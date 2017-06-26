Озорные столичные гуляки. Один день из жизни Москвы во время Кубка конфедераций

Большой турнир – серьезные трудности с организацией. Многие иностранные гости с радостью отмечают — Россия сумела сделать из второстепенного турнира сборных настоящий футбольный пир: дружелюбные волонтеры, комфортные места на стадионах. Корреспондент еженедельника «Футбол» отправился на арену «Спартак», чтобы насладиться колоритом проходящих соревнований.

«Любимое Тушино сегодня какое-то слишком испанское, непривычно» — эти слова из уст многих болельщиков слышались сразу по выходу из метро «Спартак». И правда: родной язык чилийской армии фанатов слышался даже из кабин бесплатных биотуалетов. Надувные кенгуру в руках австралийских фанатов будто сами сдувались под напором очередного заряда «СHI-CHI-CHI, LE-LE-LE, VIVA CHILE».

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Московские власти мощно подготовились к играм турнира. Оценили это и автолюбители – на каждом втором километре любой из столичных трасс висят рекламы с приглашениями на арену «Спартак». А интерактивные табло на дорогах рекламировали все московские игры Кубка и предупреждали о серьезных заторах во время 90 с лишним минут футбольного праздника. Благодаря этому даже не следящие за спортивными баталиями люди были осведомлены: Волоколамское шоссе – зло, сегодня его нужно объехать.

Пользователи общественного транспорта также выражают искреннее «вау» главам Москвы. Каждый салон автобуса/троллейбуса/трамвая обклеен информацией на иностранном языке – как добраться до стадиона. Пущенные по фиолетовой ветке метро ультрасовременные поезда «Москва» и работающие до 3 часов ночи экспрессы – еще один плюс к карме организаторов. А во время поездки в вагонах на МЦК красивые голоса рассказывают интересную информацию о некоторых зданиях за окном. Слишком сложно не полюбить подобный уют.

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Восхищенные чилийцы и другие гости столицы с интересом разглядывают живописные станции подземки и наслаждаются удобством центрального кольца. Скоростные «ласточки» побуждают болельщиков La Roja на путешествия: за несколько часов до матча с Австралией краснокожая толпа гуляет около станции «Локомотив», где находится стадион одноименного клуба. А уже вскоре любопытные южноамериканцы отправляются на северо-запад – до игры остается 150 минут.

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Тренерский штаб сборной Чили не рискнул выпустить на встречу третьего тура полурезервный состав – поражение от «соккеруз» означало скорое возвращение в Сантьяго. Главный тренер Хуан Пицци не решился огорчать многочисленный фанатский десант и заявляет в основу всех лидеров. Вышел даже голкипер Клаудио Браво, для которого этот матч стал дебютным на КК.

Чемпионы Азии в этот раз удивили: 37-летний ветеран Тим Кэхилл впервые за турнир появился в старте – такого бы не предсказала даже Ванга. Но на разминке все становится на свои места – капитан готовится выступить в сотом матче за национальную сборную. Это подтвердили и его партнеры по команде, выйдя на предматчевую тренировку в футболках с номером «100». «Oh, my God» в исполнении англоговорящих людей на трибунах подтвердили: австралийцы восхищены такой акцией.

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«***** (традиционное русское ругательство), надо было заранее брать паспорт болельщика. Чуть на игру не опоздал из-за очереди», — выдает запыхавшийся болельщик своему соседу по местам.

Почти все иностранные гости не столкнулись с подобными проблемами, оформив все формальности заранее. Пересвисты и громкие кричалки чилийцев перенеслись с солнечной улицы на трибуны арены еще за час до игры. Аплодисменты от Браво, необычные упражнения на разминке – все это поклонники обладателей Копа Америка наблюдали своими горящими глазами. То ли выпитое пиво их так разогрело, то ли футбол бьет в голову потомкам индейцев сильнее алкогольных градусов.

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«Ох, ну и прижали «кенгуру», — выдает один из зрителей через 10 секунд после стартового свистка. Но хохма подвыпившего болельщика в футболке «Спартака» не удалась: вскоре чилийцы завладели преимуществом.

