Юбилейный сезон, травма года и магия летних трансферов. Обзор 1-го тура Бундеслиги

Новички пододвигают былых героев, «РБ Лейпциг» сливает игру сомнительному «Шальке», и результаты рейнского дерби. Еженедельник «Футбол» подводит итоги первого тура чемпионата Германии.

1. Неужели сработало? «Бавария» потратила 100 миллионов евро этим летом, но управленцы клуба продолжают утверждать, что не намерены тратить огромные деньги на игроков. Надо бы хоть иногда сверять показания. Открытие сезона предзнаменовал матч «Баварии» против «Байера», где первые были однозначными фаворитами. «Байер» после ухода лидеров и суматохи вокруг тренерского кресла стал абсолютно нежизнеспособен. Забавный факт из матча: впервые с 2007-го года сразу два игрока «Баварии» забили в дебютном матче: тогда это были Мирослав Клозе и Лука Тони, сейчас — Никлас Зюле и Корентен Толиссо.

2 .«Шальке» разрушил планы «РБ Лейпцига». Впервые в своей истории «быки» расположились во второй половине таблицы Бундеслиги. Всему виной «кобальтовые». Парни из Гельзенкирхена переживают серьезную перестройку в клубе: новый тренер, новый капитан и ротация состава. Неприятный осадок прошлого сезона тоже до сих пор витает над «Фельтинс-Ареной». А вот «РБ» перед первым матчем казался очевидным фаворитом. Бенталеб и Коноплянка считали по-другому. Второй и вовсе доказал, что в отсутствие Маркуса Вайнцирля, способен решать исход игры. При хорошем раскладе украинский футболист станет ключевым игроком в этом сезоне для «Шальке».

3 .Самая крупная победа тура. «Боруссия» Дортмунд потерпела досадное поражение в Суперкубке, а «Вольфсбург» в конце прошлого сезона боролся за годовую аренду места в Бундеслиге. Коллеги по несчастью. Однако гости приехали не утешать своих соперников, а набрать максимум очков. «Шмели» показали, что в этом сезоне намерены, если не выиграть чемпионат, то точно оказаться вторыми. Отдельно стоит отметить постоянно прогрессирующего Кристиана Пулишича. Он снова отметился голом, а за последние полгода стал важной частью команды. Герой матча — Марк Бартра, забивший гол и выигравший 83% всех единоборств.

4. Магия летних трансферов. «Герта» последние сезоны нагоняет панику на своих соперников. В этом году столичный клуб еще и неплохо усилился, как и «Штутгарт», с которым был сыгран первый матч. Паль Дардаи сделал ставку на дебютанта Мэттью Лекки, пришедшего из «Ингольштадта». И не прогадал. Австралиец сделал дубль и не оставил шанса «швабам» на камбэк. А вот Ведад Ибишевич не посчитал нужным забивать своей бывшей команде. Остается надеяться, что в Лиге Европы босниец вспомнит прошлый сезон и вернется к прежней форме.

5. Победа «Гладбаха» в дерби. Старт сезона — и сразу рейнское дерби. «Кельн» потерял своего главного голеадора — Антони Модеста, в то время, как гладбахская «Боруссия» с умом подошла к трансферам: вернули Бобадилью, купили Гинтера, Закарию и Грифо. Отличный набор. Однако исход матча решил защитник Нико Эльведи. В результате «жеребцы» отпраздновали 47-ю победу над «Кельном» в рейнском дерби. У вторых же впереди Лига Европы и попытки повторить успех прошлого года. Однако теперь без своей главной звезды.

Открытая вражда между «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд осталась где-то в прошлом. Президент мюнхенцев Ули Хенесс поддержал «шмелей» в ситуации с Усманом Дембеле и «Барселоной»:

Марио Гетце наконец вернулся на поле. После обнаружения в начале года проблем с обменом веществ немец не появлялся на поле полгода. Матч первого тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» предзнаменовал возвращение «золотого мальчика». Гетце даже отметился голевой передачей на Пулишича.

Особое внимание в этой ситуации привлекла реакция Марио Гомеса на возвращение игрока «Боруссии». Нападающий очень тепло отозвался о коллеге по сборной, хотя потерпел самое крупное поражение в туре.

Fair play to @Mario_Gomez for his classy comments on @MarioGoetze 's comeback. 👏 [via Sky] #WOBBVB pic.twitter.com/hTeyYA0o6H

— Ralf Hildenbrand (@ralfhil) August 19, 2017