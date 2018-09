Неудержимый «Уотфорд», безнадежный «Вест Хэм» и первый «косяк» Алиссона. Главные события 4-го тура АПЛ

Неожиданное поражение «Тоттенхэма», вторая кряду победа «Арсенала» и дубль Мюррея. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 4-го тура АПЛ.

«Уотфорд» продолжает побеждать

Победы в первых трех турах гарантировали «шершням» лучший старт в истории АПЛ. Однако подопечные Грасии вошли во вкус – после трех викторий над представителями середины таблицы «Уотфорд» одолел настоящего гиганта – «Тоттенхэм». При этом «шершней» не сломил автогол Дукуре в начале второго тайма – мячи капитана Дини и центрдефа Кэткарта закрепили «Уотфорд» в топе таблицы.

«Вест Хэм» — без хлеба и зрелищ

После трех поражений на старте «молотобойцы» имели великолепный шанс вернуть должок фанатам перед паузой на игры сборных. Повод был действительно подходящий – домашний матч против «волков» должен был показать атакующий потенциал команды из восточного Лондона. На деле же атаки «Вест Хэма» упирались в непробиваемого Руя Патрисиу, а в довершение всех бед новичок гостей Адама Траоре на последних минутах забил нелогичный, но в чем то справедливый гол. У Пеллегрини есть две недели для работы над ошибками, иначе аргентинский специалист рискует подвинуть Моуринью в топе ожидаемых отставок.

Showed great character to get something out of yesterday’s game & can head into the International break on a positive note #BHAFC #96 🔵⚪️⚽️⚽️ pic.twitter.com/QsWIbUD97M

— Glenn Murray (@GM_83) September 2, 2018