«Челси» терпит поражение, «Арсенал» и «Лестер» делают шоу. Обзор 1-го тура АПЛ

Фиаско «Челси», проблемы «Ливерпуля», сумасшедший старт «Манчестер Юнайтед» и яркий дебют «Хаддерсфилда». Еженедельник «Футбол» подводит итоги 1-го тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1. Шоу на первом матче сезона. Именно так, и никак иначе, стоит назвать то, что случилось на «Эмирейтс» в матче «Арсенал» — «Лестер». Думается, что такой резвой игры на старте сезона от команд не ожидал никто. Итоговый счет 4:3 заставил многих вспомнить о том, что именно АПЛ – лучшая лига в мире. Джейми Варди сделал в этой игре дубль, а за «Арсенал» сумел отличиться новичок команды Александр Ляказетт. Француз поразил ворота «лис» на 2-й минуте игры. Таким образом, теперь он делит звание автора самого быстрого первого мяча сезона в АПЛ с другим нападающим «Арсенала» Кевином Кэмпбеллом, который отличился в матче 1-го тура чемпионата Англии-1994/95 с «Манчестер Сити» и форвардом «Ньюкасла» Фаустино Асприльей, забившим гол в игре 1-го тура премьер-лиги сезона-1997/98 против «Шеффилд Уэнсдей». Этот матч задал высокую планку результативности, которой позже придерживались почти все команды.

2. Удивительная ничья в Уотфорде. Второй матч 1-го тура также оказался результативным. Обе команды словно забыли об обороне, весь матч играя на встречных курсах, проверяя друг друга на прочность нервов. В итоге, «Ливерпуль» эту битву проиграл. Команда Юргена Клоппа, как это обычно бывает, вела в счете до последних минут, но в самом конце , когда время уже заканчивалось, умудрилась пропустить. Немецкий специалист потом еще долго сетовал на то, что гол был забит из офсайда, но факт есть факт – «Ливерпулю» снова не хватает сил доигрывать концовки, как это было и в прошлом сезоне.

3. «Челси» бесславно проиграл первый матч в сезоне. Тем бесславнее, что этот случай стал первым в истории АПЛ, когда действующий чемпион проиграл свой первый матч в новом сезоне. Поединок получился просто кошмарным для «синих». Уже к перерыву команда Антонио Конте «горела» 0:3 и пребывала в меньшинстве. В середине второго тайма на поле появился Альваро Мората – дебютант «Челси», и уже через 10 минут забил свой первый гол в АПЛ. Казалось, что сейчас хозяева смогут дожать выскочек из «Бернли», но нет. На 81-й минуте Фабрегас получил вторую желтую, и «Челси» остался уже в вдевятером. Хватило их лишь на второй гол, который оформил в самой концовке Давид Луиз. А «Бернли» в итоге увез из Лондона 3 очка.

4. «Хаддерсфилд» начал свой поход с победы. Вернувшись спустя 45 лет в элиту английского футбола, «терьеры» решили прыгнуть с места в карьер. В первом же матче скромная провинциальная команда смогла разгромить столичный «Кристал Пэлас» — 3:0, да еще и в гостях. Новички АПЛ знатно начали сезон, и есть полное ощущение того, что их маленькая сказка только-только начинается.

5. Уверенный старт Жозе Моуринью. Его «Манчестер Юнайтед» буквально уничтожил «Вест Бромвич». Отрадно, что и здесь новичок команды смог проявить себя в полной мере: Ромелу Лукаку оформил дубль и еще раз доказал всем, что он – форвард невероятного уровня. Также в составе «МЮ» блистали Погба и Марсьяль, который, выйдя на замену в самой концовке, смог сделать голевую передачу и забил сам. Этот матч стал для «Манчестера», пожалуй, лучшим за этот календарный год. Видимо, Жозе серьезно настроен на сезон, а мы увидим команду, которая будет до последнего бороться за чемпионский титул.

Цитата тура

Нападающий «Челси» Диего Коста, который находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе, сообщил, что готов оставаться там в течение всего следующего года даже при условии, что английский клуб не выплатит ему зарплату и будет продолжать штрафовать:

Я в Бразилии со своими родными и друзьями, которые уважают меня. Если придется, останусь здесь. Готов провести в Бразилии год не играя, даже если «Челси» не заплатит мне зарплату и будет штрафовать», — говорит Коста»

Герой тура

Героем первого тура можно по праву считать Уэйна Руни. Англичанин вернулся в свой родной «Эвертон» и в первом же матче отметился голом. Этот гол, к слову, был единственным, и принес «ирискам» победу над «Сток Сити».

Антигерой тура

Гарри Кэхилл сильно подставил «Челси» в эти выходные. Его удаление на 14-й минуте предрешило исход встречи. Во многом благодаря этому «Бернли» сумел забить в первом тайме сразу 3 мяча. После такого «синим» было уже не оправиться.

Цифра тура

9 – Жозе Моуринью выиграл 9 матчей чемпионата против «Вест Хэма». Больше, чем у любой другой команды.

Обзор соцсетей

«Челси» еще не знают, что проиграют дома, поэтому гордо выносят чемпионский кубок на поле

@hazardeden_10 and @_pedro17_ presented the Premier League trophy to the crowd before kick-off! 🏆💙 #CFC #Chelsea Публикация от Chelsea FC! 🏆 (@chelseafc) Авг 12 2017 в 7:00 PDT



Именно этот удар Оливье Жиру стал решающим в триллере между «Арсеналом» и «Лестером»

That moment! #AFCvLCFC #winner #Giroooouuuuuud #Arsenal Публикация от Arsenal Official (@arsenal) Авг 14 2017 в 1:34 PDT

Исторический момент для «Хаддерсфилда»

@stevemkms scores his first @premierleague goal today as @htafcinstagram beat @cpfc 3-0 🔵⚪️🔵⚪️ #htafc #utt Публикация от Huddersfield Town (@htafcinstagram) Авг 12 2017 в 9:48 PDT

Результаты тура

Арсенал – Лестер – 4:3 (2:2)

1:0 – Лаказетт (2), 1:1 – Окадзаки (5), 1:2 – Варди (29), 2:2 – Уэлбек (45), 2:3 – Варди (56), 3:3 – Рэмзи (83), 4:3 – Жиру (85).

Уотфорд – Ливерпуль – 3:3 (2:1)

1:0 – Окака (8), 1:1 – Мане (29), 2:1 – Дукуре (32), 2:2 – Фирмино (55, с пенальти), 2:3 – Салах (57), 3:3 – Бритос (90).

Челси – Бернли – 2:3 (0:3)

0:1 – Воукс (24), 0:2 – Уорд (39), 0:3 – Воукс (43), 1:3 – Мората (69), 2:3 – Луиз (88).

Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 0:3 (0:2)

0:1 – Уорд (23, в свои ворота), 0:2 – Мунье (26), 0:3 – Мунье (78).

Эвертон – Сток – 1:0 (1:0)

1:0 – Руни (45).

Саутгемптон – Суонси – 0:0

Вест Бромвич – Борнмут – 1:0 (1:0)

1:0 – Хегази (31).

Брайтон – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)

0:1 – Агуэро (70), 0:2 – Данк (75, в свои ворота).

Ньюкасл – Тоттенхэм – 0:2 (0:0)

0:1 – Алли (61), 0:2 – Дэвис (70).

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 4:0 (1:0)

1:0 – Лукаку (33), 2:0 – Лукаку (52), 3:0 – Марсьяль (87), 4:0 – Погба (90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Лукаку (Манчестер Юнайтед), Варди (Лестер), Мунье (Хаддерсфилд) — 2.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press