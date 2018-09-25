Отрыв «Ливерпуля», юбилей Агуэро и первая осечка «Челси». Главные события 6-го тура АПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

«Ливерпуль» продолжает идти без потерь, рекордная победа «Бернли» и 300-й матч Агуэро. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 6-го тура АПЛ.

Чердан Шакири

«Ливерпуль» — единоличный лидер АПЛ

«Красные» продолжают прокатываться прессом по своим соперникам. Команда Клоппа – единственная, имеющая стопроцентный показатель в АПЛ. В матче со «святыми», «Ливерпуль» с первых минут взял соперника в оборот. Счет был открыт благодаря двум несчастливым для «Саутгемптона» рикошетам. В середине тайма Матип после углового удвоил счет, а под конец первой половины Мо Салах добил мяч с линии ворот после удара Шакири со штрафного. Швейцарец впервые вышел в стартовом составе «красных» в АПЛ и был активен — порадовал взрывными обводками и своими запатентованными стандартами. Шесть побед на старте не должны вводить в эйфорию – ведь следующие два тура всерьез проверят амбиции «Ливерпуля». В ближайшую субботу парням Клоппа ехать на «Стэмфорд Бридж», а спустя неделю – принимать разбушевавшийся «Ман Сити». Успех в этих встречах обеспечит мерсисайдцам статус главного фаворита сезона, в случае неудач опять начнутся разговоры о сырости претендентских амбиций «Ливерпуля».

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» рвет «Кардифф» на части

Кун Агуэро, на неделе продливший контракт с «Ман Сити» до 2021 года, не нуждался в особом настрое перед игрой с «Кардиффом». Аргентинский форвард начал без раскачки и на 32-й минуте отметил забитым мячом новое соглашение – это 205-й гол Агуэро в 300 матче за «горожан» во всех турнирах. Мяч Куна стал только затравкой — в дальнейшем «Ман Сити» вдоволь поиздевался над «ласточками», а филлипинский кипер Этеридж получил настоящее «крещение огнем». В первом тайме голы-красавцы оформили Силва и Гюндоган, а во второй половине дублем отличился Рияд Марез, забивший свои первые мячи в «небесно-голубой» футболке. Итоговые 0:5 не отражают сути происходящего на поле – игра могла запросто закончиться и с двузначным счетом.

«Шпоры» прерывают серию поражений

Сентябрь выдается крайне сложным для «Тоттенхэма». Перед игрой с «Брайтоном», «Сперс» проиграли все три матча в сентябре (два в АПЛ и один в ЛЧ). В первом тайме Харри Кейн забил второй гол в сезоне, реализовав одиннадцатиметровый. Во второй половине Эрик Ламела, набирающий былую форму, забил победный для гостей мяч.

«Бернли» начинает возвращать должки фанатам

Заработав лишь очко на старте, «Бордовые», наконец, порадовали своих болельщиков домашней победой. В матче с крепким «Борнмутом» хозяева отметились рядом любопытных достижений. Чешский форвард Матей Выдра, открывший счет, забил в АПЛ впервые с сезона-2013/14, когда он выступал за «Вест Бромвич». Аарон Леннон, удвоивший преимущество, также отличился за «Бернли» в первый раз. А форвард Эшли Барнс выстрелил дублем после выхода на замену. Итоговые 4:0 – самая крупная победа «Бернли» в истории премьер-лиги.

Унаи Эмери поймал победную волну

После двух поражений на старте, некоторые болельщики «канониров» всерьез задумались о резонности смены тренера. С тех пор «Арсенал» выиграл 4 игры подряд, а Унаи Эмери выглядит все увереннее в воплощении своих грандиозных планов. Ключевую роль вновь сыграли форварды — Лаказетт и Обамеянг. К слову, бывший форвард «Боруссии» забил свой 12-й гол с момента февральского дебюта в АПЛ — больше только у Салаха — 16. Ближайшие 6 игр «пушкари» проведут, не покидая Лондон. Особняком стоит матч с огненным «Ливерпулем» в 11-ом туре, остальные встречи — с уступающими в классе соперниками. В случае успеха в этих встречах, «красно-белые» смог войти в группу претендентов на место в Лиге чемпионов, а может и на чемпионство.

Вест Хэм Челси

«Челси» не смог распечатать ворота «Вест Хэма»

Дерби «молотобойцев» и «пенсионеров» — одно из самых принципиальных и злых не только в Лондоне, но и во всей Англии. После успеха в минувшем туре, «Вест Хэм» вновь поверил в себя. В матче против адептов «сарризма» «молотки» проявили максимум самоотдачи и желания бороться. Благодаря им и везению, «Челси» так и не смог увезти с Олимпийского стадиона больше одного балла.

Цитата тура

«Выигрывать во всех матчах невозможно. Сегодня ничью можно считать приемлемым результатом. Я знал, что «Вест Хэм» очень хорош, и не понимаю, каким образом они смогли проиграть первые четыре матча в чемпионате»,

— главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после первой потери очков в АПЛ

Результаты тура:

Фулхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

(Митрович, 79; Грей, 2).

Бернли – Борнмут – 4:0 (2:0)

(Выдра, 39, Леннон, 41, Барнс, 83, 88).

Кардифф Сити – Манчестер Сити – 0:5 (0:3)

(Агуэро, 32, Силва, 34, Гюндоган. 44, Марез, 67, 89).

Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед – 0:0.

Лестер Сити – Хаддерсфилд Таун – 3:1 (1:1)

(Ихеаначо, 19, Мэддисон, 66, Варди, 75; Йоргенсен, 5).

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (3:0)

(Худт, 10 – в свои ворота, Матип, 21, Салах, 45).

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

(Фред, 18; Моутинью, 53).

Брайтон энд Хоув Альбион – Тоттенхэм Хотспур – 1:2 (0:1)

(Нокар, 90; Кейн, 42 – с пенальти, Ламела, 76).

Вест Хэм Юнайтед – Челси – 0:0.

Арсенал – Эвертон – 2:0 (0:0)

(Лаказетт, 53, Обамеянг, 56).

Турнирная таблица

Англия 6 тур

Бомбардиры: Азар («Челси»), Митрович («Фулхэм») – по 5, Мане («Ливерпуль»), Мюррей («Брайтон»), Лукаку («МЮ»), Агуэро («МС») – по 4 гола.

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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