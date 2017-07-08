Начинаем карнавал. Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу

В Футбольной национальной лиге появляется все больше известных в прошлом игроков, выбравших профессию тренеров: Андрей Тихонов, Темури Кецбая, Дмитрий Аленичев, Андрей Талалаев, Игорь Черевченко, Валерий Есипов – самые яркие из них. Еженедельник «Футбол», изучив заявки клубов ФНЛ, называет фаворитов турнира.

Клуб: «Крылья Советов» Главный тренер: Андрей Тихонов

Главный трансфер: Денис Ткачук

Прошедший сезон стал для самарцев неоднозначным. Тренерская смена Веркаутерена на Скрипченко вроде бы пошла на пользу: весной «Крылья» преобразились и оторвались от зоны вылета. Но частый недобор очков и поражение в последнем туре отправили их в дивизион ниже. Однако болельщики уже отошли от горя: их надежды связаны с тем, что «КС» вновь выйдут в РФПЛ за 10 месяцев, без раскачки.

Новый главный тренер волжан Андрей Тихонов уже принялся исправлять ошибки своих предшественников. Экс-игрок «Крыльев» начал серьезное обновление состава: Голышев, Зотов и Тихонов-младший сменили в клубе некоторых иностранцев. Легионеры отправились в аренду, а новые игроки делают результат: на сборах в Сербии «Крылья Советов» дважды разгромили местные команды. «У ребят хороший запас «физики» и техники. Мне доставляло удовольствие то, что они делают на поле», — радуется Тихонов. Эксперты считают, что с таким подбором футболистов специалист точно переплюнет свои достижения в «Енисее» и отправится покорять Премьер-лигу.

Город на Волге аплодирует: в «Крылья» вернулся любимец болельщиков Денис Ткачук. Лидер «КС» во время их победного сезона в ФНЛ так и не смог закрепиться в «Зените» и «Рубине». Поэтому все уверены: только в Самаре хавбек обретет счастье. А продолжение сотрудничества с голкипером Лорией – гарантия надежности на одной из ключевых позиций.

Клуб: «Оренбург» Главный тренер: Темури Кецбая

Главный трансфер: —

13-е место в дебютном сезоне элитного первенства – настоящий прорыв для «Оренбурга». «Газовики» на равных бились со многими клубами РФПЛ, но команду Евдокимова сломали стыковые матчи. После победы в серии пенальти хабаровский СКА поднялся наверх, а «Оренбург» неожиданно для всех завершил свое недолгое выступление в Премьер-лиге. В новом году игроки в синих футболках готовы мстить за суровую несправедливость.

После увольнения Евдокимова тренерская харизма и уверенность будто бы перешли по наследству к новому специалисту. Неожиданно возглавивший клуб Темури Кецбая сразу же поставил цели на будущий сезон: «Я хочу побеждать, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в Премьер-лигу, а занять первое место». Слова грузинского тренера не похожи на обещания пьяного слесаря: когда-то Кецбая выводил кипрский «Анортосис» в групповой этап ЛЧ и набирал там шесть очков. Руководство надеется, что вскоре команда обретет кавказский темперамент.

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Главное достижение «Оренбурга» в межсезонье – сохранение болгарина Георгиева. 35-летний полузащитник за прошедший сезон стал основным механизмом в «газовой» машине. Его успешная игра (6 голов в 21 матче) привлекла тульский «Арсенал», но недавно Благой продлил соглашение с сине-белыми. Нет сомнений, что хавбек поведет клуб за чемпионским Кубком лиги.

Клуб: «Енисей» Главный тренер: Дмитрий Аленичев

Главный трансфер: Александр Кутьин

Одна из самых интригующих загадок лета – как сложится судьба «Енисея». Еще несколько лет назад красноярцев знали только из-за зажигательных записей официального аккаунта в твиттере. Но работа Тихонова сделала невозможное: утенок-неудачник превратился в прекрасного лебедя из первого дивизиона. Для выхода в Премьер-лигу «львам» не хватило преодоления стыковых матчей. Любители футбола ведут споры: сдуется ли клуб после обидной неудачи или вновь пойдет к вершинам?

