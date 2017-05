Оружейный барон. Как Арсен Венгер подавляет мятеж в «Арсенале»

Казалось, в этом сезоне луноликого француза окончательно приперли к стенке. В глазах большинства Венгер давно превратился в ископаемую окаменелость. Как вдруг случилось нечто: спустя 20 лет Арсен отказался от ортодоксальной схемы и перешел на игру в три защитника. Семь побед в восьми матчах говорят, что новый имидж пришелся «Арсеналу» к лицу.

Трудно припомнить, когда против кого-то из тренеров разворачивали столь масштабную кампанию. Появление антивенгеровских транспарантов на самых разных мероприятиях по всему миру намекает, что эта заварушка – нечто большее, чем глас фанатов: подобные акции из «низов» не запускаются. Все говорят о конфликте Венгера и исполнительного директора «Арсенала» Ивана Газидиса. Есть мнение, что последний и стал организатором травли.

«Сейчас мы понимаем, что самым сложным испытанием для нас станет тот период, который наступит между завершением работы Венгера и началом работы нового тренера. Я не знаю, когда это случится, однако в такой момент нам нужно будет оставаться очень сильными», — рассуждал Газидис еще осенью 2014 года. Видимо, почву для этого он готовил уже тогда. Но сезон сменяет сезон, а Венгер все не уходит. Да еще позволяет себе высказывания в духе того, что решать вопросы по части трансферов он будет сам. Газидиса это не может не раздражать.

В умении считать деньги Ивану не откажешь: он получает более 2,5 миллионов фунтов в год, что делает его вторым по доходам среди топ-менеджеров АПЛ после Эда Вудворда из «МЮ». Газидис – большой мастак по части популистических слоганов. «Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом. «Арсенал» намеревается продемонстрировать всё лучшее, что может принести игра в футбол», – типичный пример его демагогии. Правда, что конкретно он под этим понимает, никому не понятно. За словами не видно дел.

Пока Газидис запомнился тем, что установил самые высокие цены на билеты в Премьер-лиге. За что быстро удостоился персональной кричалки: «Ivan Gazidis what the f**k do you do?» С такой репутацией только и остается играть на эмоциях болельщиков, исподтишка подстрекая их выдавить Венгера. Тогда сам он наверняка сохранит пост и будет принимать участие в выборе нового тренера. Тут уж его красноречие придется кстати. Все шло по плану, пока опытный француз не сделал ответный ход.

После кошмарного матча с «Кристал Пэлас» Арсен попрал-таки свои принципы и перестроился на игру в три защитника. То ли он сделал это от отчаяния, потому что хуже, чем с «Пэлас», просто не могло быть; то ли решил напоследок побаловаться и поиграть в Антонио Конте, чей тренд испытали почти все команды АПЛ. «Я посчитал, что переход на схему 3+4+3 поможет нам лучше справляться с длинными передачами соперника. В последних матчах мы часто испытывали проблемы в таких ситуациях. Нам нравится контролировать мяч, но в сложные моменты, когда нам не хватает уверенности в себе, изменение тактики может помочь команде», – объяснил решение Венгер. Сработало: защита приобрела большую стройность, переход в атаку стал надежнее, ну а с нападением и так все в порядке – там есть Алексис Санчес.

К тому же появились варианты для ротации, за отсутствие которой Арсена полоскали все эти годы. В этих восьми встречах у него в защите сыграло пять разных сочетаний из Холдинга, Косельни, Габриэла, Мустафи и Монреаля. В роли правого фуллбека был задействован не только Бельерин, но и Окслейд-Чемберлен, который смотрелся там очень даже интересно. Да и на левой бровке Монреаль и Гиббз вполне конкурентоспособны.

Легким движением фишки на учебной доске Венгер избавил «Арсенал» от звания самой предсказуемой команды Премьер-лиги и стряхнул двадцатилетнюю пыль с собственного образа. Пока его оппонент из клубного менеджмента занимался словоблудием, Арсен осуществил меткое и очень своевременное действие. До «Ливерпуля» 1 очко, до «Сити» — 3, так что «Арсенал» имеет шансы запрыгнуть в топ-4. А ведь скоро «оружейникам» играть в финале Кубка Англии. Вот и гадай после этого, что делать Стэну Кронке.

