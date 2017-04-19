«Манчестер Юнайтед» победил «Челси», «Сток Сити» прервал безвыигрышную серию, а «Лестер» вновь оступился. Обзор 33-го тура АПЛ

Интрига в чемпионской гонге ненадолго возродилась, «Лестер» забуксовал, а Сандерленд» не проиграл. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1. «Манчестер Юнайтед» отомстил «Челси». Если кто-то помнит, то в первом круге «синие» буквально разнесли в щепки дружину Жозе Моуринью, отправив в ворота «красных дьяволов» четыре безответных мяча. Португалец тогда посоветовал Антонио Конте не праздновать этот успех, будто бы что-то зная. Теперь, когда до финиша чемпионата остается совсем чуть-чуть и каждое очко невероятно ценно, Жозе снова напоминает итальянцу, что праздновать еще рано. В матче на «Олд Траффорд» футболисты «Челси» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот. Последний раз случалось такое с командой аж в сентябре 2007 года, и, что удивительно, так же в игре против «МЮ» в гостях. «Пенсионеры» выглядели абсолютно беспомощными на протяжении всего поединка. «Манчестер Юнайтед» же, напротив, показал потрясающую игру, учитывая тот факт, что стартовый состав, в котором не было ни Златана Ибрагимовича, ни Генриха Мхитаряна, откровенно удивил. Зато были Маркус Рэшфорд и Андер Эррера, которые и решили исход матча, забив по голу в ворота Асмира Беговича. «Челси» не может оставить свои ворота «сухими» уже десятый матч подряд, что непозволительно для главного претендента на титул. А вот команда Жозе Моуринью продлила другую, более приятную серию, не проиграв в АПЛ уже 22-й матч кряду. Поражение «пенсионеров» позволило хоть немного, но все же внести интригу в оставшуюся часть сезона, ведь теперь, идущий следом «Тоттенхэм», отстает всего на 4 очка. Финиш будет весьма интересным.

2. «Сток Сити» одержал первую победу с прошлого месяца. Безвыигрышную серию из пяти игр коллектив Марка Хьюза прервал в игре против «Халл Сити». Матч получился зрелищным и богатым на события, а «Сток» сумел забить сразу три мяча, чего не случалось аж с января. Уже на 6-й минуте Марко Араноутович открыл счет, оформив один из самых быстрых голов для «гончаров» в нынешнем сезоне. Во втором тайме, усилиями защитника Гарри Магира, который отличился уже во второй игре кряду, «тигры» сумели счет сравнять. Но затем пропустили еще два, потерпев крупное поражение. Стоит отметить гол Джерадна Шакири, получившийся на редкость красивым, и то, что в последний раз он забивал именно «Халлу» в октябре прошлого года, оформив в том матче дубль. 3:1 – «Халл Сити» проигрывает уже второй матч подряд с таким счетом и рискует попасть в зону вылета совсем скоро.

3. «Сандерленд» наконец-то набрал очки. А ведь в семи последних матчах они не могли даже забить. Но в этой игре против «Вест Хэма» сподобились аж на два гола. Причем один из них был забит с углового. Полузащитник «черных котов» Вахби Хазри забил если не самый красивый гол чемпионата, то точно один из самых запоминающихся. К слову, стоит сказать, что и в этом матче «Сандерленд» чуть было не проиграл, однако, уже на девяностой минуте Фабио Борини сумел сравнять счет, мощно пробив с довольно приличного расстояния, после грубейшей ошибки голкипера «молотобойцев» Даррена Рэндольфа. Игра завершилась боевой ничьей 2:2, но вряд ли обе команды остались ею довольны. «Сандерленд» все так же близко к чемпионшипу, а «Вест Хэм» продолжает барахтаться в средине таблицы.

4. «Кристал Пэлас» и «Лестер» также сыграли яркую ничью. Причем «лисы» умудрились упустить победу, ведя в счете 2:0. Сначала на 6-й минуте забил Роберт Хут, а уже в начале второго тайма, в одной из контратак, 6-й гол в семи играх при Крэйге Шекспире забил Джейми Вадри, обыграв при этом бывшего одноклубника Джеффри Шлуппа. Казалось, что победа «Лестера» уже неминуема, однако команда Сэма Эллардайса сдаваться не собиралась. Остаток матча хозяева провели в ударе и смогли не только сократить отставание, но и сравнять счет. Таким образом, «Лестер» не сумел победить уже во втором матче подряд. Что будем делать, Крэйг?