Красно-белое знамя в команде подхватил Дмитрий Аленичев: именно он сменил спартаковскую легенду, Тихонова, на посту главного тренера. Основная задача Дмитрия Анатольевича – продолжить тимбилдинг, начатый коллегой. Опыт выхода в РФПЛ у него есть, но строением тульского «Арсенала» Аленичев занимался с самых низов. Пока все рассуждают о пути «Енисея», 44-летний наставник усиливает команду новыми игроками. Россия готова следить за продолжением приключений Аленичева и Титова.

Трансферная политика клуба удивляет. Теперь за красно-синих будет играть голкипер Сергей Чепчугов – вратарь запаса в ЦСКА в эпоху Акинфеева. На роль ключевой фигуры «Енисея» претендует новичок Александр Кутьин. Ранее 31-летний форвард раскрыл свой потенциал в Туле, когда там работал Аленичев. Фанаты надеются на полезность комбинации «игрок + тренер».

Клуб: «Тамбов» Главный тренер: Андрей Талалаев

Главный трансфер: —

Местный клуб сменил волка на должности символа Табмова. В 2016-м «горожане» вошли в ФНЛ, как трясущиеся кролики. Только с приходом весны команда разошлась и начала триумфальный спринт по таблице: ни одного поражения за 11 туров (21 очко). Начнись победный марш раньше, и тамбовчане минимум играли бы в стыках. Но всего два очка отделили игроков Талалаева от заветной 4-й строчки. Теперь представители «Тамбова» наделены опытом и готовы продолжить беспроигрышную серию.

Андрей Талалаев пришел в клуб по ходу прошлого сезона и запустил глобальную перезагрузку. «В «Тамбове» я даже начал ругаться матом. Хотя в прямом эфире не телевидении принимал участие в передачах восемь лет, и никогда такого не было» — эти слова специалиста объясняют долгие месяцы его работы. Но тренер запомнился не только эпатажными цитатами, но и созданием новой команды. За весь сезон «горожане» пропустили 34 гола – четвертый показатель по всей лиге. А вот забили они на уровне середняка лиги – всего 42 раза. Команде явно есть над чем поработать.

Заводная сила «Тамбова» — русско-украинское трио. На троих игроки Чернышов, Шевчук и Трусевич забили по 16 голов. Последний же выдал лучшую статистику за всю карьеру. 31-летний хавбек никогда не забивал в одном клубе более 4 мячей. Такой голевой град воодушевит Максима на новые подвиги.

Клуб: «Балтика» Главный тренер: Игорь Черевченко

Главный трансфер: Иван Черенчиков

Две победы за 5 месяцев – первая половина прошлого сезона у самого западного клуба России напоминала триллер «Пираньи»: вроде бы все очень смешно, если бы не было так страшно. Зимой калининградцы совершили апгрейд и пригласили на пост главного тренера Игоря Черевченко. Несколько месяцев упорной работы на зимних сборах принесли свои плоды.

42-летний специалист добился долгожданной победы в первом же туре после возобновления первенства. Дальше — больше: за оставшиеся 14 игр ФНЛ балтийцы потерпели всего три поражения. Их взлет был стремителен: команда поднялась выше последней пятерки неудачников. Черевченко создал коллектив с грамотной обороной: в матчах под его руководством «моряки» лишь раз пропустили больше двух мячей. И пусть итоговый отрыв «Балтики» от зоны вылета – ноль (!) очков, руководство благодарит тренера. Он не позволил клубу опуститься во вторую лигу впервые за 12 лет.

Игра калининградцев идет от защиты. В новом сезоне к балтийцам перебрался человек-эпоха «Амкара» — Иван Черенчиков. С таким опытным игроком оборона команды станет еще более непроходимой. А переход экс-надежды сборной России Логашова позволит Черевченко исполнять защитные многоходовки с минимальным риском. Одним из лидеров в атаке может стать Кирилл Погребняк, присоединившийся к клубу в июне.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press