Охота на Заха, Клопп и Сарри в топах, «Вест Хэм» снова в деле. Главные события 5-го тура АПЛ

Победные серии «Ливерпуля» и «Челси», первый успех «Вест Хэма» и хет-трик Азара. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 4-го тура АПЛ.

Герой тура

Эден Азар – неоспоримый лидер нынешнего «Челси». Вдоволь «накатавшись в автобусах» при Моуринью и Конте, сейчас он наслаждается атакующим стилем Маурицио Сарри. Бельгийский плеймейкер сотворил хет-трик в матче с «Кардиффом», обеспечив «синим» волевую победу. Это его второй «трюк со шляпой» в АПЛ и первый с февраля 2014 года. Кроме того, Азар отличился в трех играх чемпионата Англии подряд.

Матч тура

В игре против «шпор» «Ливерпуль» встретил первую серьезную оппозицию в новом сезоне. «Тоттенхэм», неожиданно проигравший в предыдущем туре, рассчитывал сократить гандикап от «красных», но в дело вмешался форс-мажор. После углового «Ливерпуля» Михел Ворм, заменявший Льориса, не рассчитал траекторию удара Вейналдума и поймал мяч уже в воротах. Во второй половине удача вновь была на стороне гостей – Вертонген, казалось, спас ворота после прострела Мане, но Бобби Фирмино не выключился из эпизода и расстрелял ворота с «ленточки». Гол Ламелы на последних минутах уже ничего не изменил – «красная машина» Клоппа все увереннее закрепляется на вершине. Игра омрачилась травмой Фирмино в борьбе с Вертонгеном: бельгиец излишне усердно размахивал руками и ткнул пальцем точно в глаз бразильцу.

Thanks to all the fans for your greetings on my birthday and the great support on yesterday's match. We are convinced that this is the way to obtain good results.#COYI #Westham pic.twitter.com/og5fiuLoEH — Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) September 17, 2018

«Вест Хэм» жив!

В день игры на «Гудисон парк» тренер «молотобойцев» Пеллегрини отмечал 65-ый день рождения. После четырех поражений на старте специалист знал, на какие сюрпризы горазды его подопечные – поэтому галстук в цветах клуба приобрел себе сам. А потому футболистам «Вест Хэма» не оставалось ничего другого, как подарить победу. В первом тайме дублем отметился украинец Андрей Ярмоленко, которого уже успели причислить к худшим трансферам нового сезона. Во второй половине успех закрепил Марко Арнаутович – бесспорный лидер нынешнего «Вест Хэма». Первая победа должна придать уверенности «молоткам» — с таким составом они обязаны бороться за зону еврокубков. А после игры Мануэль Пеллегрини поблагодарил игроков и болельщиков.

Метаморфозы Заха

Уилфрид Заха, недавно ставший лучшим бомбардиром «Кристал Пэлас» в истории АПЛ, продолжает приковывать к себе внимание. В первом тайме с «Хаддерсфилдом» игра для ивуарийского форварда могла закончиться дважды: сначала Йоргенсен чуть не отрубил Заха ногу, но получил только желтую. Спустя две минуты сам нападающий пошел прямой ногой на обидчика – и судья вновь проявил либеральность. Приняв индифферентность арбитра, Уилл включил свои футбольные скиллы: получив мяч на левом фланге недалеко от центра поля он протащил мяч мимо двух защитников, вошел в штрафную и выстрелил в дальнюю «девятку» — претендент на лучший гол тура, а может быть и всего сентября.

У «Борнмута» взошла новая звезда?

Миниатюрный вингер (163 см) Райан Фрейзер играет все большую роль в успешном выступлении «вишенок». Во встрече с «Лестером» 24-летний шотландец рвал оборону «лис» без всякого снисхождения. На старте матча рефери не разглядел стопроцентного пенальти после нарушения на Фрейзере, но это не выбило потомка горцев из колеи. Оборона «Лестера» продолжила проваливаться на левом фланге и молниеносный Райан дважды наказал гостей за медлительность. Если вингер «Борнмута» продолжит в том же духе, то уже в скором времени может перейти в клуб посерьезней.

Первое поражение «Уотфорда»

После четырех побед на старте удача отвернулась от «шершней». В игре с «МЮ» команда Грасии имела все шансы хотя бы не проиграть, но Де Хеа и невезение не дали продолжится рекордной победной серии «Уотфорда». Манкунианцы, в свою очередь, одержали вторую гостевую победу кряду.

Воля «Брайтона»

«Чайки» уже второй тур подряд проигрывали с разницей в два мяча за 25 минут до конца встречи, но вновь смогли вытащить игру. В предыдущем туре с волевым характером игроков «Брайтона» познакомился «Фулхэм», а на сей раз очков недосчитался «Саутгемптон». В обоих случаях спасительный гол забивал Гленн Мюррей — лучший бомбардир «Брайтона».

Без побед и надежд?

Четыре команды пока не побеждали в новом сезоне. И если «Ньюкасл» проигрывает только топ-клубам с синхронным счетом 1:2, то у «Бернли», «Кардиффа» и «Хаддерсфилда» уже наметились серьезные проблемы в борьбе за выживание в АПЛ.

Цифра тура

30 ударов нанес «Вулверхэмптон» по воротам «Бернли» и забил лишь один мяч (1:0). Рекорд сезона принадлежит «Ман Сити» в матче против «Хаддерсфилда». Из 32 ударов «горожан» результативными в той игре стали шесть.

Цитата тура

«Я чувствую, что прежде чем кто-то получит красную карточку, мне придется сломать ногу»,

— у форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха есть все основание негодовать из-за необъективного судейства. От защитников других команд АПЛ ему прилетает по ногам стабильно каждые выходные.

Результаты тура:

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2 (0:1)

(Ламела, 90; Вейналдум, 39, Фирмино, 54).

Борнмут – Лестер Сити – 4:2 (3:0)

(Фрейзер, 19, 37, Кинг – 41, с пенальти, А. Смит, 81; Мэддисон, 88 – с пенальти, Олбрайтон, 89).

Челси – Кардифф Сити – 4:1 (2:1)

(Азар, 37, 43, 80 – с пенальти, Виллиан, 83; Бамба, 16).

Хаддерсфилд– Кристал Пэлас – 0:1 (0:1)

(Заха, 38).

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0 (2:0)

(Сане, 2, Сильва, 21, Стерлинг, 47).

Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 1:2 (0:0)

(Хоселу. 90; Джака, 49, Озил, 58).

Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:2)

(А. Грей, 65; Лукаку, 35, Смоллинг, 38).

Вулверхэмптон – Бернли – 1:0 (0:0)

(Хименес, 61).

Эвертон – Вест Хэм Юнайтед – 1:3 (1:2)

(Сигурдссон, 45; Ярмоленко, 11, 31, Арнаутович, 61).

Саутгемптон – Брайтон – 2:2 (1:0)

(Хейбьерг, 35, Ингс, 65 – с пенальти; Даффи, 67, Мюррей, 90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси») – 5, Мане («Ливерпуль»), Митрович («Фулхэм»), Мюррей («Брайтон»), Лукаку («МЮ») – по 4 гола.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»