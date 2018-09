Отрыв «Ливерпуля», юбилей Агуэро и первая осечка «Челси». Главные события 6-го тура АПЛ

«Ливерпуль» продолжает идти без потерь, рекордная победа «Бернли» и 300-й матч Агуэро. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 6-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» — единоличный лидер АПЛ

«Красные» продолжают прокатываться прессом по своим соперникам. Команда Клоппа – единственная, имеющая стопроцентный показатель в АПЛ. В матче со «святыми», «Ливерпуль» с первых минут взял соперника в оборот. Счет был открыт благодаря двум несчастливым для «Саутгемптона» рикошетам. В середине тайма Матип после углового удвоил счет, а под конец первой половины Мо Салах добил мяч с линии ворот после удара Шакири со штрафного. Швейцарец впервые вышел в стартовом составе «красных» в АПЛ и был активен — порадовал взрывными обводками и своими запатентованными стандартами. Шесть побед на старте не должны вводить в эйфорию – ведь следующие два тура всерьез проверят амбиции «Ливерпуля». В ближайшую субботу парням Клоппа ехать на «Стэмфорд Бридж», а спустя неделю – принимать разбушевавшийся «Ман Сити». Успех в этих встречах обеспечит мерсисайдцам статус главного фаворита сезона, в случае неудач опять начнутся разговоры о сырости претендентских амбиций «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» рвет «Кардифф» на части

Кун Агуэро, на неделе продливший контракт с «Ман Сити» до 2021 года, не нуждался в особом настрое перед игрой с «Кардиффом». Аргентинский форвард начал без раскачки и на 32-й минуте отметил забитым мячом новое соглашение – это 205-й гол Агуэро в 300 матче за «горожан» во всех турнирах. Мяч Куна стал только затравкой — в дальнейшем «Ман Сити» вдоволь поиздевался над «ласточками», а филлипинский кипер Этеридж получил настоящее «крещение огнем». В первом тайме голы-красавцы оформили Силва и Гюндоган, а во второй половине дублем отличился Рияд Марез, забивший свои первые мячи в «небесно-голубой» футболке. Итоговые 0:5 не отражают сути происходящего на поле – игра могла запросто закончиться и с двузначным счетом.

«Шпоры» прерывают серию поражений

Сентябрь выдается крайне сложным для «Тоттенхэма». Перед игрой с «Брайтоном», «Сперс» проиграли все три матча в сентябре (два в АПЛ и один в ЛЧ). В первом тайме Харри Кейн забил второй гол в сезоне, реализовав одиннадцатиметровый. Во второй половине Эрик Ламела, набирающий былую форму, забил победный для гостей мяч.

