Несколько историй про то, что футболисты – прежде всего люди, а только потом звезды

Франк Рибери и Джермейн Дефо, Юрген Клопп и фанаты «Спартака». Всех их объединяют добрые поступки, которые они совершили в уходящем году. Еженедельник «Футбол» знакомит с несколькими трогательным историями, напоминающими о том, что футбол — больше, чем просто игра.

Рибери поддержал ослепшего сироту

Его пост в соцсетях запустил целую акцию

Фото Франка Рибери в соцсетях, а также его жесткий ответ на один из комментариев заставил чуть иначе посмотреть на ветерана «Баварии». Франк решил поддержать мальчика из Сирии Керима, который потерял мать и ослеп на один глаз во время обстрела Восточной Гуты (пригород Дамаска). В своем аккаунте в Twitter полузащитник мюнхенского клуба опубликовал фото с прикрытым левым глазом. Под снимком футболист разместил подпись SolidarityWithKarim («Солидарность с Керимом»). Акцию Рибери поддержали другие пользователи соцсети, также опубликовавшие снимки с прикрытым левым глазом.

В комментариях под записью один из пользователей пошутил, что пост Рибери посвящен форварду «Реала» Кариму Бензема. В ответ француз написал: «Кретин, сначала нажми на хэштэг, прежде чем комментировать…» Гневный твит Рибери собрал 18 тысяч ретвитов – в два раза больше, чем твит в поддержку Карима.

Керим – один из сотен сирийцев, получивших ранения в результате атак и обстрелов блокированных районов Сирии со стороны сил Башара Асада. На голове ребенка видны глубокие шрамы от осколков снаряда. За мальчиком ухаживают брат и сестры, пытаясь спасти ему жизнь. «У меня четверо детей, — говорит отец ребенка Абу Мухаммед. — Супругу убили, когда младшему исполнился месяц. Кериму нужен уход и медицинская помощь. Он частично лишился зрения. Есть трещины в черепе». В Восточной Гуте на сегодняшний день проживают 400 тысяч человек. Район входит в число зон деэскалации в Сирии.

«Он часть нашей большой семьи»

Как «Спартак» не оставил своего тренера в трудные дни

Тренер «Спартака» Роман Пилипчук пришел еще при Дмитрии Аленичеве, но остался в команде и после назначения Карреры главным тренером красно-белых. При обновленном тренерском штабе москвичи выиграли первенство РФПЛ, а Пилипчук стал «теневым генералом» «золотой» команды: он следил за всеми новинками информационно-аналитического сопровождения футбола и готовил базу для разбора тактических схем соперников.

В начале нового сезона у Романа Михайловича случилось горе: 21 июля скончалась его 23-летняя дочь Мария. Через десять дней после трагедии москвичи проводили первый домашний матч чемпионата-2017/18, где болельщики «Спартака» и поддержали тренера. «Роман Михайлович, наши сердца с вами» — гласил баннер на фанатской трибуне B. Первые пять минут матча с «Краснодаром» прошли в тишине, а люди по всему стадиону зажгли тысячи фонариков на смартфонах. Пилипчук не сумел сдержать слез.

Один из лидеров «Фратрии» объяснил суть акции: «Ребятами была придумана идея с фонариками от мобильных телефонов — это такое подобие свечей. Болельщики также сделали красивую растяжку в поддержку Пилипчука в связи с трагическим событием. Не могли остаться в стороне, поскольку он спартаковец, часть нашей большой семьи. Роману сейчас можно пожелать держаться, крепиться. Мы рядом с ним, будем его всячески поддерживать». Да и Каррера начал послематчевую пресс-конференцию со слов о Пилипчуке: «Хочу посвятить эту победу (2:0) Роману Пилипчуку. Благодарю его, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свою работу».

