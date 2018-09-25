Отрыв «Ливерпуля», юбилей Агуэро и первая осечка «Челси». Главные события 6-го тура АПЛ

«Ливерпуль» продолжает идти без потерь, рекордная победа «Бернли» и 300-й матч Агуэро. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 6-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» — единоличный лидер АПЛ

«Красные» продолжают прокатываться прессом по своим соперникам. Команда Клоппа – единственная, имеющая стопроцентный показатель в АПЛ. В матче со «святыми», «Ливерпуль» с первых минут взял соперника в оборот. Счет был открыт благодаря двум несчастливым для «Саутгемптона» рикошетам. В середине тайма Матип после углового удвоил счет, а под конец первой половины Мо Салах добил мяч с линии ворот после удара Шакири со штрафного. Швейцарец впервые вышел в стартовом составе «красных» в АПЛ и был активен — порадовал взрывными обводками и своими запатентованными стандартами. Шесть побед на старте не должны вводить в эйфорию – ведь следующие два тура всерьез проверят амбиции «Ливерпуля». В ближайшую субботу парням Клоппа ехать на «Стэмфорд Бридж», а спустя неделю – принимать разбушевавшийся «Ман Сити». Успех в этих встречах обеспечит мерсисайдцам статус главного фаворита сезона, в случае неудач опять начнутся разговоры о сырости претендентских амбиций «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» рвет «Кардифф» на части

Кун Агуэро, на неделе продливший контракт с «Ман Сити» до 2021 года, не нуждался в особом настрое перед игрой с «Кардиффом». Аргентинский форвард начал без раскачки и на 32-й минуте отметил забитым мячом новое соглашение – это 205-й гол Агуэро в 300 матче за «горожан» во всех турнирах. Мяч Куна стал только затравкой — в дальнейшем «Ман Сити» вдоволь поиздевался над «ласточками», а филлипинский кипер Этеридж получил настоящее «крещение огнем». В первом тайме голы-красавцы оформили Силва и Гюндоган, а во второй половине дублем отличился Рияд Марез, забивший свои первые мячи в «небесно-голубой» футболке. Итоговые 0:5 не отражают сути происходящего на поле – игра могла запросто закончиться и с двузначным счетом.

«Шпоры» прерывают серию поражений

Сентябрь выдается крайне сложным для «Тоттенхэма». Перед игрой с «Брайтоном», «Сперс» проиграли все три матча в сентябре (два в АПЛ и один в ЛЧ). В первом тайме Харри Кейн забил второй гол в сезоне, реализовав одиннадцатиметровый. Во второй половине Эрик Ламела, набирающий былую форму, забил победный для гостей мяч.

Four-midable! What a result for the Clarets as they chalk up their biggest ever Premier league win.

Well done boys! pic.twitter.com/uqw2kfpa8G — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 22, 2018

«Бернли» начинает возвращать должки фанатам

Заработав лишь очко на старте, «Бордовые», наконец, порадовали своих болельщиков домашней победой. В матче с крепким «Борнмутом» хозяева отметились рядом любопытных достижений. Чешский форвард Матей Выдра, открывший счет, забил в АПЛ впервые с сезона-2013/14, когда он выступал за «Вест Бромвич». Аарон Леннон, удвоивший преимущество, также отличился за «Бернли» в первый раз. А форвард Эшли Барнс выстрелил дублем после выхода на замену. Итоговые 4:0 – самая крупная победа «Бернли» в истории премьер-лиги.

Унаи Эмери поймал победную волну

После двух поражений на старте, некоторые болельщики «канониров» всерьез задумались о резонности смены тренера. С тех пор «Арсенал» выиграл 4 игры подряд, а Унаи Эмери выглядит все увереннее в воплощении своих грандиозных планов. Ключевую роль вновь сыграли форварды — Лаказетт и Обамеянг. К слову, бывший форвард «Боруссии» забил свой 12-й гол с момента февральского дебюта в АПЛ — больше только у Салаха — 16. Ближайшие 6 игр «пушкари» проведут, не покидая Лондон. Особняком стоит матч с огненным «Ливерпулем» в 11-ом туре, остальные встречи — с уступающими в классе соперниками. В случае успеха в этих встречах, «красно-белые» смог войти в группу претендентов на место в Лиге чемпионов, а может и на чемпионство.

«Челси» не смог распечатать ворота «Вест Хэма»

Дерби «молотобойцев» и «пенсионеров» — одно из самых принципиальных и злых не только в Лондоне, но и во всей Англии. После успеха в минувшем туре, «Вест Хэм» вновь поверил в себя. В матче против адептов «сарризма» «молотки» проявили максимум самоотдачи и желания бороться. Благодаря им и везению, «Челси» так и не смог увезти с Олимпийского стадиона больше одного балла.

Цитата тура

«Выигрывать во всех матчах невозможно. Сегодня ничью можно считать приемлемым результатом. Я знал, что «Вест Хэм» очень хорош, и не понимаю, каким образом они смогли проиграть первые четыре матча в чемпионате»,

— главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после первой потери очков в АПЛ

Результаты тура:

Фулхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

(Митрович, 79; Грей, 2).

Бернли – Борнмут – 4:0 (2:0)

(Выдра, 39, Леннон, 41, Барнс, 83, 88).

Кардифф Сити – Манчестер Сити – 0:5 (0:3)

(Агуэро, 32, Силва, 34, Гюндоган. 44, Марез, 67, 89).

Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед – 0:0.

Лестер Сити – Хаддерсфилд Таун – 3:1 (1:1)

(Ихеаначо, 19, Мэддисон, 66, Варди, 75; Йоргенсен, 5).

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (3:0)

(Худт, 10 – в свои ворота, Матип, 21, Салах, 45).

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

(Фред, 18; Моутинью, 53).

Брайтон энд Хоув Альбион – Тоттенхэм Хотспур – 1:2 (0:1)

(Нокар, 90; Кейн, 42 – с пенальти, Ламела, 76).

Вест Хэм Юнайтед – Челси – 0:0.

Арсенал – Эвертон – 2:0 (0:0)

(Лаказетт, 53, Обамеянг, 56).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси»), Митрович («Фулхэм») – по 5, Мане («Ливерпуль»), Мюррей («Брайтон»), Лукаку («МЮ»), Агуэро («МС») – по 4 гола.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»