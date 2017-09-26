«Ювентус» в полосе удач, ужасы в «Беневенто», миланские трудности. Обзор 5-го и 6-го туров Серии А

«Интер» теряет победную хватку, Чиро Иммобиле преследует лучших бомбардиров страны, а «Беневенто» пытается оправдать своего капитана. Еженедельник «Футбол» подводит итоги пятого и шестого туров чемпионата Италии.

5 главных событий туров

1. «Ювентус», что ты делаешь? Прекрати. «Старая синьора» по обыкновению не чувствует преград в национальном чемпионате. И если матч с «Фиорентиной» доставил «бьянконери» определенные трудности, то победа в туринском дерби стала настоящей радостью среди фанатов «черно-белых» (4:0), Главный итог разгрома над «Торино» — игроки Аллегри успешно учатся играть в атаке без Гонсало Игуаина: аргентинец вышел на поле, когда на табло горели «3:0».

2. «Интер»: теперь они — не короли. В матче с «Болоньей» миланцы не могли оправдать статус лидера: редкие, но опасные атаки хозяев сводили с ума команду Спалетти. Еще до завершения первого тайма игрок «красно-синих» Верди открыл счет красивым ударом с дальней дистанции. И хоть на 77-й минуте Икарди сумел сравнять счет со спорного пенальти, этот матч подтверждает: пока миланцы не готовы бороться за лидерство. «Нерадзурри» впервые потеряли очки в чемпионате, отпустив идущих без потерь «Наполи» и «Ювентус» на два балла.

3. «Беневенто» идет по наклонной. Дебютные матчи «ведьм» в Серии А похожи на катание ребенка с горки: команда постепенно скатывается вниз. Впервые за 57 лет команда Серии А проиграла стартовые 6 игр первенства, а 1:16 по разнице мячей выглядят ужасающе. «Веселья» происходящему добавила ситуация с капитаном Фабио Лучони, который был пойман на применении запрещенного вещества — клостеболе. Теперь 29-летнему защитнику грозит 4-летний «бан» на выступление в большом спорте, а «Беневенто» рискует вылететь в низший дивизион слишком рано.

4. Настало время серьезных мер. В начале сезона журналисты пророчили «Милану» возвращение на Олимп: новый азиатский босс клуба выделил на трансферы более 100 миллионов евро. Но осенью болельщиков настигла привычная депрессия: проблесков командной игры так и нет, победа над СПАЛом была одержана лишь благодаря двум реализованным пенальти, а «Сампдория» и вовсе не дала шансов зазнавшимся богачам (победа «Дории» — 2:0). Больших людей из руководства не устраивает работа главного тренера Монтеллы – наставник уже получил ультиматум от своих работодателей: должны быть добыты хорошие результаты в матчах следующих туров против «Ромы» и «Интера».

5. Проклятие желто-красного Рима. На 4-й минуте встречи с «Беневенто» 18-летний игрок «Ромы» Марко Тумминелло получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена. Свое 19-летие (6 ноября) юный форвард отметит не на поле, а в больничном лазарете – от повреждения он будет восстанавливаться около полугода. За последние годы Тумминелло стал 10-м игроком «волков», получившим подобную травму. Кто наслал порчу на «джалоросси»?

Цитата туров

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито попытался выгородить капитана «ведьм» Фабио Лучони, который пойман на применении запрещенных веществ и может быть дисквалифицирован на 4 года. Оправдание засчитано?

Виноват крем для исцеления ран. Нельзя говорить о допинге. После повреждения на тренировке врач выписал Лучони крем, который спокойно продается в аптеках. Это не может быть причиной допингового дела. Лучони – обычный парень, который следовал рецепту. Но нам придется принять этот вердикт, как делали это всегда»

Антигерой туров

Андреа Аньелли (Ювентус)

Президент чемпионов страны отстранен от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов. Итальянца обвиняют в нарушении двух статей кодекса Итальянской федерации футбола, регулирующих работу менеджеров. Из-за действий Андреа «Ювентус» должен оплатить штраф в 300 тысяч евро. Интересно, будет ли Андреа Пирло продолжать восхвалять чудо-президента в своих автобиографиях после этих новостей?

