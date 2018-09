Охота на Заха, Клопп и Сарри в топах, «Вест Хэм» снова в деле. Главные события 5-го тура АПЛ

Победные серии «Ливерпуля» и «Челси», первый успех «Вест Хэма» и хет-трик Азара. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 4-го тура АПЛ.

Герой тура

Эден Азар – неоспоримый лидер нынешнего «Челси». Вдоволь «накатавшись в автобусах» при Моуринью и Конте, сейчас он наслаждается атакующим стилем Маурицио Сарри. Бельгийский плеймейкер сотворил хет-трик в матче с «Кардиффом», обеспечив «синим» волевую победу. Это его второй «трюк со шляпой» в АПЛ и первый с февраля 2014 года. Кроме того, Азар отличился в трех играх чемпионата Англии подряд.

Матч тура

В игре против «шпор» «Ливерпуль» встретил первую серьезную оппозицию в новом сезоне. «Тоттенхэм», неожиданно проигравший в предыдущем туре, рассчитывал сократить гандикап от «красных», но в дело вмешался форс-мажор. После углового «Ливерпуля» Михел Ворм, заменявший Льориса, не рассчитал траекторию удара Вейналдума и поймал мяч уже в воротах. Во второй половине удача вновь была на стороне гостей – Вертонген, казалось, спас ворота после прострела Мане, но Бобби Фирмино не выключился из эпизода и расстрелял ворота с «ленточки». Гол Ламелы на последних минутах уже ничего не изменил – «красная машина» Клоппа все увереннее закрепляется на вершине. Игра омрачилась травмой Фирмино в борьбе с Вертонгеном: бельгиец излишне усердно размахивал руками и ткнул пальцем точно в глаз бразильцу.

Thanks to all the fans for your greetings on my birthday and the great support on yesterday's match.

We are convinced that this is the way to obtain good results.#COYI #Westham pic.twitter.com/og5fiuLoEH

— Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) September 17, 2018