Идиотская симуляция Пападопулоса, возмущения Мюллера и возвращение Бадштубера. Обзор 2-го тура Бундеслиги

«Боруссия» лидирует в чемпионате, «Аугсбург» забил самый быстрый гол в истории клуба, а «РБ Лейпциг» набирает обороты. Еженедельник «Футбол» подводит итоги второго тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Кельн», ты что, болен? Впереди у «козлов» Лига Европы и игры против мертвого, но все же «Арсенала». Но «Кельн» лихорадит не по-детски. Команда пытается изо всех сил вернуть успех прошлого сезона, но пока получается слабо. Чего нельзя сказать об их соперниках из «Гамбурга». «Динозавры» стартовали с двух побед в туре впервые за семь лет. Забавно, что в этом матче Холтби забил самый поздний гол с сезона 2004/05: на 99 минуте и 54 секунде. В ближайшие пять игр «Гамбургу» предстоит сыграть против дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига». Главное — не растерять силу и мотивацию.

Was für ein Spiel! Was für ein Abend! Und der zweite Sieg in Folge! 💙 #nurderHSV pic.twitter.com/ZyfF58Gnux — Hamburger SV (@HSV) August 25, 2017

2 . One shot, two shot… В первом домашнем матче «Байера» «Хоффенхайм» и хозяева поля устроили настоящую перестрелку в стиле Детройта. Обе команды перед сезоном лишились важных игроков старта, поэтому встреча предполагала равные условия с небольшим перевесом «Хоффе». В результате гости каждый раз догоняли «Байер» по голам и вырвали ничью. В следующем туре «деревенские» выйдут на поле против «Баварии». Простой победы, как в прошлом сезоне, ждать не стоит: «Ливерпуль» и «Байер» это доказали.

3. «Боруссия» все еще первая. По окончании двух туров «шмели» до сих пор на первой строчке. В матче против «Герты», которая напоминает сам «Дортмунд» лет 5 назад, хозяева поля продемонстрировали уверенную игру. Однозначный герой матча — Нури Шахин. Турок забивал в последний раз 925 дней назад, а сейчас отдал голевой пас и отправил в ворота соперника красивейший гол тура. «Черно-желтые» отлично показали себя на старте сезона: забивают много, пропускают мало. А вот «Герте» необходим в старте травмированный новичок Дэви Зельке, способный оживить игру «старой дамы».

4. Новички в деле. Матч против «Боруссии» М начался для «Аугсбурга» с самого быстрого гола клуба в истории Бундеслиги — 33 секунды потребовалось Альфреду Финнбогасону, чтобы вывести команду вперед. Дальше — больше. Лидер менхенгладбахского клуба Ларс Штиндль отпраздновал день рождения голевой передачей на новичка команды — Дениса Закарию, а Патрик Херманн свой 200-й матч — пасом на Оскара Вендта. Однако исход матча решил еще один новичок Бундеслиги — Серхио Кордова. Колумбиец не позволил «фуггерам» проиграть на своем поле. Главная мысль по матчу: оба клуба провели неплохую трансферную политику этим летом, которая уже приносит результаты.

5 . «РБ Лейпциг» пришел в себя. В первом туре команда Хазенхюттля по полной получила от «Шальке», что привело «быков» в чувство. Тимо Вернер сыграл против своей любимой команды — «Фрайбурга». Три из семи дублей в Бундеслиге немец сделал в матчах против этой команды. По статистике Тимо забивает в играх с «бразильцами из Брайсгау» каждые 63 минуты. Точку в матче поставил Брума своим первым голом за «быков». Интересно, как продолжится дальнейшее шествие «РБ», потому что уже в следующем туре команде предстоит встретиться с «Гамбургом».

63 — @timowerner played 6 #Bundesliga games vs. Freiburg in his career and scored every 63 minutes on average. Goal-getter. #RBLSCF pic.twitter.com/szXcojVx6U — OptaFranz (@OptaFranz) August 27, 2017

Цитата тура

Томас Мюллер выразил недовольство решениями Карло Анчелотти. Немец появился в матче против «Вердера» лишь на 73-й минуте, а после матча и вовсе сказал, что понятия не имеет, какие действия от него тренер хочет видеть на поле:

Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на сто процентов»

Руководство клуба пока находится на стороне игрока. Оно и ясно: потерю легенды клуба фанаты не простят ни тренеру, ни верхушке.

Герой тура

Хольгер Бадштубер забил победный гол в ворота «Майнца». По иронии судьбы он стал первым для защитника в «Штутгарте» и вторым забитым игроком в Бундеслиге. В последний раз немец поражал ворота соперника в сезоне 2009/10.

Антигерой тура

В конце прошлого года Митчелл Вайзер изобразил идиотскую симуляцию в матче против дортмундской «Боруссии». Во втором туре Кириакос Пападопулос составил ему достойную конкуренцию.

Грек в матче против «Кельна» решил продемонстрировать свои актерские способности на уровне российских сериалов, за что получил желтую карточку.

Цифра тура

Юлиан Брандт отпраздновал сотое появление в Буднеслиге в качестве игрока «Байера». Такое достижение сделало его самым молодым игроком Леверкузена, добравшимся до этой отметки. В день матча немцу был 21 год и 116 дней.

Результаты тура:

Кельн – Гамбург – 1:3 (0:2)

0:1 – Хан (28), 0:2 – Вуд (34), 1:2 – Соренсен (90), 1:3 – Холтби (90).

Штутгарт – Майнц – 1:0 (0:0)

1:0 – Бадштубер (53).

Аугсбург – Боруссия М – 2:2 (1:2)

1:0 – Финнбогасон (1), 1:1 – Закария (7), 1:2 – Вендт (30), 2:2 – Кордова (89).

Байер – Хоффенхайм – 2:2 (1:0)

1:0 – Венделл (32), 1:1 – Крамарич (47), 2:1 – Беллараби (49), 2:2 – Ут (70).

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

0:1 – Дидави (22).

Вердер – Бавария – 0:2 (0:0)

0:1 – Левандовски (72), 0:2 – Левандовски (75).

Боруссия Д – Герта – 2:0 (1:0)

1:0 – Обамеянг (15), 2:0 – Шахин (57).

РБ Лейпциг – Фрайбург – 4:1 (0:1)

0:1 – Нидерлехнер (23), 1:1 – Вернер (48), 2:1 – Орбан (55), 3:1 – Вернер (71), 4:1 – Брума (80).

Ганновер – Шальке – 1:0 (0:0)

1:0 – Жонатас (67).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 3 – Левандовски (Бавария), 2 — Крамарич (Хоффенхайм), Вернер (РБ Лейпциг), Лекки (Герта), Обамеянг (Боруссия Д).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press