«Надиратель задниц» Тони Адамс, мадридское супердерби и удивительный «Эйбар». Обзор 31-го тура Ла Лиги

Аутсайдеры вновь побеждают, «Севилья» прерывает полосу неудач, а Неймар подставляет «Барселону» на важнейшем отрезке сезона. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать первого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Эйбар» близится к попаданию в еврокубки. «Оружейники» довольно собранно вышли на матч с «Сельтой» и одержали уверенную победу в гостях со счетом 2:0. По окончании игрового дня «Эйбар» оказался на 6-й строчке и успел прочувствовать запах еврокубков, однако на следующий день «Реал Сосьедад» победил в своем матче и подвинул «оружейников» на одну строчку вниз. Баски близятся к сенсационному результату и явно зарядились на остаток сезона, чтобы добиться высочайшего достижения в истории клуба.

2. Перезагрузка «Малаги». «Анчоусы» в прошлом туре сумели одержать свою первую весеннюю победу и, казалось бы, встреча с грозной «Барселоной» прервет радость «бело-синих», но не тут-то было. «Медузы» сыграли в так называемом «стиле Курбана Бердыева», являющимся настоящим проклятием для каталонского клуба, и оказались правы при выборе тактики. Неожиданный триумф позволил «Малаге» оторваться от зоны вылета и продлить свою победную серию до 2-х матчей, чего в текущем сезоне «аночоусы» еще не добивались.

3. Голевая перестрелка в Севилье. Удивительный матч прошел на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Уже к 10-й минуте встречи команды на двоих забили аж 3 мяча. На протяжении всей встречи «Депортиво» был в роли догоняющих и дважды «бело-голубые» сумели отыграть отставание от «Севильи». Но класса и запаса прочности им, видимо, не хватило, а «Севилья», забив еще 2 безответных мяча, наконец прервала свою кошмарную 5-матчевую серию без побед.

4. Мадридские гранды не смогли выявить победителя. Ажиотаж вокруг встречи «Реала» и «Атлетико» зашкаливал, практически все клубы с верхних строчек турнирной таблицы подсчитывали очки и возможности в зависимости от исхода противостояния. Матч выдался захватывающим и драматичным: «сливочные» с самого начала игры захватили инициативу и, поведя в счете, казалось, доведут дело до победы. Однако кто как не Диего Симеоне знает, как противостоять «Реалу». Сначала Антуан Гризманн нанес красивейший удар через себя в угол ворот, но Кейлор Навас сумел спасти свою команду, а уже под занавес встречи француз реализовал свой момент и сравнял счет.

5. Неожиданная победа «Осасуны». «Красные» набирают ход, одержав вторую победу подряд во внутреннем первенстве и всего третью в текущем сезоне. На этот раз на пути «Осасуны» встал «Леганес», заставивший в прошлом туре понервничать грозный «Реал». «Леганес» имел куда большие шансы на победу, нанес практически вдвое больше ударов, нежели «Осасуна». Однако, мастерство Серхио Леона решило исход противостояния. «Осасуна» набрала 3 очка, но чтобы спастись от вылета ей необходимо за 7 матчей отыграть 10-очковое отставание от все того же «Леганеса», занимающего 17-е место.

Цитата тура

Тони Адамс, который стал новым главным тренером «Гранады», рассказал, какие он ставит перед собой задачи на оставшуюся часть чемпионата Испании. После 31-го тура «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.

«Я буду бороться до конца с командой, чтобы попытаться достичь наших целей. С моим 40-летним опытом я пришел сюда, чтобы надрать задницу игрокам и выиграть следующие семь матчей. Сейчас мы думаем только о них», — заявил Адамс.

Герой тура

Хавбек «Осасуны» Серхио Леон оформил дубль в матче против «Леганеса» и принес своей команде третью победу в сезоне. Полузащитник является лучшим бомбардиром своего клуба, отметившись в текущем розыгрыше Ла Лиги 10 забитыми мячами.

Что примечательно, в 2-х из 3-х победных матчах памплонского клуба Серхио Леон оформил дубли.

Антигерой тура

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар подставил свою команду в матче с «Малагой», заработав глупое удаление на 65-й минуте матча при счете 0:1 в пользу соперника. Помимо красной карточки и неуместного поражения, «сине-гранатовые» лишились своего лидера на 3 следующих встречи, одна из которых будет с мадридским «Реалом».

Каталонский клуб имел отличную возможность догнать «Реал» после их осечки с «Атлетико», однако, уступив «Малаге» со счетом 0:2 шансы «Барселоны» на чемпионский титул кажутся все более призрачными.

Цифра тура

Зинедин Зидан провел свой 50-й матч Ла Лиге в качестве главного тренера.

Великий в прошлом игрок, а ныне востребованный специалист сыграл вничью в своем 50-м матче против мадридского «Атлетико». Всего же в 50-ти встречах Зинедин Зидан добился 39 побед, 8 ничьих и лишь в 3-х потерпел поражение.

Результаты тура:

Вильярреал — Атлетик – 3:1 (1:1)

1:0 — Руис (17), 1:1 — Лапорт (20), 2:1 — Бакамбу (47), 3:1 — Адриан (58).

Эспаньол – Алавес – 1:0 (0:0)

1:0 — Пьятти (56).

Реал – Атлетико – 1:1 (0:0)

1:0 — Пепе (52), 1:1 — Гризманн (85).

Севилья – Депортиво – 4:2 (3:2)

1:0 — Йоветич (1), 1:1 – Какута (4), 2:1 – Сарабия (9), 2:2 — Какута (25), 3:2 — Корреа (32), 4:2 — Бен-Йеддер (89).

Малага – Барселона – 2:0 (1:0)

1:0 – Рамирес (32), 1:1 — Хони (90).

Гранада – Валенсия – 1:3 (0:2)

0:1 – Дзадза (19), 0:2 — Дзадза (21), 0:3 — Мина (55), 1:3 — Понсе (65).

Сельта – Эйбар — 0:2 (0:1)

0:1 – Гарсия (13), 0:2 – Педро Леон (51).

Осасуна – Леганес — 2:1 (1:1).

0:1 — Сиовас (16), 1:1 — С. Леон (36, с пенальти), 2:1 — С. Леон (71).

Лас-Пальмас – Бетис — 4:1 (1:0)

1:0 – Гомес (44), 2:0 – Боатенг (49), 3:0 – Виера (62), 4:0 – Хесе (83, с пенальти), 4:1 – Наварро (89).

Реал Сосьедад – Спортинг — 3:1 (2:0)

1:0 – Жозе Виллиан (3), 2:0 — Хуанми (27), 3:0 – Юри (77), 3:1 – Элдерсон (87).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 27 – Месси (Барселона), 24 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 16 – Аспас (Сельта), 15 – Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Эйбара», «Осасуны» и «Севильи»