Начинаем карнавал. Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу

Автор: Дмитрий Темников 0

В Футбольной национальной лиге появляется все больше известных в прошлом игроков, выбравших профессию тренеров: Андрей Тихонов, Темури Кецбая, Дмитрий Аленичев, Андрей Талалаев, Игорь Черевченко, Валерий Есипов – самые яркие из них. Еженедельник «Футбол», изучив заявки клубов ФНЛ, называет фаворитов турнира.

Тихонов

Клуб: «Крылья Советов» Главный тренер: Андрей Тихонов

Главный трансфер: Денис Ткачук

Прошедший сезон стал для самарцев неоднозначным. Тренерская смена Веркаутерена на Скрипченко вроде бы пошла на пользу: весной «Крылья» преобразились и оторвались от зоны вылета. Но частый недобор очков и поражение в последнем туре отправили их в дивизион ниже. Однако болельщики уже отошли от горя: их надежды связаны с тем, что «КС» вновь выйдут в РФПЛ за 10 месяцев, без раскачки.

Новый главный тренер волжан Андрей Тихонов уже принялся исправлять ошибки своих предшественников. Экс-игрок «Крыльев» начал серьезное обновление состава: Голышев, Зотов и Тихонов-младший сменили в клубе некоторых иностранцев. Легионеры отправились в аренду, а новые игроки делают результат: на сборах в Сербии «Крылья Советов» дважды разгромили местные команды. «У ребят хороший запас «физики» и техники. Мне доставляло удовольствие то, что они делают на поле», — радуется Тихонов. Эксперты считают, что с таким подбором футболистов специалист точно переплюнет свои достижения в «Енисее» и отправится покорять Премьер-лигу.

Город на Волге аплодирует: в «Крылья» вернулся любимец болельщиков Денис Ткачук. Лидер «КС» во время их победного сезона в ФНЛ так и не смог закрепиться в «Зените» и «Рубине». Поэтому все уверены: только в Самаре хавбек обретет счастье. А продолжение сотрудничества с голкипером Лорией – гарантия надежности на одной из ключевых позиций.

Клуб: «Оренбург» Главный тренер: Темури Кецбая

Главный трансфер: —

13-е место в дебютном сезоне элитного первенства – настоящий прорыв для «Оренбурга». «Газовики» на равных бились со многими клубами РФПЛ, но команду Евдокимова сломали стыковые матчи. После победы в серии пенальти хабаровский СКА поднялся наверх, а «Оренбург» неожиданно для всех завершил свое недолгое выступление в Премьер-лиге. В новом году игроки в синих футболках готовы мстить за суровую несправедливость.

После увольнения Евдокимова тренерская харизма и уверенность будто бы перешли по наследству к новому специалисту. Неожиданно возглавивший клуб Темури Кецбая сразу же поставил цели на будущий сезон: «Я хочу побеждать, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в Премьер-лигу, а занять первое место». Слова грузинского тренера не похожи на обещания пьяного слесаря: когда-то Кецбая выводил кипрский «Анортосис» в групповой этап ЛЧ и набирал там шесть очков. Руководство надеется, что вскоре команда обретет кавказский темперамент.

Сокровища Португалии. Пять самых перспективных трансферов европейских клубов

Главное достижение «Оренбурга» в межсезонье – сохранение болгарина Георгиева. 35-летний полузащитник за прошедший сезон стал основным механизмом в «газовой» машине. Его успешная игра (6 голов в 21 матче) привлекла тульский «Арсенал», но недавно Благой продлил соглашение с сине-белыми. Нет сомнений, что хавбек поведет клуб за чемпионским Кубком лиги.

Клуб: «Енисей» Главный тренер: Дмитрий Аленичев

Главный трансфер: Александр Кутьин

Одна из самых интригующих загадок лета – как сложится судьба «Енисея». Еще несколько лет назад красноярцев знали только из-за зажигательных записей официального аккаунта в твиттере. Но работа Тихонова сделала невозможное: утенок-неудачник превратился в прекрасного лебедя из первого дивизиона. Для выхода в Премьер-лигу «львам» не хватило преодоления стыковых матчей. Любители футбола ведут споры: сдуется ли клуб после обидной неудачи или вновь пойдет к вершинам?

