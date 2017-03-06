Петербургский порожняк. Алексей Андронов – о РФПЛ

Возобновление чемпионата России по футболу получилось совсем не торжественным, даже несмотря на ожидание возможной чемпионской гонки. Собственно, возобновляли его, как в комедии: то, что осталось от «Томи», проводило домашний (!) матч против «Ростова» в самом Ростове-на-Дону — и проиграло 0:6. Смысл пребывания такого коллектива в РФПЛ будет интересовать нас еще долго. Но лучше — о лидерах.

Долгую зиму поклонники соперников московского «Спартака» — «Зенита» и ЦСКА — рисовали различные оптимистические сценарии навязывания их любимыми клубами борьбы укатившим в 5-очковый отрыв красно-белым. Рассуждая в том числе и о том, что для Массимо Карреры это первые сборы с командой, которые он проводит самостоятельно, и в этом может скрываться шанс для преследователей. «Спартак» действительно потерял очки на старте второго этапа, вот только оппоненты, игравшие днем ранее, ничего впечатляющего показать публике не смогли. Диспозиция в таблице осталась прежней. И если ЦСКА, сменивший в межсезонье тренера и схему игры, на некоторое время избавлен от слишком придирчивого внимания, то «Зенит», единственный из российских клубов умудрившийся оступиться в Лиге Европы, сейчас вызывает крайнее раздражение даже у собственных болельщиков. И не только отсутствием в команде ленинградцев, о чем они периодически пишут в соцсетях уже несколько лет. Сейчас их серьезно возмутила игра, в которой не было ничего, говорящего нам о возможной чемпионской гонке.

Один из главных аргументов в пользу «Зенита» скрыт в отечественной футбольной истории. «Спартак» и ЦСКА меняли тренеров по ходу чемпионата. В России такие команды чемпионами не были никогда, в СССР подобное случалось лишь дважды. В 1964-м Гавриил Качалин, сменив после четырех туров Михаила Якушина, сделал чемпионом тбилисское «Динамо», а в 1990-м Валерий Лобановский сразу после чемпионата мира в Италии отправился в ОАЭ, и победу в турнире праздновал его коллега Анатолий Пузач, доводивший киевлян до конца календарного года. Правда, в обоих случаях предшественники успевали создать серьезный базис — Якушин и вовсе выиграл 4 матча подряд, а потом из-за ссоры с руководством республики уехал в Москву. Говорить о вкладе Леонида Слуцкого в результат ЦСКА сейчас довольно странно, а Дмитрий Аленичев в «Спартаке» успел провести только один матч в турнире. Так что Массимо Каррера вполне может начать писать историю российских чемпионатов. Тем более если соперники будут помогать ему, как сделали это в 18-м туре.

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ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко сейчас стоит перед необходимостью не столько решать турнирные задачи, сколько перестраивать игру команды. Разумеется, привыкшие к борьбе за самые высокие места армейцы не бросят сражаться за результат. Но отставание от лидера на 8 очков — это все же много. У Мирчи Луческу ситуация принципиально иная: и отставание от лидера меньше, и клубные амбиции выше. Если применительно к ЦСКА мы говорим о необходимом участии в Лиге чемпионов для поддержки приемлемой финансовой ситуации в клубе, то представить себе «Зенит», не попавший в главный турнир континента, почти невозможно. Тем более учитывая настойчивое педалирование этой темы самими петербуржцами.

Гончаренко с ходу предъявил новое армейское построение в защите, отсылающее ЦСКА к победным воспоминаниям середины прошлого десятилетия. Братья Березуцкие — в роли центральных защитников, но вместо постаревшего Игнашевича между ними играл Васин. В 2005-м или около того состав ЦСКА все же был намного мощнее, тогда в атаке действовал Вагнер (Оланаре пока еще ничем не заслуживает хотя бы сравнений), а такого игрока, как Ионов в том составе представить себе было затруднительно. С главной задачей — укрепить оборону — Гончаренко справился. «Зенит» не имел особых моментов для взятия ворот даже после удаления Вернблума. Что ЦСКА может в атаке — покажут игры с менее грозными противниками.

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«Зенит» тем временем становится главной загадкой российской футбольной весны-2017. В Брюсселе против «Андерлехта» он выглядел жалко и, если бы не Лодыгин, уступил бы там с крупным счетом. В ответной игре, добившись нужного результата, петербуржцы легко пропустили убийственный гол, позволив сопернику по-волейбольному разыгрывать мяч в штрафной головами. Теперь в матче против прямого конкурента «Зенит» не предъявил ничего вообще. Когда Кокорин в последний раз привлекал внимание действиями на футбольном поле, помнит, должно быть, только он сам. Дзюба тоже ничего не показал, а то, что в послематчевых высказываниях игроки стали вспоминать Халка — дескать, он бы помог, — говорит о состоянии «Зенита» лучше любого результата на табло.

Одной из самых странных историй российского межсезонья стала открытая критика футболистов (в частности, Олега Шатова) со стороны тренера по физподготовке Карло Николини. Такое вообще сложно представить: от публичных высказываний, пока совсем не допечет, удерживаются даже главные тренеры, а уж интервью помощников или тренеров по отдельным специализациям вообще почти не случается. Что происходит внутри «Зенита» — неведомо, но это четкий индикатор проблемы. Тем более что, по самым разнообразным свидетельствам, своей методикой подготовки Луческу команду утомил, она ему не очень верит и не готова идти в бой «за него».

Именно в годы службы румына в донецком «Шахтере» появился слоган «Донбасс порожняк не гонит», и работа Луческу имела к этому самое непосредственное отношение. Теперь он в России в совершенно иных условиях, и вокруг больше нет клубов-сателлитов с кучей арендованных игроков, радостно уклоняющихся от спортивной борьбы с его командой. Все надо решать самому. Судя по увиденному в субботу, с этим будут проблемы. Хотя класса футболистов для усмирения большинства соперников в теряющем свой уровень чемпионате петербуржцам должно хватить.

Очевидно, ключевая игра чемпионата состоится 15 апреля, когда «Зенит» снова посетит столицу и сыграет со «Спартаком». На что он будет способен тогда? Возродится ли с помпой подписанный Иванович? И будет ли вообще продолжаться борьба за чемпионство?

Текст: Алексей Андронов

Фото: Сергей Дроняев

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