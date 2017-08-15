Отражение 2017/18. Три лица российского футбола

Если через месяц после старта сезона, после учиненного «Зенитом» разгрома «Спартака» и столичного дерби попробовать назвать тройку игроков, наилучшим образом дающих представление о российском футболе, она, скорее всего, будет выглядеть следующим образом: Денис Глушаков, Александр Головин и Александр Кокорин. Настоящее российского футбола, его будущее и надежда, что всегда все можно исправить.

Глушаков. Настоящее

Еще несколько месяцев назад он забивал сумасшедшие голы, танцевал на крыше своей машины, приносил на ТВ к Урганту самогон из Миллерова и вообще считался образцом российского футболиста. А сейчас никто не понимает, что происходит с Денисом Глушаковым. И если бы с ним одним. Который месяц никто не понимает, что творится со «Спартаком». Который год никто не понимает, что творится со всем российским футболом.

Это нельзя объяснить цифрами и логикой. Накануне дерби с ЦСКА Денис Глушаков на базе в Тарасовке пожимал плечами: «Все говорят, что я устал, но после каждого матча я смотрю статистику, и там я в тройке лучших и по пробегу, и по единоборствам». Глушаков на пальцах объяснял, как изменилась его роль в команде.

«Раньше мы играли с одним нападающим, и у меня были свободные зоны, куда я врывался и откуда забивал, а сейчас у нас три игрока работают на атаку, четыре – это слишком много, и я должен садиться в опорную зону»,

— довольно логично раскладывал капитан «Спартака». И немного обижался, что раньше его носили на руках, а теперь все «переобулись в другие сапоги». Перед матчем с ЦСКА про сапоги было особенно уместно.

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После дерби снова никто не мог объяснить, что произошло. Две цифры на табло – «2» и «1» – выглядели нелогично после 90 минут не сказать чтобы огненной игры. Но хуже всего, что про них ничего не мог сказать и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он вообще не очень любит говорить с журналистами про футбол. Про эмоции – да, про трансферы – пожалуйста, про костюмы – вполне. Про тактику – никогда.

Невозможно представить, как Каррера дает игрокам установки на игру. Как чертит схемы и разбирает соперников. Что подсказывает в перерыве и говорит перед тем, как выпускать на замену. Возможно, он все это умеет, но никто в команде почему-то не вспоминает его гениальных тактических ходов. Наоборот, все футболисты «Спартака» в один голос говорят: Каррера – отличный мотиватор. Но сейчас проблемы команды вряд ли лежат только в эмоциональной плоскости. Нарушен игровой баланс, и исправлять нужно футбольные причины, а не психологические. Нужны свежие тренерские идеи. Возможно, поэтому в «Спартаке» и появился швейцарский тренер-аналитик Жан-Пьер Джероза.

Чтобы понять, что происходит с Глушаковым, нужно понять, что творится со «Спартаком». А после, может, станет ясно, где шанс российского футбола. А пока все, что происходит с чемпионом страны и его капитаном, каждый объясняет так, как умеет. Мы привыкли, в российском футболе мы так делаем десятилетиями. И все время говорим про эмоции и психологическую усталость. Так легче, интереснее и ничем не рискуешь: «Голова – предмет темный и исследованию не подлежит».

Головин. Будущее

Больше, чем игра Александра Головина, обнадеживает только основной состав «Краснодара» с 18-летними воспитанниками. Но если посмотреть статистику 21-летнего полузащитника ЦСКА, главным там будет не процент выигранных единоборств, или количество отборов, или точность передач. Главным там будет объем всех выполненных действий. Герой Большого дерби успевал ввязаться почти в каждую драку, вступить в четыре десятка единоборств, сделать 9 подборов, а потом еще на скорости лезть в обводку. У него было полно потерь, в пропущенном голе есть и его вина: наверняка он должен был присматривать за Пашаличем, но Александр все искупил активностью, скоростью и работоспособностью.

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Если Головин – это будущее российского футбола, то наш шанс как раз в очень неплохо обученных моторных исполнителях. Они не гении, они не волшебники с дриблингом Месси, ударами Роналду и акробатическими номерами Ибрагимовича. Зато они очень квалифицированные работяги. И если академии ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» сумеют наладить массовый выпуск таких исполнителей, это будет конкурентоспособный товар на трансферном рынке.

Кокорин. Надежда

Перед каждым сезоном в сердце любого болельщика живет надежда на чудо. Что вдруг волшебным образом «Спартак» станет чемпионом, а «Зенит» выиграет три европейских кубка. Этим «а что, а вдруг» научились пользоваться не только креативщики странной рекламы, но и топ-менеджеры почти всех российских клубов. Что самое интересное, в российском футболе оно иногда срабатывает. Кажется, сейчас с Кокориным происходит как раз такое чудо.

Шесть матчей – 5 голов и 3 передачи. Так же сильно Кокорин начинал только сезон-2013/14 (там у него было 5 голов и 3 передачи в семи неполных матчах чемпионата за «Динамо» плюс три забитых мяча за сборную).

Дальше, впрочем, было 8 матчей безголевой «засухи», и чудо очень быстро стало похоже на фокус. Но именно такими надеждами, что вдруг, в один момент, все встанет на свои места, Кокорин станет забивать, появится еще несколько головиных, а «Спартак» к Лиге чемпионов выйдет из пике, и жив российский футбол.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»