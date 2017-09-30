Откройте, полиция! Испанцы арестовали владельца «Марбельи» за связь с русской мафией

Гражданская гвардия Испании провела спецоперацию «олигарх» против русской мафии, в ходе которой были задержаны 11 россиян, подозреваемых в отмывании 30 млн евро. В числе задержанных оказался российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и вице-президент клуба Герман Пастушенко. А скромный клуб из Сегунды Б стал одним из трех бизнесов для отмывания денег.

По итогам операции «олигарх», прошедшей в испанских городах Марбелья и Михас были задержаны 11 россиян и проведены 18 обысков. Ведомство считает, что задержанные отмывали деньги в Марбелье через три бизнеса: футбольный клуб «Марбелья», производитель питьевой воды «Aguas Sierra de Mijas» и гольф-клуб «Dama de Noche». Еще интереснее то, что, по словам испанской полиции, каждый из них контролируется солнцевской и измайловской ОПГ.

Операция, проводившаяся совместно с Интерполом, была начата в Испании еще около 4 лет назад. По оценкам ведомства, за эти годы предполагаемые преступники отмыли более 30 млн евро.

При обысках у них изъяли крупную сумму наличности, компьютерное оборудование, документы, 23 элитных транспортных средства и разные виды огнестрельного оружия.

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Спустя несколько дней задержанные предстали перед судом. Семеро обвиняемых были освобождены из-под стражи. Среди них оказался вице-президент «Марбельи» Герман Пастушенко, тогда как Александр Гринберг остался под стражей. Как сообщил бизнес-партнер Гринберга Павел Алешин, бизнесмен жаловался на плохие условия содержания в испанской тюрьме. В частности он упомянул, что ему не давали воды в течение 10 часов и морили голодом. Жене Гринберга не позволяют увидеться с мужем и даже не разрешают сделать передачу.

По данным испанского реестра компаний, помимо футбольного клуба «Марбелья» и компании MFC Sport Arena SL, управляющей клубным стадионом, Гринберг владеет компанией Terminal Group Spain SL, занимающейся покупкой и продажей недвижимости. В России Гринбергу принадлежит компания под названием — ООО «УК «Терминал-Групп», также работающая в сфере недвижимости. Партнером Гринберга и Германа Пастушенко по проекту ООО «Терминал-Запад» является Андрей Малевский. Родной брат погибшего в 2001 году лидера измайловской ОПГ Антона Малевского. А среди совладельцев значится вдова Антона — Жанна Малевская. Кроме того, Гринберг с Алешиным и Андреем Малевским были в составе учредителей ООО «Терминал-Одинцово».

Помимо Гринберга и Алешина совладельцами «Терминал-Одинцово» числятся футбольный агент Олег Артемов, его партнер Алексей Рыскин и футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов.

Гринберг рассказывал о том, что с детства увлечен футболом и даже играл в юношеской команде «Торпедо» под руководством Виктора Михайловича Шустикова. Однако карьера в футболе у него не получилась. В Марбелье бизнесмен проживает с 2008 года, а клуб приобрел в 2013 году за символичную сумму в 1 евро, когда тот погряз в долгах и находился на грани исчезновения. На начальном этапе в «Марбелье» работали экс-футболисты Александр Мостовой и Геннадий Перепаденко. Первый занимал должность советника президента, а Геннадий работал в спортивном отделе. Гринберг также вложил деньги в ремонт местного стадиона, из-за чего город сдает стадион команде в бесплатную аренду. В 2016 году игроком клуба полгода числился российский защитник Георгий Минасов. Сын известного футбольного агента Арсена Минасова.

Полтора года назад российский владелец «Марбельи» с гордостью рассказывал, как возросла посещаемость матчей команды: «Я не поленился на нашем первом матче пересчитать людей на трибунах. Их было 123 человека. Сегодня у нас средняя посещаемость – полторы-две тысячи на обычных матчах и три-четыре – на топовых». Среди них можно было встретить даже родного брата актера Антонио Бандераса – Франциско.

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Пока владелец «Марбельи» находится под стражей, на официальном сайте клуба было опубликовано письмо со словами поддержки в его адрес. Послание заканчивается словами: «С большой любовью и привязанностью, ваша семья ФК «Марбелья», которая всегда будет поддерживать вас». Сейчас клуб из курортного городка с населением чуть меньше 150 тысяч человек идет в середине таблицы одного из дивизионов Сегунды Б (третья по силе испанская лига) и с нетерпением ожидает новостей о дальнейшей судьбе своего спасителя.

Текст: Никита Котов

Фото: официальный сайт «Марбельи»