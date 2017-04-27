Антони Марсьяль попал в сексуальный скандал, «Кристал Пэлас» снова выиграл на «Энфилде», Антонио Конте вошел в историю. Обзор 34-го тура АПЛ

«Ливерпуль» третий сезон подряд проигрывает дома «Кристал Пэласу», Антони Марсьяль домогался до жены старшего брата, а «Челси», похоже, точно станет чемпионом. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать четвертого тура чемпионата Англии.

5 главных событий

1. Большой Сэм продолжает свое дело. «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» на выезде, продолжив свою удачную серию против грандов. В этом сезоне «орлы» — настоящая гроза для топ-клубов, сравнимые с прошлогодним «Вест Хэмом». Команда Эллардайса побеждала «Челси» и «Арсенал», играла вничью с «Лестером», а теперь оказалась сильнее коллектива Юргена Клоппа. Следующими на очереди могут оказаться «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», с которыми им предстоит сыграть в мае.



2. Антонио Конте вошел в элитный клуб тренеров АПЛ. Итальянский специалист достиг 25 побед в 33 матчах АПЛ. Такими феноменальными результатами могут похвастать только два человека – Жозе Моуринью и сэр Алекс Фергюсон. «Челси» в ярком матче обыграл «Саутгемтон», приблизив себя к чемпионству. Интересно, что «аристократы» побеждают со счетом 4:2 уже второй матч подряд: с тем же счетом в полуфинале Кубка Англии был повержен «Тоттенхэм».





3. «Суонси» наконец-то набрал очки. Пол Клемент смог настроить свой коллектив на матч со «Стоком», и те победили, проведя очень хороший матч. «Лебеди» набрали три очка впервые с начала прошлого месяца, и эта победа, вероятно, поможет клубу выйти из того пике, в которое он попал под конец сезона. Плотность внизу таблицы не оставляет валлийцам выбора – каждая следующая игра будет финальной для «Суонси», если они хотят остаться в АПЛ.

4. «МЮ» продлил победную серию. Причем сделал это без своего «локомотива» — Златана Ибрагимовича. Его травма стала неким толчком для «Манчестер Юнайтед», который завел команду Жозе Моуринью. В отсутствие шведа результат на поле сделали те, про кого уже стали забывать – Уэйн Руни и Антони Марсьяль. Причем последний недавно попал в интересную историю: супруга Йоана Марсиаля, старшего брата Антони, обвинила полузащитника «МЮ» в сексуальном домогательстве. Парень, очевидно, решил пойти по стопам Райна Гиггза. Может, и номер вскоре сменит на 11-й.





5. Полуфинальные матчи Кубка Англии получились захватывающими. Противостояния между «Челси» и «Тоттенхэмом ждала все Англия. Подавалось оно как матч лучших команд сезона, а многие еще и надеялись на то, что Почеттино сможет переиграть Конте и сбить чемпионский настрой «Челси» под конец турнира. На деле же все получилось куда прозаичнее: «Челси» смял лучшую оборону Англии, забив в ворота «шпор» четыре мяча и пройдя в финал. Таким образом «Тоттенхэм» установил антирекорд турнира по числу проигранных подряд полуфиналов Кубка Англии – 7.

«Арсенал» возился с «Манчестер Сити» целых 120 минут. Будучи фаворитом, «горожане» сумели забить первыми, однако «канониры» смогли перевести игру в дополнительное время. Там героем стал Алексис Санчес, принесший победу своему клубу. «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии в рекордный 20-й раз. В активе ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 19 финальных встреч.

Цитата тура

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (4:2). «Это хорошо, когда забиваешь и создаешь много голевых моментов. Мы забили четыре красивых мяча. Всегда приятно сыграть раньше «Тоттенхэма» и оказать на них давление. Я хочу по итогам сезона взять трофей. Если мои голы помогают выигрывать матчи, это хорошо», – сказал Азар.

Герой тура

Диего Коста стал героем тура, оформив дубль в ворота «Сотона». Первый мяч нападающего в матче стал юбилейным для него — 50-м в премьер-лиге.

Антигерой тура

Полузащитник «Мидлсбро» Гастон Рамирес получил две желтые карточки в течение шести минут. Оставшись в меньшинстве, «Боро» крупно проиграли «Борнмуту».

Цифра тура

«Челси» не может сохранить свои ворота «сухими» последние 11 матчей в АПЛ.

Результаты тура

Борнмут – Мидлсбро – 4:0 (2:0)

1:0 – Кинг (2), 2:0 – Афобе (16), 3:0 – Пью (65), 4:0 – Дэниелс (70).

Халл – Уотфорд – 2:0 (0:0)

1:0 – Маркович (62), 2:0 – Клукас (71).

Суонси – Сток – 2:0 (1:0)

1:0 – Льоренте (10), 2:0 – Кэрролл (70).

Вест Хэм – Эвертон – 0:0.

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

0:1 – Марсьяль (21), 0:2 – Руни (39).

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

1:0 – Коутиньо (24), 1:1 – Бентеке (42), 1:2 – Бентеке (74).

Челси — Саутгемптон — 4:2 (1:1)

1:0 – Азар (5), 1:1 – Ромеу (24), 2:1 – Кэхилл (45), 3:1 — Коста (53), 4:1 — Коста (89), 4:2 — Бертран (90)



Турнирная таблица





Бомбардиры: 24 – Лукаку (Эвертон), 20 – Кейн (Тоттенхэм), 19 – Санчес (Арсенал).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press

