Накатим по 7:0. Сборная России разгромила Францию и Австрию

Для российской команды чемпионат мира начался позитивно – олимпийские чемпионы Пхенчхана не заметили двух первых соперников на старте. Правда, пока на одинаковые погромы над Францией и Австрией смотрят настороженно: проблемы были даже в этих матчах, а с серьезными противниками сборная Ильи Воробьева играть не умеет: из 6 встреч на Евротуре были проиграны 5. Или не все так плохо?

Два вопроса

4 мая – Франция, 6 мая – Австрия, 7 мая – Белоруссия. Все, что нужно знать о календарном везении. Сборная России всегда тяжело входит в турнир, когда ее первыми соперниками оказываются прямые конкуренты, – вспомните хотя бы 0:3 от чехов в стартовом матче домашнего ЧМ-2016. Игроки ломаются психологически и после «экспертных» оценок им тяжело найти свою игру.

То ли дело, когда россияне имеют возможность вкатиться в чемпионат на фоне сборных второго эшелона. «Что при мне меняется по сравнению с командой Олега Знарка? Прошу от ребят больше игры в пас. Однако это зависит от того, позволяет ли это наш соперник. Когда игра пойдет в два раза быстрее – с этим будет сложнее» — Илья Воробьев одной фразой ответил на два вопроса.

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Первый: французы и австрийцы своей игрой разрешили Капризову и остальным лидерам притереться к партнерам и сыграться с соотечественниками из НХЛ. Второй: не факт, что раскрепощенность поможет россиянам в первом серьезном матче против чехов 10 мая.

Минус на плюс

Найти отрицательные стороны всегда легче, чем разобраться в психологии уверенных (хоть и дежурных) разгромов. В матчах против хоккейных карликов Воробьев избрал правильную тактику – он дал шанс показать себя большинству игроков: тот же запасной вратарь Шестеркин вышел на площадку при счете 6:0, отразив 4 броска от австрийцев. В этом же матче первые голы на чемпионатах мира забили Мамин и Михеев, причем сделал он это красиво: с острого угла, в одиночку пройдя половину площадки. Разве такие шайбы не раскрепощают новичков?

А вот и всеми любимые минусы. Обеспечив комфортный счет, форварды первого звена (Капризов – Дацюк — Дадонов) пытались устроить волшебство на льду и злоупотребляли магией: передачи через нескольких соперников, розыгрыши и эффектные обводки.

Деды воевали, молодые спасали. Олимпийское «золото» сборной России по хоккею: как это было

Главное, чтобы по ходу турнира игроки не вспоминали о французско-австрийском пафосе: те же шведы могут исполнить один силовой прием против академиков в коньках и уйти в стремительную контратаку. Да и в стартовых матчах тройка увлекалась искусством, из-за чего страдала реализация: нападающие больше моментов упустили, чем реализовали.

Свои сражения

А вот конкуренция за игровое время радует. По мнению журналистов, Михаил Григоренко занял место во втором звене из-за болезни Никиты Гусева. Пока спаситель олимпийского «золота» лечится, Григоренко налаживает действия в связке с Анисимовым и Бучневичем.

Получается неплохо – дубль в ворота Австрии. И хоть Михаил не говорит о борьбе за место в тройке («Как появление Гусева может пугать? Команда только сильнее станет. Его поставят во второе звено? Это уже тренерский штаб будет решать»), хочется верить в подвох от Воробьева: конкурируя между собой, парни будут импровизировать в матче с более сильными соперниками.

Россия — Франция — 7:0 (3:0; 4:0; 7:0). 1:0 – 7 Капризов (Зайцев, Дадонов), 2:0 – 8 Бучневич (Нестеров, Григоренко), 3:0 – 10 Дадонов (Хафизуллин, Капризов), 4:0 – 37 Капризов (Зайцев, Дацюк), 5:0 – 42 Барабанов (Каблуков, Киселевич), 6:0 – 44 Шалунов (Хафизуллин, Дацюк), 7:0 – 57 Анисимов (Григоренко, Нестеров). Австрия — Россия — 0:7 (0:3; 0:6; 0:7). 0:1 – 9 Григоренко, 0:2 – 11 Анисимов (Бучневич), 0:3 – 13 Барабанов (Яковлев, Михеев), 0:4 – 23 Григоренко (Анисимов), 0:5 – 29 Капризов (Дадонов, Дацюк), 0:6 – 37 Мамин (Капризов), 0:7 – 54 Михеев.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФХР