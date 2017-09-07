Очистить корзину. Клубы, которые провалили летние трансферы

Унаи Эмери и «ПСЖ» совершили главный трансфер этого лета, «Ювентус» укрепился до космического уровня, «Манчестер Сити» своими покупками сделал мощную заявку на чемпионство в Англии. Но не все так хороши на рынке, как эти команды. Одни практически ничего не делали на рынке, другие забили на приобретение игроков вообще. «90 минут» выделяет клубы с худшими трансферными кампаниями этим летом и объясняет, что с ними будет дальше.

«Арсенал»

Где-то в мае, после непопадания в Лигу чемпионов и грустного погружения в Лигу Европы, руководители лондонской команды пообещали трансферное лето, которое болельщики «канониров» запомнят на долгое время. Во-первых, Иван Газидис и Стэн Кронке продлили контракт с Арсеном Венгером еще на два года. Во-вторых, «Арсенал» подсуетился и бесплатно подписал Сеяда Колашинаца. В-третьих, закончилась трехлетняя мыльная опера по выкупу Александра Ляказетта у «Лиона», и Венгер с широкой улыбкой вручил своему соотечественнику футболку с 9-м номером. Казалось бы, лондонцы проводят достойную кампанию, но это впечатление резко перебивается последними новостями. Сначала «Арсенал» упустил неплохого лавочника Габриэля Паулисту, чуть позже – Алекса Окслейда-Чемберлена. Под конец трансферного окна английский клуб расстался с Лукасом Пересом (которого почему-то весь прошлый сезон держали на лавке) и Хоэлем Кэмпбэлом. За считанные часы Арсен Венгер мог потерять Алексиса Санчеса (но «Сити» не удовлетворил финансовые аппетиты французского тренера) и Шкодрана Мустафи.

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Таким образом, Венгер укрепил ровно две позиции (фланг защиты и нападание), которые и без этого были довольно сильными. Про центральную зону обороны он забыл. Поэтому там, когда лидеры либо травмированы, либо дисквалифицированы периодически появляется Роб Холдинг, теряющийся в каждом втором игровом эпизоде. Любопытно, что с таким составом Венгер все еще рассчитывает побороться за золото АПЛ. Наверное, Арсен не в курсе, что его прямые конкуренты закупились куда более основательно, чем он.

15,7 млн евро — прибыль, которую получил лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно. В АПЛ положительный баланс еще достигли только «Суонси», «Сток Сити» и «Бернли»

«Фиорентина»

Хуже «Фиорентины» этим летом может быть только образ Борхи Валеро без бороды. Кстати, испанский полузащитник оказался одним из многих, кто покинул Флоренцию этим летом. В списке ушедших числятся в основном бывшие лидеры команды: он, Чиприэн Тэтэрушану, Маттиа Весино, Федерико Бернардески, Йосип Иличич, Гонсало Родригес, Никола Калинич. Последний сильно рвался в «Милан» и иногда делал это чересчур стыдно. Например, в начале августа хорват самовольно пропустил тренировку и некоторое время сбрасывал телефонные звонки тренерского штаба. Чуть позже Калинич отказался от встречи с новым главным тренером «фиалок» Стефано Пиоли. В итоге, Никола все равно оказался игроком «россонери».

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Плюс Джованни Симеоне, плюс Марко Бенасси, плюс Джордан Верету и Виктор Хьюго – флорентийцы поняли, что нарушили баланс в собственной команде, и зашевелились. Но сделали это определенно слишком поздно. Их все лето подрывали многочисленные продажи, но вместо того, чтобы вовремя искать замены ушедшим, руководство клуба сидело без дела и довольно пересчитывало деньги. Теперь сезон стартовал, команда замыкает турнирную таблицу Серии А. А перед Стефано Пиоли стоит почти невыполнимая для него задача: собрать из раздробленной массы целую скульптуру. К этому всему можно относиться скептически хотя бы потому, что в прошлом сезоне у Пиоли это сделать с «Интером» не получилось.

5 лет — продолжительность контракта нападающего Джованни Симеоне с «Фиорентиной». Симеоне перешел из «Дженоа» за 15 млн евро. В прошлом сезоне Серии А форвард в 35 играх забил 12 мячей

«Барселона»

Если год назад трансферы Пако Алькасера и Андре Гомеша за 65 млн евро вызывали определенные вопросы и недоумение у болельщиков «блаугранас», то этим летом фанаты были готовы брать штурмом офис «Барселоны». Перед открытием трансферного окна поклонники «сине-гранатовых» мечтали о топовых игроках на проблемный правый фланг обороны и в центр поля. А в итоге «Барса» лишилась одного из главных активов — Неймара. К моменту отъезда бразильца боссы каталонцев нашли сомнительную затычку для правого края защиты в лице Нелсона Семеду из «Бенфики» и зачем-то вернули в команду Жерара Деулофеу. Видимо неудачный опыт по возвращению собственных воспитанников на примере Дениса Суареса их ничему не научил. Когда в распоряжении Жозепа Бартомеу оказались 222 млн евро от продажи Неймара, тот моментально начал бомбардировать звонками офисы «Ливерпуля», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Бартомеу довольно быстро осознал, что Пауло Дибала ему не достанется, а вот к Филиппе Коутиньо и Усману Дембеле он решил присосаться словно пиявка. Англичане и немцы уверенно держали оборону и отказывались продавать своих игроков, благо в контрактах не была прописана сумма отступных. Но все же Дортмунд уступил, когда за юного Дембеле предложили 105 млн евро. Но больше всего фанатов возмутил другой трансфер. Вместо ожидаемого топ-игрока в центр поля был приобретен далеко не самый юный бразилец Паулиньо. По окончании ТО бывший кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито заявил о готовности выдвинуть вотум недоверия действующему руководству во главе с Жозепом Бартомеу. Необходимые 16 тысяч подписей он рассчитывает собрать на домашних матчах «Барселоны» с «Эспаньолом», «Ювентусом» и «Эйбаром».