Герой туров

Чиро Иммобиле (Лацио)

Итальянский нападающий поражает своей статистикой в текущем розыгрыше первенства: 6 матчей, 8 голов. В матче с «Наполи» 27-летний бомбардир неожиданно затих, зато в следующем туре Чиро отыграл на все сто – его дубль помог «орлам» победить «Верону» (3:0).

Цифра туров

0 ударов в створ ворот – и с такой реализацией «Фиорентина» пыталась обыграть атакующий «Ювентус»? Беззубое нападение «фиалок» не смогло напрячь Буффона, а исход встречи решил Марио Манджукич: с передачи экс-футболиста флорентийцев Куадрадо хорват забил единственный гол в матче.

Оффтоп

Фанаты «Наполи» нашли в стюарде своего парня. Никого не напоминает?

Вот такую крутую гостевую форму выпустила «Болонья». На ней — имена более ста игроков, которые провели больше всего матчей за клуб

Результаты тура:

5-й тур

Болонья – Интер – 1:1 (1:0)

1:0 – Верди (32), 1:1 – Икарди (77 – с пенальти).

Беневенто – Рома – 0:4 (0:2)

0:1 – Джеко (22), 0:2 – Лучионе (35 – в свои ворота), 0:3 – Джеко (52), 0:4 – Венути (74 – в свои ворота).

Аталанта – Кротоне – 5:1 (3:0)

1:0 – Петанья (5), 2:0 – Кальдара (25), 3:0 – Иличич (38), 4:0 – Гомес (63), 4:1 – Тумминелло (70), 5:1 – Гомес (74 – с пенальти).

Кальяри – Сассуоло – 0:1 (0:0)

0:1 – Матри (59 – с пенальти).

Дженоа – Кьево – 1:1 (0:0)

1:0 – Лашальт (62), 1:1 – Хетемай (73).

Верона – Сампдория – 0:0.

Ювентус – Фиорентина – 1:0 (0:0)

1:0 – Манджукич (52).

Лацио – Наполи – 1:4 (1:0)

1:0 – Де Врей (29), 1:1 – Кулибали (54), 1:2 – Кальехон (56), 1:3 – Мертенс (59), 1:4 – Жоржиньо (90 – с пенальти).

Милан – СПАЛ – 2:0 (1:0)

1:0 – Родригес (26 – с пенальти), 2:0 – Кесси (61 – с пенальти).

Удинезе – Торино – 2:3 (0:2)

0:1 – Белотти (9), 0:2 – Хальфредссон (30 – в свои ворота) 1:2 – Де Пауль (48 – с пенальти), 1:3 – Ляич (67), 2:3 – Ласанья (75).

6-й тур

Рома – Удинезе – 3:1 (3:0)

1:0 – Джеко (12), 2:0 – Эль-Шаарави (30), 3:0 – Эль-Шаарави (45), 3:1 – Ларсен (90).

СПАЛ – Наполи – 2:3 (1:1)

1:0 – Скьяттарелла (13), 1:1 – Инсинье (14), 1:2 – Кальехон (71), 2:2 – Вивиани (78), 2:3 – Гулям (83).

Ювентус – Торино – 4:0 (2:0)

1:0 – Дибала (16), 2:0 – Пьянич (40), 3:0 – Сандро (57), 4:0 – Дибала (90).

Сампдория – Милан – 2:0 (0:0)

1:0 – Сапата (72), 2:0 – Альварес (90).

Кальяри – Кьево – 0:2 (0:0)

0:1 – Инглесе (53), 0:2 – Стемпиньски (90).

Кротоне – Беневенто – 2:0 (1:0)

1:0 – Мандрагора (43), 2:0 – Рохден (58).

Верона – Лацио – 0:3 (0:2)

0:1 – Иммобиле (24 – с пенальти), 0:2 – Иммобиле (40), 0:3 – Марушич (60).

Интер – Дженоа – 1:0 (0:0)

1:0 – Д’Амброзио (87).

Сассуоло – Болонья – 0:1 (0:0)

0:1 – Оквонкво (89).

Фиорентина – Аталанта – 1:1 (1:0)

1:0 – Кьеза (12), 1:1 – Фройлер (90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 10 – Дибала (Ювентус), 8 – Иммобиле (Лацио).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: официальный YouTube-канал Серии А