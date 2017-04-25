Голевое извержение, прощание с «Пескарой», любопытный трансфер от «Ромы». Обзор 33-го тура Серии А

«Фиорентина» и «Интер» убивают последние нервные клетки болельщиков, Клаудио Раньери отказывается работать в «Лацио», а Дрис Мертенс превосходит самого себя. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура

1. Искра, буря, безумие – краткий дайджест прошедшего тура. Рэпер Oxxymiron и не предполагал, что его строки идеально подойдут для описания 10 игр итальянского первенства: 48 голов, не меньше трех забитых мячей в каждой из данных встреч. Команды Серии А могли установить уникальное достижение, но подвели лишь игроки «Дженоа». Только генуэзский клуб – единственный, который не смог отличиться в 33-м туре.

2. Матч «Фиорентины» и «Интера» — рай для поклонников валидола. 2:1 в пользу миланцев к концу первого тайма – и это лишь разогрев. Позже «фиалки» превратили минимальное отставание в солидные 5:2. Хет-трик форварда «нерадзури» Мауро Икарди так и не спас «Интер» от поражения. Проигравший клуб затянул серию без побед до пяти игр, поэтому руководство приняло слишком жестокие меры: футболисты не покинут базу на протяжении пяти дней. Вот она – суровая итальянская методика «На пути к успеху».

3. «Пескара» — первая на выход. Приход чешского специалиста Зденека Земана не спас северян от досрочного вылета из Серии А. Разгромное поражение от «Ромы» окончательно уничтожило шансы «дельфинов» на сохранение прописки в элите. Последняя победа была одержана 19 февраля, но клуб не собирается останавливаться: назад и только назад.

4. Футболисты «Милана» в очередной раз плюнули в лицо своим поклонникам. В домашнем матче с«Эмполи» не случилось ничего, чтобы хоть как-то оправдать новую осечку: 17-я команда чемпионата по делу обыграла «россонери», да еще и полузащитник «дьяволов» Сусо не реализовал пенальти. Невезучий коллектив с 58 очками продолжает отстаивать излюбленное 6-е место в таблице. Кажется, новый владелец «Милана» Йонхонг Ли начинает догадываться, почему ему так быстро продали клуб.

5. Дрису Мертенсу есть, чем похвалиться перед детьми и внуками. В игре с «Сассуоло» форвард «Наполи» забил 22-й гол в сезоне. Мало того, что за последние 9 месяцев бельгиец наколотил столько же, сколько и в трех первых годах выступлений в Серии А вместе взятых. Мертенс еще установил и личный рекорд: в сезоне 2011/12 игрок забил 21 гол за «ПСВ», но теперь и это достижение пало.

Цитата тура

Экс-главный тренер английского «Лестера» Клаудио Раньери – о возможном возвращении на родину:

«Я бы хотел вернуться к работе в Европе. Стал бы тренировать в Италии? Конечно, но не в «Лацио». Сейчас я приближаюсь к концу своей карьеры. На ее старте подобное предложение было бы принято. Но сейчас я — фанат «Ромы». Поэтому «Лацио» исключено».

Герой тура

Бальде Кейта (Лацио)

Хет-трик за пять минут заказывали? 22-летний хавбек «орлов» решил посоревноваться с одноклубником Иммобиле в скорострельности: до феерии Кейта итальянец успел оформить дубль. Но сенегалец обыграл коллегу по всем статьям: в интервале с 21-й по 26-ю минуты Бальде трижды поразил ворота «Палермо». И неважно, что бедные сицилийцы пропускают целый вал голов каждую вторую встречу. Зато теперь молодой полузащитник самоутвердился в команде за счет показательной порки аутсайдеров.

Антигерой тура

Стефано Пиоли (Интер)

51-летний специалист попытался сбежать с тонущего корабля первым. После неудачного матча с «Фиорентиной» Пиоли подал в отставку с поста главного тренера. Но спортивный директор «нерадзури» Стивен Чжанг уговорил импульсивного итальянца остаться на своем месте. Теперь будущее Стефано зависит от принципиальной игры с «Наполи». Также у специалиста появляется уникальный шанс исправиться и попасть в рубрику главного героя следующих туров по нашей версии. Теперь с мотивацией точно не должно возникнуть проблем.

Цифра тура

Рамон Мончи 17 лет работал на благо испанской «Севильи». Спортивный директор внес существенный вклад в успехи андалусийцев и выиграл с ними шесть (!) еврокубков. Настало время перемен: теперь 48-летний Мончи будет работать в «Роме». Успешный специалист отклонил предложения ряда мировых грандов, чтобы подписать 4-летний контракт с «волками». Вернется ли победная эпоха к римлянам на этот раз?

Результаты тура:

Аталанта — Болонья — 3:2 (2:1)

1:0 — Конти (3), 2:0 — Фройлер (14), 2:1 — Дестро (16), 2:2 — Ди Франческо (61), 3:2 — Кальдара (75).

Фиорентина — Интер — 5:4 (1:2)

1:0 — Фалеро (23), 1:1 — Перишич (28), 1:2 — Икарди (34), 2:2 — Астори (62), 3:2 — Фалеро (64), 4:2 — Бабакар (70), 5:2 — Бабакар (79), 5:3 — Икарди (88), 5:4 — Икарди (90).

Сассуоло — Наполи — 2:2 (0:0)

0:1 — Мертенс (52), 1:1 — Берарди (59), 2:1 — Маццители (80), 2:2 — Милик (84).

Удинезе — Кальяри — 2:1 (0:0)

1:0 — Перица (70), 2:0 — Анджелла (72), 2:1 — Боррьелло (86).

Сампдория — Кротоне — 1:2 (1:0)

1:0 — Шик (20), 1:1 — Фольчинелли (67), 1:2 — Нванкво (80).

Милан — Эмполи — 1:2 (0:1)

0:1 — Мчедлидзе (40), 0:2 — Тиам (67), 1:2 — Лападула (72).

Лацио — Палермо — 6:2 (5:0)

1:0 – Иммобиле (8), 2:0 – Иммобиле (9), 3:0 – Кейта (21), 4:0 – Кейта (24 – с пенальти), 5:0 – Кейта (26), 5:1 – Рисполи (52), 5:2 – Рисполи (52), 6:2 – Крекко (90).

Кьево – Торино – 1:3 (0:0)

0:1 – Ляич (52), 0:2 – Дзаппакакоста (56), 1:2 – Пеллисье (65), 1:3 – Фальке (75).

Ювентус – Дженоа – 4:0 (3:0)

1:0 – Муньос (17, в свои ворота), 2:0 – Дибала (18), 3:0 – Манджукич (41), 4:0 – Бонуччи (64).

Пескара – Рома – 1:4 (0:2)

0:1 – Стротман (44), 0:2 – Наингголан (45), 0:3 – Салах (48), 0:4 – Саллах (60), 1:4 – Бенали (83).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 25 — Белотти (Торино), Джеко (Рома), 24 — Икарди (Интер), 23 — Игуаин (Ювентус).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А