Дешевые понты Мемфиса Депая, рекорд Александра Лаказетта, дубль «СуперМарио» и возвращение малийского Царя в Бордо. Обзор 32-го тура Лиги 1

Александр Лаказетт провел двухсотый матч в Лиге 1 за «Лион», «Лорьян» одержал третью победу подряд и вышел из зоны вылета, «Бастия» победила спустя тринадцать туров, а «Ницца» вновь одержала волевую победу. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 32-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. Матч с «Лорьяном» стал для «Лиона» вторым на неделе, а также, вероятно, команда Бруно Женезио уже мыслями была в четвертьфинале Лиге Европы, в котором им на днях предстоит сыграть с «Бешикташем». Но кроме как отговорками это нельзя назвать. «Лорьян» сыграл так, как должна играть борющаяся за выживание команда. «Мерлузовые» стали первыми, кто забил «Лиону» четыре мяча на «Стад де Люмьер», а сама победа стала третьей подряд и позволила «оранжево-черным» выйти из зоны прямого вылета.

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2. Шейк Диабате вернулся в родное для себя Бордо, которому посвятил 10 лет своей карьеры.

«Я чувствовал, что клуб очень хотел, чтобы я приехал. «Бордо» — это всё для меня! Если бы мне пришлось выбрать другой город кроме малийского Бамако, то я выбрал бы Бордо. Все, что я представляю из себя сейчас это благодаря жирондинцам! Я всегда любил этот клуб. Я всегда буду любить этот город! Фанатам «Бордо» хочу сказать, что чрезвычайно скучаю по ним, и думаю о них. Я буду очень рад вернуться в Бордо и играть на этом великолепном стадионе».

Матч для «Метца» получился неудачным, но Диабате был счастлив вновь выйти на поле родного «Матмют Атлантик».

3. «Бастия» победила спустя 13 матчей и окончательно запутала ситуацию внизу турнирной таблицы. «Островитяне» не получили даже желтой карточки, а капитан команды Янник Каюзак забил победный гол в ворота «Дижона». Последняя победа «Бастии» также была добыта в гостях с тем же счетом 1:2. Тогда «синие» сумели одержать победу над шатающимся в разные стороны «Ренном», но затем все пошло по нисходящей. Повторится ли это? Узнаем в последующих турах, а пока разница между последним и спасительным 16-м местом всего четыре очка.

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4. Нападающий «Бордо» Гаэтан Лаборде в этом сезоне один из самых полезных игроков команды, а также один из ярчайших открытий Лиги 1. С каждым матчем 22-летний француз доказывает свою состоятельность и почти всегда проводит на поле все 90 минут. Несмотря на скромную статистику (5 мячей и 6 голевых передач в 30 матчах), Лаборде прогрессирует с каждой игрой и вероятность стать полноценным лидером команды или переехать в топ-клуб существенно возрастает. За матч против «Метца» Гаэтан получил оценку 8, отдал голевую передачу и выиграл 3 верховые дуэли за 82 проведенные на поле минуты.

5. Радамель Фалькао забил пять мячей в последних пяти матчах, в которых выходил в стартовом составе команды. На этот раз колумбийский форвард одним ударом принес победу «монегаскам» в гостевом матче против «Анже». Несмотря на поражение и пропущенный гол вратарь хозяева Александр Летелье совершил немалое количество сейвов, и если бы не пропущенный мяч, то голкипера смело можно было бы признать одним из героев всего 32-го тура.

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Цитата тура

«Сегодня в меню… Рыба», — написал в своем твиттере Мемфис Депай перед матчем с «щуками» из Лорьяна и сопроводил текст фотографией, где лев давит рыбу.

В итоге«Лорьян» преподал урок молодому голландцу и всему «Лиону», и ясно дал понять, что лучше бы Депай «дома сидел».

Герой тура

Четвертый дубль в сезоне оформил постоянно критикуемый Марио Балотелли. Все его дубли неизменно приносили команде победу в текущем сезоне, а сам Марио теперь находится в топ-5 лучших бомбардиров Лиги 1. В этом туре Марио отправил два мяча в ворота «Лилля», а «Ницца» одержала очередную волевую победу.

Антигерой тура

Бенуа Ассу-Экотто в компенсированное время в матче с «Бордо» получил совершенно ненужную красную карточку. Стоя в стенке и ожидая последнего удара в этом матче, экс-защитник «Тоттенхэма» ударом с локтя уложил игрока «жирондинцев» на газон. Экотто является основным защитником «Метца» и таким необдуманным действием он может сильно подставить свою команду перед ответственными матчами Лиги 1.

Цифра тура

Форвард «Лиона» Александр Лаказетт провел двухсотый матч в Лиге 1. 25-летний француз выступает за «львов» с самого детства. На профессиональном уровне в чемпионате Франции Александр дебютировал в сезоне 2009/2010 матчем с «Осером» и провел на поле 13 минут. Со временем Александр стал настоящим лидером «Лиона», без которого представить команду было бы сейчас невозможно. За 200 матчей Лаказетт забил 96 мячей и отдал 32 голевых паса.

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Результаты тура:

Метц – Лион – 0:3 (0:0) – перенесенный матч 16-го тура

0:1 – Лаказетт (59), 0:2 – Ферри (87), 0:3 – Толиссо (90).

32-й тур.

Лилль – Ницца — 1:2 (1:2)

1:0 – Амаду (14), 1:1 – Балотелли (17), 1:2 – Балотелли (44).

Анже – Монако – 0:1 (0:0)

0:1 – Фалькао (61).

Нанси – Ренн – 3:0 (1:0)

1:0 – Дал (11), 2:0 – Диа (51), 3:0 – Диа (65).

Бордо – Метц — 3:0 (1:0)

1:0 – Малком (14), 2:0 – Вада (50), 3:0 – Вада (52).

Лион – Лорьян – 1:4 (1:1)

1:0 – Толиссо (28), 1:1 – Уорис (42), 1:2 – Марво (49), 1:3 – Муканджо (74), 1:4 – Муканджо (80).

Дижон – Бастия – 1:2 (1:1)

0:1 – Кривелли (17), 1:1 – Лис-Мелу (29), 1:2 – Каюзак (58).

Кан – Монпелье – 0:2 (0:0)

0:1 – Сессеньон (49), 0:2 – Иконе (88).

Тулуза – Марсель – 0:0

Сент-Этьен – Нант – 1:1 (0:1)

0:1 – Накулма (15), 1:1 – Корнье (70).

ПСЖ – Генгам – 4:0 (0:0)

1:0 – Ди Мария (56), 2:0 – Кавани (60), 3:0 – Кавани (70), 4:0 – Матюиди (90).

Турнирная таблица:

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 29 – Кавани (ПСЖ), 24 — Лаказетт (Лион), 17 – Фалькао (Монако), 16 – Гомис (Марсель), 13 – Балотелли (Ницца).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press