Красно-белое знамя в команде подхватил Дмитрий Аленичев: именно он сменил спартаковскую легенду, Тихонова, на посту главного тренера. Основная задача Дмитрия Анатольевича – продолжить тимбилдинг, начатый коллегой. Опыт выхода в РФПЛ у него есть, но строением тульского «Арсенала» Аленичев занимался с самых низов. Пока все рассуждают о пути «Енисея», 44-летний наставник усиливает команду новыми игроками. Россия готова следить за продолжением приключений Аленичева и Титова.

Трансферная политика клуба удивляет. Теперь за красно-синих будет играть голкипер Сергей Чепчугов – вратарь запаса в ЦСКА в эпоху Акинфеева. На роль ключевой фигуры «Енисея» претендует новичок Александр Кутьин. Ранее 31-летний форвард раскрыл свой потенциал в Туле, когда там работал Аленичев. Фанаты надеются на полезность комбинации «игрок + тренер».

Клуб: «Тамбов» Главный тренер: Андрей Талалаев

Главный трансфер: —

Местный клуб сменил волка на должности символа Табмова. В 2016-м «горожане» вошли в ФНЛ, как трясущиеся кролики. Только с приходом весны команда разошлась и начала триумфальный спринт по таблице: ни одного поражения за 11 туров (21 очко). Начнись победный марш раньше, и тамбовчане минимум играли бы в стыках. Но всего два очка отделили игроков Талалаева от заветной 4-й строчки. Теперь представители «Тамбова» наделены опытом и готовы продолжить беспроигрышную серию.

Андрей Талалаев пришел в клуб по ходу прошлого сезона и запустил глобальную перезагрузку. «В «Тамбове» я даже начал ругаться матом. Хотя в прямом эфире не телевидении принимал участие в передачах восемь лет, и никогда такого не было» — эти слова специалиста объясняют долгие месяцы его работы. Но тренер запомнился не только эпатажными цитатами, но и созданием новой команды. За весь сезон «горожане» пропустили 34 гола – четвертый показатель по всей лиге. А вот забили они на уровне середняка лиги – всего 42 раза. Команде явно есть над чем поработать.

Заводная сила «Тамбова» — русско-украинское трио. На троих игроки Чернышов, Шевчук и Трусевич забили по 16 голов. Последний же выдал лучшую статистику за всю карьеру. 31-летний хавбек никогда не забивал в одном клубе более 4 мячей. Такой голевой град воодушевит Максима на новые подвиги.

Клуб: «Балтика» Главный тренер: Игорь Черевченко

Главный трансфер: Иван Черенчиков

Две победы за 5 месяцев – первая половина прошлого сезона у самого западного клуба России напоминала триллер «Пираньи»: вроде бы все очень смешно, если бы не было так страшно. Зимой калининградцы совершили апгрейд и пригласили на пост главного тренера Игоря Черевченко. Несколько месяцев упорной работы на зимних сборах принесли свои плоды.

42-летний специалист добился долгожданной победы в первом же туре после возобновления первенства. Дальше — больше: за оставшиеся 14 игр ФНЛ балтийцы потерпели всего три поражения. Их взлет был стремителен: команда поднялась выше последней пятерки неудачников. Черевченко создал коллектив с грамотной обороной: в матчах под его руководством «моряки» лишь раз пропустили больше двух мячей. И пусть итоговый отрыв «Балтики» от зоны вылета – ноль (!) очков, руководство благодарит тренера. Он не позволил клубу опуститься во вторую лигу впервые за 12 лет.

Игра калининградцев идет от защиты. В новом сезоне к балтийцам перебрался человек-эпоха «Амкара» — Иван Черенчиков. С таким опытным игроком оборона команды станет еще более непроходимой. А переход экс-надежды сборной России Логашова позволит Черевченко исполнять защитные многоходовки с минимальным риском. Одним из лидеров в атаке может стать Кирилл Погребняк, присоединившийся к клубу в июне.

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андрей Тихонов станет главным тренером «Крыльев Советов»

Роберто Манчини

Курбан Бердыев покинул «Ростов», Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Главные новости дня

Тихонов

Андрей Тихонов ушел из «Енисея» и скоро возглавит «Крылья Советов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 