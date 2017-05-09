Вылет «Дармштадта», сумасшествие в Кельне и подъем «Фрайбурга». Обзор 32-го тура Бундеслиги

Вылет «Дармштадта», сумасшествие в Кельне и подъем «Фрайбурга». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать второго тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Дармштадт» вылетел из во Вторую Бундеслигу. «Дармштадт» стал первым клубом Бундеслиги в этом сезоне, который обеспечит себе вылет во вторую лигу. «Лилиям» предстояло сыграть с «Баварией» на выезде, поэтому команда была морально готова к проигрышу. Но все оказалось не так просто. Следом за Мануэлем Нойером до конца сезона вылетел и Свен Ульрайх, поэтому вся надежда оставалась на 36-летнего Тома Штарке. Такая ротация кадров была на стороне гостей. Немец за 5 лет сыграл за мюнхенский клуб 6 матчей и завоевал 13 трофеев. Однако игра с «Дармштадтом» стала бенефисом для Штарке. Кроме нескольких отличных сейвов, голкипер также потащил пенальти. «Дармштадт» покинул элитный дивизион спустя два сезона после выхода.

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2. «Боруссия» Д вернулась на третье место. «Шмели» и «Хоффенхайм» уже несколько туров не могут поделить третье место в таблице Бундеслиги. Игра на «Вестфаленштадион» расставила все точки в этой борьбе. Вернувшийся Марко Ройс набрал хорошую форму и отметился уже в 5 из 6 последних матчей. Следом Обамеянг, уже присматривающий дом в Париже, забил и вышел на первое место в гонке бомбардиров с 28 мячами в активе. Важно, что в штабе «Дортмунда» сейчас все не так хорошо: между главным тренером Томасом Тухелем, руководством и игроками происходит конфликт. Вероятно, в скором времени Тухель покинет клуб.

3. Разборки «Вердера» и «Кельна». Два клуба, демонстрирующие наиболее яркую игру во второй половине сезона. Матч оказался таким, каким и ожидали фанаты. Антони Модест забил свои 24 и 25 мячи в сезоне и установил рекорд Бундеслиги: до этого ни разу в лиге сразу три игрока не забивали по 25 голов. Игра напоминала погоню: «Вердер» всеми силами пытался догнать по мячам хозяев поля, но суперсила в лице Макса Крузе в этот раз была недоступна. «Кельн» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «музыкантов» и вытеснил их из зоны еврокубков.

4. «Фрайбург» — фаворит в борьбе за Лигу Европы. Темная лошадка Бундеслиги достигла своего пика. Главный тренер «бразильцев» сделал что-то невозможное за этот сезон: сначала вывел клуб в первую Бундеслигу, а затем медленно, но верно подобрался к первой пятерке высшего дивизиона. На этот раз под натиском «Фрайбурга» пал «Шальке». Сегодняшние «кобальтовые» очень нестабильны, поэтому до сих пор мельтешат где-то в середине таблицы. Лучший бомбардир «Фрайбурга» в этом сезоне Флориан Нидерлехнер подтвердил свое звание и оформил дубль в ворота соперника.

5. Столкновение аутсайдеров. «Майнц» и «Гамбург» претендуют на стыковые матчи на вылет. Их встреча должна была выделить претендента на вылет, но клубы отлично чувствуют себя и на дне таблицы. «Майнц» прилично сбавил после продажи одного из своих лидеров Юнуса Малли в «Вольфсбург», а «Гамбург» быстро взлетел в начале второй половины сезона, но и также быстро вернулся к привычной игре. Не забив ни одного гола, «Майнц» отметил свою сотую ничью в лиге. Борьба за вылет продолжается, но «Гамбург» скорее всего собирается воспользоваться абонементом на стыки.

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Цитата тура

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, какую команду хотел бы тренировать:

Филипп Лам — отличный пример для других футболистов. Он самый профессиональный игрок, которого мне приходилось тренировать. Если бы в моей команде было двадцать Филиппов, у меня не было бы никаких проблем.»

По окончании сезона Филипп Лам завершает карьеру.

Герой тура

Форвард «Лейпцига» Дэви Зельке в матче против «Герты» сделал дубль за две минуты, увеличив счет в матче до разгромного (1:4). Примечательно, что все голы в матче забили «быки»: автогол записал на себя Рани Хедира.

Антигерой тура

Игрок «Дармштадта» Хамит Алтынтоп не сумел реализовать пенальти в ворота «Баварии» и сравнять счет в матче с чемпионами Германии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Цифра тура

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх в матче с «Шальке» отпраздновал сотую игру в Бундеслиге. Немец выиграл 48 матчей из 100.

Результаты тура:

Кельн – Вердер – 4:3 (3:2)

1:0 – Модест (13), 2:0 – Битенкур (28), 2:1 – Бартельс (34), 2:2 – Селассие (40), 3:2 – Цоллер (44), 4:2 – Модест (47), 4:3 – Гнабри (62).

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

0:1 –Дидави (48), 0:2 – Гомес (63).

Ингольштадт – Байер – 1:1 (0:0)

1:0 – Киттель (73), 1:1 – Хавертц (78).

Боруссия М – Аугсбург – 1:1 (0:0)

0:1 – Финнбогасон (57), 1:1 – Хан (90).

Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:1 (1:0)

1:0 –Ройс (4), 2:0 – Обамеянг (82), 2:1 – Крамарич (86).

Бавария– Дармштадт – 1:0 (1:0)

1:0 –Бернат (18).

Герта – РБ Лейпциг – 1:4 (0:1)

0:1 – Вернер (11), 0:2 – Вернер (54), 1:2 – Хедира (85 – в свои ворота), 1:3 – Зельке (89), 1:4 – Зельке (90).

Гамбург – Майнц – 0:0 (0:0).

Фрайбург – Шальке – 2:0 (2:0)

1:0 – Нидерлехнер (22), 2:0 – Нидерлехнер (31).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 28 – Обамеянг (Боруссия Д), Левандовски (Бавария), 25 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press