Немецкий расчет. Ставки на главные игры недели

Немецкая Бундеслига последней из топ-чемпионатов начнет новый сезон, зато сразу двумя яркими афишами. «Бавария» сразится с «Хоффенхаймом», а «РБ Лейпциг» отправится с визитом в Дортмунд. В РПЛ центральным матчем тура станет столичное дерби «Спартака» и «Динамо». Новичок «Юве» Криштиану Роналду проведет первый матч на «Альянц Стэдиум», а в АПЛ «МЮ» примет «Тоттенхэм».

«Бавария» – «Хоффенхайм»

24.08 ПТ, 21:30

В течение девяти лет с момента дебюта «Хоффенхайма» в Бундеслиге мюнхенцы не испытывали проблем во встречах с «деревенскими». Но после 17-матчевой безвыигрышной серии «Хоффе» уже два сезона кряду побеждает «Баварию» на своем поле. А вот на «Альянц Арене» дела «сине-белых» по-прежнему плохи: лишь две ничьи в 11 матчах. В этом сезоне «Хоффе» считают одним из главных конкурентов «Баварии» за титул. Хотя их последний визит в Мюнхен закончился поражением со счетом 2:5.

П1 Х П2

«Бавария» – «Хоффенхайм» 1,25 6,50 10,75

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

26.08 ВС, 19:00

«Быки» доставили немало проблем «Боруссии» в последние пару сезонов и намерены потрепать им нервы и на сей раз. История встреч команд насчитывает четыре игры, и лишь однажды успех праздновали «шмели». В прошлой кампании дортмундцы и вовсе довольствовались одной ничьей, а дома уступили 2:3. Летом «РБ» лишился ключевого игрока центра поля – Наби Кейта, зато сохранил остальных своих лидеров. Так что «быки» настроены снова попытать счастья в гонке за зону ЛЧ.

П1 Х П2

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг» 1,80 3,95 4,05

«Спартак» – «Динамо»

25.08 СБ, 19:00

В заключительном туре прошлого сезона «Динамо» неожиданно обыграло красно-белых в гостях, лишив их прямой путевки в групповой раунд ЛЧ. Теперь «Спартак» будет довольствоваться участием в Лиге Европы и настроен отомстить за то поражение. В предыдущих 13 играх против бело-голубых «Спартак» уступил лишь дважды, но в обоих случаях – на своем поле. Последняя безголевая ничья в этом противостоянии была в мае 2006 года.

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П1 Х П2

«Спартак» – «Динамо» 1,70 3,70 5,50

«Ювентус» – «Лацио»

25.08 СБ, 19:00

Дубль Чиро Иммобиле в октябре прошлого года принес «Лацио» первую с 2002 года гостевую победу над «Юве». Тогда же прервалась 25-матчевая безвыигрышная серия «римлян» во встречах с туринцами в Серии А. Она длилась 14 лет. В семи из восьми последних игр двух команд «старая синьора» не пропустила от «орлов» ни одного гола. Это будет дебютный матч Криштиану Роналду на «Альянц Стэдиум» в футболке «Ювентуса».

П1 Х П2

«Ювентус» – «Лацио» 1,35 4,95 8,50

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

27.08 ПН, 22:00

Начиная с 2015 года победителя в этом противостоянии предсказать достаточно просто: в последних семи встречах три очка достается хозяйской команде. Свой последний триумф на «Олд Траффорд» лондонцы праздновали еще в первый день 2014 года. А манкунианцы не завоевывали очков в гостевых играх с «Тоттенхэмом» с декабря 2014-го. В прошлом сезоне победу «МЮ» принес поздний гол Антони Марсьяля, забитый на 81-й минуте матча.

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П1 Х П2

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» 2,60 3,20 2,80

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press