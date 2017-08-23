«МЮ» снова громит соперников, «Тоттенхэм» проигрывает на «Уэмбли», Уэйн Руни забивает 200-й гол. Обзор 2-го тура АПЛ

Юбилейный гол Уэйна Руни, победа «Челси» в дерби и разгром от «МЮ». Еженедельник «Футбол» представляет обзор 2-го тура английской премьер-лиги.

1. «МЮ» набирает обороты. Во втором матче подряд команда Жозе Моуринью добивается разгромной победы над соперником. И снова со счетом 4:0. На этот раз не повезло «Суонси». Болельщиков должно радовать такое положение дел, тем более, что забивали самые топовые игроки: Лукаку, Погба, Марсьяль. Валлийцы же ничего противопоставить этой звездной братии не смогли, и, по сути, даже не атаковали ворота «красных дьяволов». Благодаря этой победе «МЮ» упрочил лидерство. Теперь все ждут от команды продолжения банкета.

2. «Тоттенхэм» проиграл дерби. И снова на «Уэмбли». Похоже, для команды Почеттино этот стадион и вправду проклят. Несмотря на рекордное количество болельщиков, «шпоры» не смогли показать достойной игры, то и дело ошибаясь в простых ситуациях. Единственный гол хозяев, и тот «Челси» забили себе сами усилиями Миши Батшуайи. Но если не брать этот досадный факт во внимание, то «синие» сполна реабилитировались за неудачу в первом туре, показав отличную игру. Да еще в матче с таким принципиальным соперником. Особенно порадовал своей игрой Маркос Алонсо, который и принес победу «Челси», сделав дубль.

3. «Сток Сити» удивляет. В этом туре «гончары» дома смогли обыграть не кого-нибудь, а «Арсенал» Арсена Венгера. Видимо, все предупреждения о том, что «Сток» дома – это очень опасно, прошли мимо ушей француза. Примечательно, что единственный гол в этом матче забил новичок-дебютант хозяев Хесе Родригес – человек, который дважды брал с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов. Сразу видно, что в клубе умеют работать на трансферном рынке.

4. «Эвертон» чуть было не обыграл «МанСити». Матч получился историческим. Хотя бы от того, что в нем свой 200-й гол в АПЛ забил Уэйн Руни. Удивительно, но 50-й, 150-й и 200-й голы в АПЛ Уэйн забивал именно в ворота «горожан». Такая вот особая любовь у форварда к этому клубу. Забавно, что новичок «Манчестер Сити» Кайл Уокер умудрился получить удаление за две минуты: на 42-й минуте он схватил первую желтую карточку, а уже на 44-й – вторую. И все бы закончилось для «ирисок» триумфом, но на 82-й минуте Рахим Стерлинг сравнял счет. А через 6 минут у «Эвертона» еще и удалился Морган Шнайдерлин. Красивой истории имени Руни не получилось.

5. «Хаддерсфилд» берет пример с «РБ Лейпцига». Новички АПЛ побеждают во втором матче подряд, что дает повод задуматься о том, как высоко «терьеры» заберутся по турнирной таблице. Их немецким друзьям в том сезоне удалось удивить всю Европу, но смогут ли это сделать британцы? Во всяком случае, Англию «Хаддерсфилд» уже удивляет. 6 очков в двух матчах для команды, которая 45 лет не играла в элите – это больше, чем просто удачный старт. Тем более, что на этот раз в соперниках был «Ньюкасл» Рафы Бенитеса – победитель Чемпионшипа прошлого сезона.

Цитата тура

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего 200-го гола:

200-й гол в АПЛ? Это было приятно. Рад, что добился этого в такой важной игре. Уверен, красная часть Манчестера тоже насладилась мячом»

Герой тура

Садио Мане забил свой 15-й гол в АПЛ с момента перехода в «Ливерпуль» Это больше, чем любой другой игрок в команде.

Антигерой тура

Кайл Уокер впервые получил красную карточку во взрослой карьере в его 200-м матче АПЛ.

Цифра тура

3 – именно столько раз подряд Хосеп Гвардиола не может одержать победу над «Эвертоном». Для испанца это личный антирекорд.

Результаты тура:

Суонси – Манчестер Юнайтед – 0:4 (0:1)

0:1 – Байи (45), 0:2 – Лукаку (80), 0:3 – Погба (82), 0:4 – Марсьяль (84).

Саутгемптон – Вест Хэм – 3:2 (2:1)

1:0 – Габбьядини (11), 2:0 – Тадич (38, с пенальти), 2:1 – Чичарито (45), 2:2 – Чичарито (75), 3:2 – Остин (90, с пенальти).

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

1:0 – Мане (73).

Лестер – Брайтон – 2:0 (1:0)

1:0 – Окадзаки (2), 2:0 – Магуайр (54).

Бернли – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

0:1 – Робсон-Кану (71).

Борнмут – Уотфорд – 0:2 (0:0)

0:1 – Ришарлисон (73), 0:2 – Капу (86).

Сток – Арсенал – 1:0 (0:0)

1:0 –Хесе (47).

Хаддерсфилд – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

1:0 – Муй (50).

Тоттенхэм – Челси – 1:2 (0:1)

0:1 – Алонсо (24), 1:1 – Батшуайи (83, в свои ворота), 1:2 – Алонсо (88).

Манчестер Сити — Эвертон — 1:1 (0:1)

0:1 – Руни (35), 1:1 – Cтерлинг (82).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Лукаку (Манчестер Юнайтед) — 3, Алонсо (Челси), Чичарито (Вест Хэм), Мунье (Хаддерсфилд) — 2.

Фото: Global Look Press

Текст: Евгений Морозов