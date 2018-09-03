Неудержимый «Уотфорд», безнадежный «Вест Хэм» и первый «косяк» Алиссона. Главные события 4-го тура АПЛ

Неожиданное поражение «Тоттенхэма», вторая кряду победа «Арсенала» и дубль Мюррея. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 4-го тура АПЛ.

«Уотфорд» продолжает побеждать

Победы в первых трех турах гарантировали «шершням» лучший старт в истории АПЛ. Однако подопечные Грасии вошли во вкус – после трех викторий над представителями середины таблицы «Уотфорд» одолел настоящего гиганта – «Тоттенхэм». При этом «шершней» не сломил автогол Дукуре в начале второго тайма – мячи капитана Дини и центрдефа Кэткарта закрепили «Уотфорд» в топе таблицы.

«Вест Хэм» — без хлеба и зрелищ

После трех поражений на старте «молотобойцы» имели великолепный шанс вернуть должок фанатам перед паузой на игры сборных. Повод был действительно подходящий – домашний матч против «волков» должен был показать атакующий потенциал команды из восточного Лондона. На деле же атаки «Вест Хэма» упирались в непробиваемого Руя Патрисиу, а в довершение всех бед новичок гостей Адама Траоре на последних минутах забил нелогичный, но в чем то справедливый гол. У Пеллегрини есть две недели для работы над ошибками, иначе аргентинский специалист рискует подвинуть Моуринью в топе ожидаемых отставок.

Showed great character to get something out of yesterday’s game & can head into the International break on a positive note #BHAFC #96 🔵⚪️⚽️⚽️ pic.twitter.com/QsWIbUD97M — Glenn Murray (@GM_83) September 2, 2018

Гленн Мюррей спасает «Брайтон» от поражения

Ветеран атаки «чаек» на пороге 35-летия, но находится, возможно, в лучшей форме за карьеру. Два тура назад его гол в ворота «МЮ» дал «Брайтону» необходимый импульс, позволивший сенсационно победить команду Моуринью. В отчетном туре все складывалось для хозяев не так гладко – за полчаса до конца игры «Брайтон» горел «Фулхэму» — 0:2. За дело взялся старина Гленн Мюррей и, сначала с передачи Нокарта, а затем с пенальти, восстановил равенство в счете.

Без побед, но с надеждой

В минувшем сезоне «Бернли» сенсационно вышел в Лигу Европы, однако игра на два фронта пока не приносит «бордовым» успеха. Очередное поражение (0:2 от «МЮ») закрепило команду Дайча в зоне вылета. Там же находится и невезучий «Ньюкасл», но у «сорок» адовый календарь на старте – «шпоры», «Челси» и «Ман Сити». В своих поражениях «Ньюкасл» не выглядел безнадежным, не случайно эти матчи закончились с одинаковым счетом (1:2). Серия без побед может продолжиться и в следующем туре – на «Сент Джеймс Парк» пожалует набравший форму «Арсенал». И «Бернли», и «Ньюкасл» не выглядят безнадежно, однако вопросом набора очков необходимо озаботиться уже в ближайшее время, иначе их ждет незавидная угроза возврата в Чемпионшип.

Ошибка тура

Приобретение Алиссона избавило сторонников «Ливерпуля» от головной боли за последний рубеж. Но бразильский кипер решил, что спокойная жизнь – это слишком скучно. В обычной ситуации Беккер решил обыграть игрока «Лестера» в штрафной, но был безжалостно обезмячен, а затем получил первый пропущенный в Англии гол. Ошибка Алиссона не стала фатальной, «Ливерпуль» все равно победил. Вот только дриблер в воротах – не самая лучшая составляющая для команды-претендента на титул. Впереди у «красных» игра на «Уэмбли» с разозленным «Тоттенхэмом» — тогда и увидим, какие выводы сделал Алиссон из своих чудесных обводок.

Цитата тура:

«Не думаю, что это плохой старт. Это очень плохой старт. Мы не можем терять дома шесть очков. Играть на выезде против «Ливерпуля» и «Арсенала», не показав достаточно хороший футбол, – понятное дело. Это домашнее поражение – повод для беспокойства»

— Мануэль Пеллегрини, главный тренер «Вест Хэма» после четырех поражений на старте.

Результаты 4-го тура:

Лестер Сити – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

(Геззаль, 63; Мане, 10, Фирмино, 45)

Брайтон энд Хоув Альбион – Фулхэм – 2:2 (0:1)

(Мюррей, 67, 84 – с пенальти; Шюррле, 43, Митрович, 62)

Челси – Борнмут – 2:0 (0:0)

(Педро, 72, Азар, 85)

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:0)

(Ингс, 47, Хейбьерг, 90)

Эвертон – Хаддерсфилд Таун – 1:1 (1:1)

(Калверт-Льюин, 36; Биллинг, 34)

Вест Хэм Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1 (0:1)

(Траоре, 90).

Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:1 (1:1)

(Стерлинг, 8, Уокер, 52; Йедлин, 30).

Кардифф Сити – Арсенал – 2:3 (0:1)

(Камараса, 47, Уорд, 70; Мустафи, 11, Обамеянг, 62, Лаказетт, 81).

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

(Лукаку, 27, 44).

Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур – 2:1 (0:0)

(Дини, 69, Кэткарт, 76; Дукуре, 53 – в свои ворота).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мане («Ливерпуль»), Митрович («Фулхэм») – по 4 гола.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»