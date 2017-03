Поражение «Арсенала», рекорд Крейга Шекспира и ничья в Манчестере. Обзор 29-го тура АПЛ

Арсен Венгер все ближе к отставке, Крейг Шекспир ставит рекорд, а Юрген Клопп вновь не проигрывает клубу из топ-6. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Англии.

1. «Арсенал» продолжает лихорадить. Команда Арсена Венгера проиграла в четвертом матче из последних пяти. На этот раз им досталось от «Вест Бромвича», а проблема вратарей в лондонском клубе в очередной раз дала о себе знать самым очевидным образом. В начале второго тайма при счете 1:1 Петр Чех получил травму и был вынужден покинуть поле. В игру вступил Давид Оспина, после чего «Вест Бромвич» сумел дважды огорчить колумбийца. Болельщики «Арсенала» уже разбились на два лагеря, одни из которых требуют немедленной отставки Венгера, другие же – продолжают верить в специалиста до конца. Обстановка в команде накаляется все сильнее, а лондонцы тем временем опустились на 6 место и рискуют не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

2. «Лестер» одерживает третью победу подряд. А ведь еще была виктория над «Севильей» в Лиге чемпионов. Кажется, что Раньери действительно слили, иначе как объяснить такую потрясающую игру под руководством Крейга Шекспира – человека, о котором никто и не слышал. А ведь он уже вошел в историю Премьер-лиги. После этого тура Шекспир стал первым тренером в истории АПЛ, под чьим руководством команда в первых трех играх турнира подряд забивала три или более мячей. Удивительно и то, что «лисы» впервые в сезоне победили в гостях, да еще и решив исход противостояния в первом тайме. Три забитых мяча к перерыву и превосходные командные действия «Лестера» не оставили «молотобойцам» шансов. Лондонцы попытались возродить интригу, когда Андре Айю в середине второго тайма сократил отставание, однако на большее их не хватило. Учитывая следующие матчи «лис» и их текущую форму, у чемпиона Англии есть хорошие шансы существенно подняться в турнирной таблице или даже заскочить в зону еврокубков.

3. «Манчестер Юнайтед» ушел с 6-го места. Победив в этом туре «Мидлсбро», коллектив Жозе Моуриньо ворвался в зону Лиги Европы. Самую заметную роль в этом матче, как ни странно, сыграл бывший голкипер «красных дьяволов» Виктор Вальдес. На протяжении всей игры испанец демонстрировал невероятную игру, то и дело спасая ворота «Боро», и, если бы не его игра, то счет был бы куда крупнее. Впрочем, вплоть до самого конца игры хозяева проигрывали всего в один мяч, а на последних минутах и вовсе могли сравнять счет. Но слишком увлекшись атакой, «Мидлсбро» напоролся на контрвыпад «МЮ», который завершился голом не без помощи Вальдеса. Голкипер допустил чудовищную ошибку при приеме мяча от партнера, подарив его Антонио Валенсии, который не мог не воспользоваться таким подарком и отправил мяч в пустые ворота.

4. «Ливерпуль» снова не проигрывает команде из топ-6. Центральный матч тура получился невероятно зрелищным, но, несмотря на это, все главные моменты произошли во втором тайме. Эта ничья стала уже второй подряд для «Манчестер Сити», что сильно ударило по чемпионским амбициям «горожан». Теперь им остается бороться лишь за второе место. «Ливерпуль» же продолжает удивлять. Команда Юргена Клоппа набрала 20 очков, играя с командами из первой шестерки, но лишь 19 очков против клубов с 15 по 20 места. Настоящие Робин Гуды АПЛ в этом сезоне.

5. «Тоттенхэм» учится играть без Харри Кейна. И получается у них это с трудом. Зависимость «шпор» от своего лидера чувствуется очень сильно, а пришедший летом Винсент Янсен все еще не может найти себя в клубе. В отсутствие Кейна роль главной атакующей силы взяли на себя Деле Алли и Кристиан Эриксен. Датчанин и вовсе установил в этом туре рекорд: с момента своего дебюта в Премьер-лиге в сентябре 2013-го, Кристиан забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем кто-либо другой — 13. Не повезло в этом матче новоявленному лидеру «святых» Маноло Габбьядини – итальянец получил травму спустя полчаса игры и был вынужден покинуть поле. Кто знает, играй бы Маноло весь матч, возможно, результат был бы другим. Между тем, Харри Кейн заявил в своем твиттере, что предпочитает находиться на поле, а не лицезреть со стороны на такие нервные поединки.

Yes boys!! Great result! Good victory before the break! I much prefer being on the pitch then watching it! 😵 #tense #nervous #coys #TOTSOU

— Harry Kane (@HKane) March 19, 2017