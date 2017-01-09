На разогреве у чемпионов. Чего ожидать от Кубка конфедераций в России

Главным спортивным событием 2017 года в России станет Кубок конфедераций, до старта которого осталось менее шести месяцев. Для нашей страны это еще и первый вестник надвигающегося чемпионата мира, его генеральная репетиция и проба футбольных сил.

Боевая готовность

«К Кубку конфедераций готовы все города, за исключением одного. Я не буду его называть», — лаконично отрапортовал Сергей Семак на церемонии жеребьевки. Называть проблемный город смысла не было: питерский долгострой и так уже вошел в народный фольклор. В последний раз представители ФИФА были не удовлетворены качеством выкатного поля, что опять сдвигает сдачу объекта на неопределенное время.

Впрочем, тот же Семак справедливо заметил: «Зенит Арена» будет построена в срок – или кто-то получит срок». Поскольку сроки сдвигались уже бог знает сколько раз, а выделенного бюджета хватило бы стадионов на пять, сотрудникам ОБЭП и прокуратуры будет с чем поработать. Есть ощущение, что после чемпионата мира мы услышим еще много интересного об этом волшебном проекте и его участниках.

Зато Москва, Сочи и Казань готовы принять континентальных чемпионов хоть сегодня. 26 ноября в столице Татарстана состоялась торжественное событие – жеребьевка Кубка конфедераций, где участники турнира были распределены по группам. Мероприятие прошло со всем необходимым размахом и пафосом. Событие посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, сразу попавший под заботливую опеку Виталия Мутко. Кубок привез бразилец Жулио Баптиста, мгновенно ставший любимцем СМИ. Также в жеребьевке приняли участие знаменитый Звонимир Бобан и неподражаемая Елена Исинбаева.

Мероприятие почтили присутствием и российские селебрити, такие как Андрей Малахов и Виктория Лопырева. Под неистовый танец маскота Забиваки на сцене зажигали отечественные поп-звезды. Веселье удалось. Главное, чтобы так же позитивно все сложилось на самом турнире.

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Цели и средства

На первый взгляд Кубок конфедераций рассматривается исключительно как репетиция чемпионата мира, не имеющая принципиальной значимости для участников. Но это не совсем так. Все-таки турнир представляет собой состязание лучших команд континентов, и для каждой из них победа над подобными соперниками – вопрос престижа. При этом отсутствие сверхважных задач позволяет тренерам экспериментировать со схемами и составами, а командам – играть в удовольствие, не опасаясь как бы чего не вышло. Пожалуй, сегодня это один из немногих турниров, который является в первую очередь праздником, а не смертельной битвой за трофей.

Несколько лет назад организаторы Кубка конфедераций благоразумно решили проводить его раз в четыре года, а не в два. Тем самым они добились сразу нескольких значимых целей. Во-первых, сборным больше не нужно циркулировать по беспрерывному циклу «ЧЕ-КК-ЧМ-КК-ЧЕ…». У игроков появилась лишняя возможность отдохнуть, благодаря чему сборные стали возить на турнир не «вторяки», а боевые составы.

До того были нередки случаи, когда команды вовсе отказывались от участия в Кубке конфедераций, ведь по регламенту сборные из Европы и Южной Америки имеют право при желании сняться с соревнований. Так, Кубок конфедераций дважды проигнорировали немцы (1997 и 2003 гг.), их примеру следовали французы (1999) и итальянцы (2003). Наставник сборной Германии Иоахим Лев и в этот раз высказался скептически: «Три крупных турнира за три года – не лучший вариант для нас». Но в этот раз речь идет лишь о том, что Германия, скорее всего, поедет на Кубок конфедераций без ряда ведущих игроков. Менеджер команды Оливер Бирхофф намекнул, что немецкие звезды, играющие в Англии, летом будут отдыхать. Зато наставники других команд убеждают, что приедут сильнейшими составами.

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Еще один плюс в проведении Кубка раз в четыре года – в глазах публики это делает его более уникальным, а значит, он становится более популярным. Турнир стал собирать неплохую телеаудиторию. Если взять Кубок конфедераций-2013, то в Германии средняя аудитория одной игры увеличилась на 56%, в Италии – на 35%, а в Великобритании – на 129%! Предстоящий Кубок подтверждает интерес болельщиков: уже в первый день продаж было раскуплено 30 тысяч билетов, причем большая часть заявок пришла из Чили. Для иностранцев билеты стоят от 70 до 245 евро, тогда как для жителей нашей страны была введена особая ценовая категория: 960 рублей – на игру группового этапа, 2240 рублей – на матч-открытие и 2560 рублей – на финальную игру.

Хозяева в убытке

Швейцарские аналитики подсчитали, что доходы России от проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций будут в 10 раз ниже расходов. Разумеется, большую часть доходов от турнира заберет себе ФИФА, но хотелось бы верить, что все не так плохо. Многое будет зависеть от того, сколько зрителей приедет в Россию летом.

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Зато вознаграждения командам за участие в соревновании с каждым годом растут. Победитель турнира получит 5 млн долларов, что на 20% больше, чем в 2013 году. Не сказать, что эта сумма поражает воображение, но она выше, к примеру, чем вознаграждение за победу в Кубке африканских наций (4 млн долларов). Правда, победитель чемпионата мира получит аж в 7 раз больше, но на то он и чемпионат мира. Минимальная награда участникам Кубка конфедераций – 2 млн долларов за групповой турнир. Занявший четвертое место получит 3 млн долларов, третье место – 3,5 млн долларов. Соответственно, проигравшему финалисту достанется 4,5 млн долларов.

Чем черт не шутит

Победа сборной России в Кубке конфедераций кажется чересчур фантастической даже при условии, что все соперники приедут дублирующими составами, а родные газоны будут цеплять за ноги чужих футболистов и мешать им бегать. Уровень большинства оппонентов очень силен – даже выход из группы можно будет считать успехом. Хотя и португальцев мы обыгрывали, и Мексика не всесильна, а Новую Зеландию, по-хорошему, надо побеждать. Шансы на плей-офф, несомненно, есть, но невыход при условии достойной игры не станет провалом. Не стоит ожидать от сборной России чего-то сверхъестественного.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов трезво оценивает шансы: «Надо сказать, что мы пока не чемпионы, а к нам едут чемпионы своих континентов. Надо быть конкурентоспособными».

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По поводу уровня поддержки вряд ли следует волноваться. Не каждый день к нам приезжают команды с такими звездами, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес. Увидеть их в деле мечтают тысячи любителей футбола и просто желающих прикоснуться к частичке большого спорта. Билеты на Кубок конфедераций, естественно, обойдутся в разы дешевле, чем на мировой форум, поэтому ажиотаж обеспечен, уж как минимум среди российских болельщиков. А сколько будет желающих отправиться в Петербург и вживую посмотреть, что за чудо-комплекс возводится там без малого десять лет! Сборная России должна получить поддержку, которой у нее не было со времен победы над голландцами 2008 года. А там – чем черт не шутит, – может, еще поборемся и какую-нибудь мини-сенсацию преподнесем. Тем более что в родных стенах это у нас нередко получается. В любом случае этот разогрев перед большим мировым концертом должен быть впечатляющим.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press