулярного чемпионата, забросив 4 шайбы и отдав 6 ассистов. «Думаю, что Кадейкина во всех предыдущих командах неправильно использовали, рассматривая его как центр четвертого звена. Я считаю, что он игрок другого уровня, для других задач. Поэтому Александра и решили проверить в сборной», — заявил экс-генменеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд.

Финляндия – Россия 🇫🇮🇷🇺

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Старт Еврохоккейтура уже через несколько часов ⏱

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🏒 Моменты предматчевой раскатки pic.twitter.com/8g929neGPE — Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2018

Любопытно и приглашение защитника «Торпедо» Дениса Баранцева. Хоккеист выступал в ХК МВД и выигрывал Кубок Гагарина с «Динамо», но до вызова в сборную дорос только сейчас. Положительную характеристику хоккеисту выдал бывший главный тренер нижегородцев Петерис Скудра: «Баранцев умеет и любит играть в большинстве, он результативен. У нас не так много атакующих защитников. Денис – игрок двустороннего плана, с хорошим броском».

Под грифом «и.о». Хоккейный портрет Ильи Воробьева

Сборная солянка

В последний момент травмировались защитник Трямкин («Автомобилист») и нападающий Семенов («Авангард»). На замену им пришлось вызывать представителей «армейского» клана: в расположение национальной команды прибыли петербуржец Хафизуллин и москвич Слепышев.

И все равно тренерский штаб не ограничился стандартным пакетом опций «СКА–ЦСКА». Хотя эти клубы снова выделили солидную часть игроков для национальной команды (16 из 27 сборников), в Финляндию приехали хоккеисты из девяти разных команд. У лидирующего «Автомобилиста» взяли защитника и нападающего (Василевский, Голышев), из «Ак Барса» пригласили игрока обороны Педана с 15 результативными баллами по системе «гол+пас», а «Авангард» будут представлять молодые лидеры атаки Михеев (он пропустит матч с финнами по состоянию здоровья) и Зернов. Также в заявку попали и три игрока «Локомотива», усилившие все позиции: вратарь Коновалов, защитник Елесин, форвард Локтионов.

Без лидеров не остались

На Кубок Карьяла не поехали олимпийские чемпионы Дацюк, Гусев и Андронов. Главный тренер прокомментировал их отсутствие кратко, но убедительно: «Мы и так знаем, чего от них ожидать». Но совсем без проверенных людей команда не осталась: на турнир вызваны Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Иван Телегин. Добавит остроты и 23-летний Артем Зуб: несмотря на возраст, защитник уже выиграл Олимпиаду и два раза ездил на ЧМ.

Смотрим, как наша национальная сборная тренировалась на финском льду перед стартом Евротура👇 А заодно ждём вечера и держим кулаки ✊ — в 19:30 начнётся первый матч с участием наших парней на Кубке Карьяла pic.twitter.com/qrc4KQHIbU — Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2018

Состав подобрался и боевой, и с именами. Расчеты Воробьева понятны: 43-летний специалист хочет добиться положительных результатов от партнерства между старыми и новыми сборниками, а особо выделяющихся дебютантов будет наигрывать к основе. Сработает ли ставка? Станет известно во время объявления состава к ЧМ-2019.

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Матчи сборной России на Кубке Карьяла:

Дата Соперник Время (московское)

8.11 Финляндия 19:30

10.11 Швеция 14:00

11.11 Чехия 14:30

Состав сборной России: Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»). Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»). Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФХР, пресс-служба «Автомобилиста»