Джермейн Дефо поддерживал мальчика, больного раком

Дружба продолжалась до самой смерти 6-летнего Брэдли Лоури

Эта история началась с того, что Брэдли получил возможность пробить пенальти в ворота Асмира Беговича перед матчем с «Сандерлендом». С Дефо маленький Лоури познакомился чуть позже: нападающий вывел мальчика на матч отбора к ЧМ-2018.

С тех пор о Брэдли Лоури узнал весь мир. Ему регулярно высылали письма с поддержкой из других стран, «Сандерленд» приглашал Брэдли на свои матчи, футболисты «черных котов» регулярно навещали его с подарками. Но чаще всего рядом с ним оказывался Джермейн Дефо, который обнимал Брэдли перед сном и дожидался, пока его маленький болельщик уснет. Дефо помогал Лоури, когда ребенку становилось хуже. А за неделю до того, как стало ясно, что у мальчика нет никаких шансов в борьбе с болезнью, форвард заезжал в больницу, чтобы попрощаться с ним.

Sleep tight little one… 💙 pic.twitter.com/iGqLXdvlVi — Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) July 8, 2017

Брэдли Лоури умер 7 июля 2017 года в возрасте 6 лет. Вся Англия прощалась с мальчиком: надевала футболки с 6-м номером и именем «Брэдли» на спине. Многие болельщики наряжались в костюмы Бэтмена, Человека-Паука, Капитана Америки и других любимых супергероев Лоури. Джермейн Дефо не смог сдержать слез, а позже написал письмо своему ушедшему другу: «Прощай, мой друг, мне будет очень тебя не хватать. Мне повезло, что ты появился в моей жизни, и я благодарен Богу за те невероятные моменты, который мы пережили. Твои мужество и стойкость будут вдохновлять меня до конца моих дней. Ты так и не узнаешь, насколько ты изменил меня как человека. Теперь ты в руках Господа, а я продолжу носить тебя в своем сердце».

Юрген Клопп и клип для болельщика «Эвертона»

История тренера и маленького фаната из другого лагеря

Удивительный пример того, что, даже будучи заклятыми противниками, необходимо оставаться людьми. Прошедшим летом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретил на автозаправке женщину, которая попросила записать небольшое видео для ее племянника. Ной Каннингем страдал от тяжелейшей болезни – дистрофии Дюшенна. Недуг влияет на каждую мышцу подростка, не позволяя ему самостоятельно передвигаться. Родителям мальчика нужно было собрать 50 тысяч фунтов на специальное оборудование. Главный тренер «Ливерпуля» пошел им навстречу и записал обращение. Видео с Клоппом могло стать очень популярным и помочь семье в сборе средств.

— Привет, Ной. Мы сейчас на автозаправке в Формби, и твоя тетушка сказала мне, что сейчас ты не в лучшей форме. Но все изменится, я уверен. Я слышал, ты болельщик «Эвертона». Большой эвертонианец! Надеюсь, ты отлично проведешь эту неделю. Всего тебе наилучшего, увидимся с тобой на следующем ливерпульском дерби.

— Да, когда мы выиграем! — ответила тетя.

— Э, не. Пока! — улыбнулся тренер.

A young Everton fan with Muscular Dystrophy received a special message from Jurgen Klopp. via @Teamnoahappeal https://t.co/xZTtYdtLV3 pic.twitter.com/Z9HWCwLxo3 — ESPN UK (@ESPNUK) September 6, 2017

Для Клоппа противостояние «Ливерпуля» с «Эвертоном» — одно из любимых дерби в футболе. «Мерсисайдское дерби отличается от остальных тем, что в городе все друг друга уважают, и мне это нравится. Во время матчей нет ничего более важного, чем результат, но не более того. Если я попадаю в такси, водителем которого является болельщик «Эвертона», меня никогда не выгоняют из автомобиля. Когда иду в паб вблизи моего дома, встречаю там много фанатов «Эвертона», которые принимают меня. В Германии все иначе», — объяснился немецкий специалист. А то видео стало очень популярным в Англии.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Дмитрий Темников, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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