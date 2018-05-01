Нас не догонят. Лидеры ФНЛ бьются за прямое попадание в Премьер-лигу

За три тура до окончания первенства уже ясно, что первую тройку не догнать: «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей» оторвались от бьющихся за четвертое место команд на недосягаемое количество очков. За оставшиеся матчи фаворитам осталось выяснить, кому придется пробиваться в элиту через стыки. Поэтому интрига майских игр сопоставима с концовками детективов: неизвестно, какого финала ожидать.

Претендент №1: «Оренбург»

Осенью сине-белые победили 18 раз подряд и начали погоню за «Енисеем» и «Крыльями». Весной же возрожденное чудо имени Владимира Федотова продолжило удивлять своей стабильностью. За 10 встреч после возобновления «Оренбург» победил 7 раз, а две ничьи закончились с нулевым счетом. Дополнительные скиллы команде добавляют и действия в обороне, ведь этой весной голкипер Фролов всего три раза завершал матч, пропустив в свои ворота. Заметен уровень командного роста, ведь еще перед зимой Федотов утверждал: «Очевидно, что нам надо укреплять защиту, играющую на пределе своих возможностей. Нужно усиление и в среднюю линию».

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Да, в одной встрече было поражение: метельно-снежное поле во Владивостоке помешало футболистам «Оренбурга» отыграться при счете 0:1. Но после мартовского поражения «газовики» сделали выводы и теперь они пытаются навязать свой ритм и в матчах, которые не задались. 21 апреля «Оренбург» уже к 31-й минуте «горел» питерскому «Динамо» — 0:2. Позже они сравняли счет, но в середине второго тайма петербуржцы вновь забили. И тут Федотову пришлось менять стратегию: сине-белые показали себя с неожиданно жесткой стороны. С 65-й минуты команда старалась действовать грубо, но в рамках правил. Получалось, правда, не очень: «газовики» нахватали четыре «горчичника», зато заставили нервничать и соперника — на счету «Динамо» три желтые карточки (после 65-й минуты). А два спасительных мяча с 87-й по 89-ю минуты доказали: сейчас «Оренбург» сможет вытащить любой матч на морально-волевых.

То же самое произошло и в матче против «Тюмени», когда победный гол Терехов забил на 90-й минуте. «Газовики» уже подхватили чемпионскую эпидемию и взобрались на первую строчку. Как такой коллектив способен пролететь мимо прямого выхода в РФПЛ?

Претендент №2: «Крылья Советов»

В осенней концовке чемпионата «Крылья» не порадовали: волжане уступили аутсайдерам из «Томи» и сыграли в результативную ничью с «Шинником» (3:3, хотя «Крылья» вели в три мяча). Тогда многим казалось, что именно команде Тихонова суждено отвалиться от первой двойки. Но весной самарский клуб выдает самую стабильную серию среди всего лидерского трио: восемь побед, одна нулевая ничья (да и та с конкурентами из «Оренбурга») и гостевое поражение бьющейся за четвертое место «Балтике».

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Основной плюс «Крыльев» — умение защитников делать навесные передачи на форвардов с любого участка поля, а также игра по счету. Победа в важнейшем матче весны над «Енисеем» была достигнута благодаря этим двум факторам: единственный гол Соболева был забит после навеса Бурлака, а из-за удаления красноярского игрока самарцы успешно зажали соперника на их площади.

Как и в случае с «Оренбургом», нынешние «Крылья» способны перевернуть ход встречи. В первом матче на «Самара-Арене» «волжане» не могли подобраться к воротам «Факела»: воронежцы и забили первыми, и наваливались на игроков Тихонова несколькими футболистами сразу. Но гол после исполнения углового и реализованный пенальти Корниленко помогли «КС» остаться на втором месте. Да, 11-метровый назначен неверно — Соболев «нырнул». Но на все воля Божья: не зря же перед первым матчем новый стадион освятил митрополит. Поможет ли клубу церковная сила в оставшихся трех матчах?

Претендент №3: «Енисей»

Команда Аленичева и Титова подхватила вирус «Спартака» — на финише сибиряки слетели с первой строчки на третью. Здесь ситуация прямо противоположна «Оренбургу» и «Крыльям»: если эти клубы стабильны в наборе очков, то «львы» теряют добычу в неподходящий момент. Мартовские поражения «Ротору» (0:1) и «Кубани» (0:2) в следующем же туре стали следствием реализации: игроки «Енисея» не могли нанести точного удара в нескольких метрах от ворот.

Игру #ХимкиЕнисей болельщики смотрели в прямом эфире на экране в манеже «Футбол-Арена Енисей». Спасибо за поддержку! pic.twitter.com/QZ0JFlpyW5 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 28, 2018

Победа над «Крыльями» 15 апреля могла дать красноярцам необходимый отрыв и возможность наблюдать за преследователями свысока. Но опять подвела реализация: Кутьин, Камеш и другие имели множество моментов после навесов и выходов на ударные позиции, но спасения Конюхова и собственное невезение помогло «волжанам». А единственный гол самарцев указал на проблемы клуба из Красноярска: увлекаясь нападением, красно-синие забывают о защите и не успевают за стремительной контратакой соперника.

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Четыре поражения за весеннюю часть – с такими результатами не рассчитывают на «золото». Даже с 19-й «Томью» красноярцы чуть не посыпались, дважды пропустив при 3:0 в свою пользу. Скорее всего, Аленичев будет работать над быстрыми отходами в свою зону после атак. А как иначе? Проблема «Енисея» очевидна, а оставшиеся соперники мотивированы на победу: «Шинник» вылетел из полуфинала Кубка и хочет реабилитироваться, а «Динамо» СПб озлоблено на потерянную возможность побороться за стыки.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-службы «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Енисея»