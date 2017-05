Предсмертный подарок для «Бастии», рекорд Марио Балотелли, стальная голова голкипера «Кана». Обзор 36-го тура Лиги 1.

«Бастия» получает техническое поражение, Люсьен Фавр хвалит «Марсель», «Кан» побеждает спустя восемь матчей, а Марко Веррати поступает не по принципу фейр-плей. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 36-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. Хоть «Ницца» и проиграла «Марселю», но форварду «орлов» Марио Балотелли есть чем гордиться. Итальянский нападающий впервые в своей карьере забил 15 мячей в чемпионате. В сезоне 13/14 Марио почти дошел до этой отметки за «Милан», но тогда ему не хватило одного забитого гола. В том сезоне у итальянца был отличный показатель по системе гол+пас — 14+8. Сейчас у Балотелли — 15+1.

2. «Бордо» сыграл вничью во втором матче к ряду. Спустя четыре встречи «жирондинцы» пропустили, и не один, а сразу два гола. Распечатать ворота Седрика Коррассо удалось «Сент-Этьену». Но вряд ли результат может порадовать как болельщиков, так и игроков «зеленых», тем более что главный тренер Кристоф Галтье на утренней тренировке объявил об уходе из команды.

3. Борьба за чемпионство продолжается. В текущем туре «ПСЖ» и «Монако» забили на двоих восемь мячей и не пропустили. Помимо трехочкового преимущества, «монегаски» имеют один матч в запасе. Мбаппе и компании надо победить в одном из трех оставшихся матчах, так как при равенстве очков победителем выйдет именно «Монако».

4. Хорватский нападающий Иван Сантини принес одни из самых важных трех очков для «Кана». Форвард забил единственный мяч в гостевом матче с «Тулузой», который принес победу спустя восемь матчей. Теперь, за два тура до конца, «канцев» отделяет от зоны вылета четыре очка, а от зоны стыковых матчей три. В следующем матче «Кан» обязан брать очки у «Ренна», чтобы обезопасить себя от всех проблем. В последнем туре «красно-синие» поедут в столицу Франции, где вряд ли добудут хотя бы один балл.

5. После победы «Кана», «Дижон» опустился в зону стыковых матчей проиграв «Генгаму» 0:4. «Нанси» и «Бастия» также не сумели набрать очков в этом туре, и именно эти три клуба замыкают турнирную таблицу. К тому же «Бастия» получила техническое поражение из-за сорванного матча 33-го тура против «Лиона». Так что теперь у «синих» нет никакого запаса. Следующие два тура «Бастия» проведет с «Лорьяном» и «Марселем» и внимания заслуживает именно матч с «оранжево-черными», которые в этом туре сумели набрать одно очко. Оба клуба будут играть на победу, а поражение какого-то из них может все расставить на свои места. В случае с «Бастией» поражение будет означать прощание с Лигой 1. «Лорьяну» немного проще, так как главные преследователи «Нанси» и «Дижон» будут играть очный матч в 37-ом туре. Так что «Лорьяну» достаточно победить «Бастию» и совершенно точно обезопасить себя от вылета из элиты, а при ничьей в матче «Дижона» и «Нанси», «оранжево-черные» не попадут даже в стыки.

Цитата тура

Главный тренер «Ницца» Люсьен Фавр перед матчем с «Марселем» оценил своего соперника:

«У «Марселя» очень хорошая команда. В плане атаки они чем-то похожи на «ПСЖ». Зимой они вложились в покупку игроков, которые делают результат.

Учитывая, сколько они вложили и сколько планируют вложить, в скором времени они будут претендовать на чемпионство».

«Марсель» в свою очередь подкрепил слова Фавра, обыграв его команду 2:1.

Герой тура

Голкипер «Кана» Реми Веркутр наконец-то не пропустил. Стальная голова. К тому же его клуб победил и покинул зону вылета. Сейв Веркутра получился необычным, а самое главное спасительным для «канцев».

On vient de croiser Rémy Vercoutre et on vous rassure tout va bien, pas de blessé 😅 #SMCaen #TeamSMC #TFCSMC #Ligue1 pic.twitter.com/5kyoY6lpzs

— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) May 9, 2017