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«Бартомеу должен уйти в отставку. У него все вышло из-под контроля. Сейчас в клубе серьезный управленческий кризис. Я думаю, есть по меньшей мере 40 или 50 тысяч членов клуба, которые готовы поддержать нас», – заявил Бенедито.

7,5 млн евро — доплатил Паулиньо «Гуанчжоу Эвергранд» за собственный трансфер в «Барселону»

«Байер»

Большой кризис «Байера» начался, когда команду покинул Роджер Шмидт — главный тренер «аспириновых». Прошлый сезон «Байер» откровенно отсиживался во второй половине таблицы Бундеслиги, за что и лишился возможности выступать в еврокубках. Ситуация с тренером стала со временем напрягать: «временного» Тайфуна Коркута летом сменит Хейко Херрлих. Последний сезон специалист провел в скромном «Ян Регенсбурге», и его приглашение вызвало панику среди болельщиков.

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На фоне полной неопределенности в будущем, в тренерском штабе и в таблице клуб стали друг за другом покидать ключевые игроки «Байера». Первым это сделал Омер Топрак: о его переходе в дортмундскую «Боруссию» было объявлено еще весной. Следом голос подал Хакан Чалханоглу: просидев полгода в Леверкузене на скамейке из-за дисквалификации, турок тихо ушел в укомплектованный деньгами и игроками «Милан». Парад завершили Кариакос Пападопулос, Чичарито и Кевин Кампль. А чем же на такие огромные потери ответили «аспириновые»? Покупкой второго Бендера, возвращением своего воспитанника — Доминика Кора и новым греком — Панайотисом Рецосом. Перед лицом глобальных проблем в клубе руководство совершило лишь минимум того, что нужно было для возвращения леверкузенцев в лучшую пятерку Германии.

Что будет дальше? Вероятно, «Байеру» стоит сделать ставку на молодежь. Джонатан Та, Венделл, Владлен Юрченко, Доминик Кор, Кай Хавертц и Юлиан Брандт — игроки, чей возраст не превышает 23 лет, а вот потенциал уже позволяет им играть в старте. Это и есть сильная сторона «аспириновых». В отсутсвие звезд «Байер» начнет пользоваться внутренними ресурсами клуба и наигрывать новые имена в немецком чемпионате.

64,8 млн евро — составила прибыль «Байера» по окончании летнего трансферного окна

«Лион»

После февральского поражения в дерби «Сент-Этьену» (0:2) Александр Лаказетт заявил, что, возможно, его время в «Лионе» подошло к концу. Стало очевидно, что клуб воспитанника не удержит. Сохранить звезду мог новый контракт, по условиям которого форвард зарабатывал бы почти 6,5 млн евро в год, а сумма отступных составила бы 70 млн евро.

Из претендентов чаще прочих фигурировала «Барселона» и мадридский «Атлетико». У первых есть Луис Суарес, а вторые уговорили Антуана Гризманна остаться. Но чем продавать клубную реликвию богатым коллекционерам, Жан-Мишель Олас отдал Лаказетта во французское посольство Великобритании – лондонскому «Арсеналу» всего за 53 млн евро. Вскоре в «Баварию» был продан и 22-летний Корентен Толиссо. Таланта оценили в рекордные для мюнхенцев 41 млн евро. Сделку можно признать удачной, но учитывая, как парижане сломали любые представления о ценах на футболистов, возможно было выжить из трансфера и больше. Капитан ткачей Максим Гоналон ушел в «Рому» за 5 млн евро, а Матье Вальбуэна – в «Фенербахче» за 1,5 млн евро. Такую цену, вероятно, могли бы потянуть и в нынешнем «Динамо». В РФПЛ же уехали Мацей Рыбус (175 млн евро) и Эмануэль Маммана (16 млн евро).

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На заработанные более чем 100 млн евро клуб освежил позицию правого защитника. Вместо опытного Кристофа Жалле из «Аякса» был куплен Кенни Тете. Больше «Лиону» гордиться нечем. Защита пополнилась двумя немолодыми бразильцами: 30-летним Марсело из «Бешикташа» (7 млн евро) и 28-летним Маркалом из «Бенфики» (4,5 млн евро). В атаке Набилю Фекиру помогать будет Бертран Траоре – фланговый форвард, оказавшийся не нужен «Челси», а также Пап Дьоп из «Сельты». За Обоих заплатили по 10 млн евро. Самое интересное, что теперь на позиции Лаказетта выступает Мариано Диас. Это 24-летний форвард, купленный за 8 млн евро из «Кастильи», резерва мадридского «Реала». Пока непонятно, как с такими комплектующими Брюно Женезьо сможет достичь с «Лионом» места выше зоны Лиги Европы, и кто станет лидерами этой команды.

91 гол – забил за последние три сезона Александр Лаказетт во всех турнирах за «Лион»

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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