Стадион «Спартака» на два часа заразился горячей чилийской экспрессией. Волна «красного» десанта настолько азартно насвистывала и исполняла кричалки, что многие русские присоединялись к поддержке гостей с другого конца света. Но неожиданно забитый гол команды Анге Постекоглу помог разглядеть и небольшие скопления народа в желто-зеленый атрибутике. А австралийцу, от радости чуть не порвавшему надувного кенгуру, можно было вручать награду «Man of the match» уже по окончании первого тайма.

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Для многих иностранцев еще одним преодолением стал поход по фуд-кордам во время перерыва.

«What is kulebyaka?» — озадаченные глаза пожилого мужчины в шляпе напоминали взгляд двоечника на тестировании по физике. Наиболее разговорчивые фанаты с разрисованным российским триколором на щеке принялись объяснять туристу особенности местной кухни.

Главной темой для массовых обсуждений стало пиво. Иностранцы с удовольствием осушали стаканы пенного напитка один за другим. Наши же смеялись над удручающим вкусом одной из марок и обзывали организаторов за завышенные цены. Но потом все же покупали это пиво, по несколько раз приходя за добавкой. Умом Россию не понять.

Хэдлайнеры 15-минутного перерыва – мексиканские болельщики. Девушка в самбреро и невысокий бородач с маской в национальных цветах «ацтеков» не отказывали в совместной фотографии никому. Пабло (мистер Икс в маске) и вовсе ощутил на себе все прелести звездной жизни: беднягу ловили, как только он вышел из туалета. На многочисленные фразы «Плиз, уно фото» он с уставшей улыбкой продолжал позировать на камеры смартфонов.

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«Вперрреееед, Спааааар-тааааак!», — под такие немногочисленные выкрики с верхних ярусов команды выходят на второй тайм. Отечественная публика смеется, испаноговорящая – смотрит с недопониманием. «Этих, похоже, после матча с «Тереком» забыли вывести» — мужчина объясняет шутку чилийской паре, показывая на «зачинщиков». Но потом с грустью махает рукой. «Эх! Да вам, индейцам, не понять, что такое «Спартак».

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Попытки Видаля и Санчеса поразить ворота соперника никак не приводили к успеху. И только вышедший на поле Родригес сумел затолкать мяч в ворота голкипера Райана. Счет стал ничейным, и в порыве празднования стало понятно – сегодня за Чили болеет вся Америка: прыгали люди в форме национальных сборных Венесуэлы, Эквадора. Даже старые знакомые из Мексики радостно потрясывали стаканчиками с пивом. Остается только догадываться, они ли устроили большую пенную лужу на проходе между рядами.

По правилам ФИФА, стюарды должны сажать на места болельщиков, которые слишком долго стоят и загораживают другим обзор. Но парни в желтых манишках пристально следили только за русскоговорящими, а улыбчивые иностранцы так и оставались незамеченными. Один солидно одетый мужчина был настолько раздосадован расовой несправедливостью, что на долгое время уткнулся в телефон.

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Заключительная игра в группе B близилась к завершению. Хоть игроки Австралии и пытались добиться такой важной победы, чилийцы грамотно действовали в обороне. Да и люди на трибунах были уверены в ничейном исходе: болельщик La Roja с дудкой в руке на ломанном английском убеждал соседа, что звезда сборной Алексис Санчес вскоре перейдет в «Баварию». А некоторые пробовали себя прогнозистами и уже пытались предугадать исход полуфинала Португалия – Чили.

Но финальный свисток итальянского рефери вновь вернул болельщиков с мыслей о будущем на арену. Все восхищенно аплодировали футболистам обеих команд, послышалось даже гулкое «мо-лод-цы». Стадион «Спартак» провел свой предпоследний матч на Кубке конфедераций, но приключения собравшихся еще не заканчивались.

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Веселые волонтеры со всеми прощались, поднимая болельщикам настроение в очереди к подземке. Благодаря молодым парням и девушкам праздник удался.

«Не трогай лошадь, я тебя сейчас сам потрогаю!» — этот и другие гневные крики служащих полиции по рупору потихоньку возвращали всех из сказки в суровую реальность – со злыми сотрудниками МВД и мучительными очередями после футбола.

Многих удивил бесплатный пропуск людей с Fan ID в метро. По пути к гостиницам и отелям чилийские бедняги никак не могли выговорить станцию «Пушкинская». С каждой минутой толпа становилась менее громадной и разъезжалась по своим спальным районам. Город погрузился в сон, но еще далеко за полночь можно было встретить радостных подростков со свисающим паспортом болельщика на шее.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press