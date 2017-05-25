Сотый гол Александра Лаказетта, спасители «Лорьяна» и «Кана», траурная победа «Нанси». Обзор 38-го тура Лиги 1

Лаказетт делает дубль и уходит красиво, «Кан» остается в Лиге 1, «Лорьян» поборется в стыковых матчах, «Нанси» молчит после финального свистка, «Ницца» трижды отыгралась в матче с «Лионом», а главный тренер «Метца» откровенно высказался о Шейке Диабате. Еженедельник «Футбол» подводит итоги заключительного тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. Палача заказывали? Бафетимби Гомис принес победу «Марселю» в матче против цепляющейся за элиту «Бастии». Гол Гомиса за 15 минут до конца матча заставил игроков «островитян» вспомнить все те ошибки, которые были допущены в течение сезона, что повело за собой понижение в классе.

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2. Канский фестиваль счастья. Кто бы мог подумать, что «Кан» сможет добыть хотя бы очко на «Парк де Пренс»? Хоть «ПСЖ» уже ничего было не нужно, но при своих трибунах в последнем матче сезона 99% болельщиков были уверены в победе столичного клуба. Однако, «Кан» сумел забрать спасительный балл, который помог им остаться в элитном дивизионе.

On est où? On est en @Ligue1!!! ❤️💙❤️💙❤️💙 pic.twitter.com/2M3ChrSk77 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) May 20, 2017

3. «Щуки» еще могут дышать. «Лорьян», как и многие другие клубы, выдал фееричную концовку чемпионата. После 29-го тура у «оранжево-черных» было катастрофическое положение в турнирной таблице – 20 место с 22-мя баллами.

«Я постоянно им все разжевываю, а они наступают на те же грабли. Ну что за дерьмо, а не команда», — именно эту фразу сказал главный тренер «Лорьяна» Бернар Казони во время матча с «ПСЖ».

Совпадение или нет, но после этого матча «Лорьян» одержал первую за долгое время победу и начал взбираться вверх. В заключительном матче «Щукам» противостоял «Бордо». Команда Казони сумела взять спасительный балл и избежала прямого вылета, но теперь им предстоит сыграть в стыковых матчах с неуступчивым «Труа».

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4. Траурная победа и гробовая тишина. «Нанси» покинул высший французский дивизион, несмотря на единственную, среди своих конкурентов, победу в последнем туре. Если бы не ничья «Лорьяна» в матче с «Бордо», то «чертополохи» смогли бы попасть в стыковые матчи.

5. Голевой праздник на «Парк ОЛ». «Лион» и «Ницца» уже решили свои задачи в чемпионате и очная встреча ничего не решала. Но команды подарили настоящий голевой праздник своим фанатам. Зрители увидели шесть мячей, из которых первый в свои ворота, а последний с пенальти. «Ницца» отыгрывалась три раза по ходу матча. На дубль Анастасиоса Дониса, своим дуплетом ответил Александр Лаказетт. Нападающий «Лиона» забил 28-й мяч в сезоне и уверенно занял втрое место в гонке бомбардиров Лиги 1.

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Цитата тура

Главный тренер «Метца» Филипп Хиншбергер заявил, что клуб ведет переговоры с турецким «Османлыспором» по поводу выкупа контракта Шейка Диабате.

Шейк, конечно, для тренера является золотой жилой. Этот парень все время делает голы. Почти один гол в двух матчах в среднем с тех пор, как вернулся во Францию. Конечно, я попросил президента, руководство сохранить его. Как известно, он принадлежит турецкому клубу. Оба клуба будут это обсуждать. И если Шейк готов остаться в «Метце»… это то, на что я надеюсь, на что надеются все в «Метце».

Диабате, похоже, настроен остаться в команде: Мне очень приятно, что есть контакт с турецким клубом. Что бы ни случилось, я люблю «Метц», было бы здорово остаться».

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Герой тура

Нападающий «Кана» Ронни Родлен избавил свою команду от стыковых матчей в компенсированное время в матче с «ПСЖ». Пятнадцатью минутами ранее Ронни, наверное, был самым ненавистным человеком у болельщиков «канцев». На 75-й минуте Родлен не реализовал пенальти, а в матче с «ПСЖ» это мог быть последний шанс спасти игру. Но для скромного французского клуба все закончилось как нельзя лучше, а Родлен по праву стал героем матча.

Героев много не бывает. Защитник «Лорьяна» Венсан ле Гофф забил самый важный для себя гол в карьере. Забитый мяч в ворота «Бордо» дал шанс «оранжево-черным» сыграть в стыковых матчах, а еще этот мощный удар под перекладину отправил «Нанси» в Лигу 2. Этот гол Ле Гоффа стал единственным в текущем сезоне.

Антигерой тура

Защита «Сент-Этьена» в матче против «Нанси» сыграла не на высшем уровне. Во всех трех пропущенных мячах игроки обороны не уследили за игроками «Нанси», допустив ряд не вынужденных ошибок.

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Цифра тура

«Я хочу закончить сезон на хорошей ноте и попытаться достичь отметки в 100 голов в Лиге 1», — сказал Лаказетт перед последним туром чемпионата.

Саня сказал, Саня сделал. Александр Лаказетт оформил дубль в матче с «Ниццей». Второй его гол стал 100-м в 203-х встречах для французского форварда в Лиге 1.

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Результаты тура:

Нанси – Сент-Этьен – 3:1 (1:0)

1:0 – Бюзен (17), 2:0 – Дьянь (59), 2:1 – Норден (74), 3:1 – Мауасса (82).

Лорьян – Бордо – 1:1 (0:1)

0:1 – Санкаре (7), 1:1 – Ле Гофф (69).

Лилль – Нант – 3:0 (1:0)

1:0 – де Превиль (16), 2:0 – де Превиль (46), 3:0 – де Превиль (53).

Марсель – Бастия – 1:0 (0:0)

1:0 – Гомис (74).

Лион – Ницца – 3:3 (1:1)

1:0 – Ле Маршан (10 – в свои ворота), 1:1 – Донис (15), 2:1 – Лаказетт (48), 2:2 – Донис (69), 3:2 – Лаказетт (78), 3:3 – Сери (90 – с пенальти).

ПСЖ – Кан – 1:1 (1:0)

1:0 – Рабьо (13), 1:1 – Родлен (90).

Тулуза – Дижон – 0:0

Анже – Монпелье – 2:0 (0:0)

1:0 – Бамба (82), 2:0 – Тэт (88).

Ренн – Монако – 2:3 (0:1)

0:1 – Фабиньо (42), 0:2 – Жемерсон (47), 1:2 – Дьякаби (69 – с пенальти), 1:3 – Жорже (78), 2:3 – Дьякаби (90).

Генгам – Метц – 1:0 (1:0)

1:0 – Диалло (29).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 35 – Кавани (ПСЖ), 28 – Лаказетт (Лион), 21 – Фалькао (Монако).

25 и 28 мая «Лорьян» сыграет с «Труа» за право выступать в Лиге 1.

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Текст: Никита Пронин

Источник: Global Look Press