5. «Арсенал» победил на выезде. Обыгран был «Мидлсбро» со счетом 1:2. Благодаря этой победе клуб сохраняет шансы на любимое четвертое место, дающее право сыграть в отборочном раунде Лиги чемпионов. Кажется, что это сейчас главная задача для лондонцев, ведь если они не будут играть в Лиге чемпионов – это провал десятилетия для клуба. Интересно, что «канониры»в этом матче сыграли по нетипичной для них схеме в три защитника 3-4-3. Трио составили Роб Холдинг, Лоран Косьелни и Габриэл. Получилось не очень, но, к счастью для лондонцев, игрокам атаки «Боро» не хватило мастерства, чтобы воспользоваться слабостями обороны гостей. Последний раз «Арсенал» играл в три защитника 20 лет назад – в 1997 году, в матче против «Дерби Каунти». В той игре на поле оборонялись нынешний помощник Арсена Венгера Стив Боулд, а также Мартин Киоун и Тони Адамс.

Цитата тура

Защитник «Челси» Давид Луис после матча с «Манчестер Юнайтед» (0:2) высказался по поводу эпизода с первым мячом хозяев, когда полузащитник манкунианцев Андер Эррера, возможно, сыграл рукой в начале голевой атаки.



«Я видел это, но будем считать, что этого не видел арбитр. Соперники провели контратаку, и, находясь за игроком, ты не можешь фолить, потому что получишь красную карточку. Это нормально, что иногда арбитр видит, а иногда не видит момента, поэтому нельзя осуждать его, поскольку мы сами допускали ошибки в матче. Причина нашего поражения кроется не в арбитре. Просто наша игра была не на высоте».

Герой тура

Забив в этом туре, Харри Кейн стал четвертым игроком, который забивает 20+ голов на протяжении трех подряд сезонов АПЛ. Ранее такое удавалось нападающим Алану Ширеру, Тьерри Анри и Руду ван Нистелрою.

Антигерой тура

Голкипер «Вест Хэма» Даррен Рэндольф фактически лишил свою команду трех очков в матче с «Сандерлендом». Именно после его неудачной скидки мяча гости сумели сравнять счет.

Цифра тура

50 – Лейтон Бэйнс сделал 50 результативных передач в АПЛ. Он — первый защитник, которому покорилась эта отметка.

Результаты тура

Тоттенхэм – Борнмут – 4:0 (2:0)

1:0 – Дембеле (16), 2:0 – Сон (19), 3:0 – Кейн (48), 4:0 – Янссен (90).

Кристал Пэлас – Лестер – 2:2 (0:1)

0:1 – Хут (6), 0:2 – Варди (52), 1:2 – Кабай (54), 2:2 – Бентеке (70).

Эвертон – Бернли – 3:1 (0:0)

1:0 – Джагелка (49), 1:1 – Воукс (52, с пенальти), 2:1 – Ми (71, в свои ворота), 3:1 – Лукаку (49).

Сток Сити – Халл Сити – 3:1 (1:0)

1:0 – Арнаутович (6), 1:1 – Магуайр (51), 2:1 – Крауч (66), 3:1 – Шакири (80).

Сандерленд – Вест Хэм – 2:2 (1:1)

0:1 – Айю (5), 1:1 – Хазри (26), 1:2 – Коллинз (47), 2:2 – Борини (90).

Уотфорд – Суонси – 1:0 (1:0)

1:0 – Капу (42).

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:3 (0:0)

0:1 – Компани (55), 0:2 – Сане (77), 0:3 – Агуэро (80).

Вест Бромвич – Ливерпуль – 0:1 (0:1)

0:1 – Фирмино (45).

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:0 (1:0)

1:0 – Рэшфорд (7), 2:0 – Эррера (49).

Мидлсбро – Арсенал — 1:2 (0:1)

0:1 – Санчес (42), 1:1 – Негредо (50), 1:2 – Озил (71).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 24 – Лукаку (Эвертон), 20 – Кейн (Тоттенхэм), 19 – Санчес (Арсенал).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press