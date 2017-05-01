«Мы стали командой. Но прежде мы стали семьей». За счет чего «Спартак» уже чемпион

«Спартак» одержал непростую, но невероятно важную победу в московском дерби. Теоретические шансы у «Зенита» и ЦСКА сместить красно-белых с первой строчки еще есть. Но команде Массимо Карреры нужно набрать всего четыре очка в четырех оставшихся встречах («Томь», «Амкар», «Терек» и тульский «Арсенал»). А это значит, что затянувшуюся бестрофейную серию самой популярной команды страны, по сути, уже можно считать прерванной.

Когда Массимо Карреру начинают переводить на русский, кажется, что нет тренера, который говорит более банальные вещи. Итальянский специалист выстроил современный «Спартак», но ни разу еще не рассказал, что такого он сделал в тактике, из-за чего команда смотрелась столь мощно и цельно. Зато Каррера любит говорить про семью и характер. Про парней, которым он благодарен и которые выкладываются на все сто процентов. Каррера искренен в своих словах: его блестящие глаза на пресс-конференции после матча с ЦСКА – лучшее тому доказательство.

За полтора десятка лет у «Спартака» были и другие шансы взять титул. Были лучшие игроки, более именитые тренеры и бюджеты еще крупнее. Но в итоговую победу сложилось только сейчас.

ЦСКА сражался со временем

Алан Дзагоев грустил в пресс-ложе. Еще утром был шанс, что он сыграет в дерби, но после разминки стало очевидно: ЦСКА придется обходиться без своего лидера. Но и без него армейцы подкатили к матчу со «Спартаком» с двумя важными аргументами. Первый – команда еще ни разу не проигрывала при Викторе Гончаренко. Второй – армейцев еще никто не побеждал дома в этом сезоне чемпионата России. Но слишком безжалостен сейчас «Спартак», чтобы прощать те ошибки, что все-таки есть у ЦСКА.

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Оба спартаковских гола в дерби тому подтверждение. Ивелин Попов выдавил мяч из-под ног Александра Головина, промчался по правому флангу, отдал пас на Луиса Адриано, который точным ударом вывел красно-белых вперед. Армейцы отвечали с еще большей злостью. Временами просыпался Понтус Вернблум и набрасывался на соперников. Иногда защитную линию гостей тревожили Алексей Ионов и Витиньо. Но сравнять счет удалось только в самом конце первой половины игры, когда Алексей Березуцкий головой нашел мяч после подачи Бибраса Натхо и вколотил его в ближний от Артема Реброва угол. Спасение «Спартака» пришло в самом начале второго тайма: Денис Глушаков воспользовался привозом Виктора Васина и закатил мяч в почти пустые ворота Игоря Акинфеева.

Дальше дерби запомнилось лишь отвратительными выходками болельщиков ЦСКА – их любовь к пиротехнике периодически вынуждала Владислава Безбородова уводить команды к боковой линии. Сами же армейцы расплывались на фоне «Спартака», который с каждой новой минутой заряжался все сильнее и бежал на чужую половину поля с удвоенной скоростью. Команда Виктора Гончаренко теоретически могла придумать хоть какой-то вариант для камбэка, но красно-белые были слишком мотивированны, чтобы допустить это.

«Должен сказать, что футбол — как-никак игра, которая базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол от «Спартака» – это ляп. Тем не менее такие игры нравятся болельщикам. Если отвлечься от результата, считаю, что у нас довольно много позитивного. В защите и позиционном нападении действуем хорошо. Наша цель понятна. Осталось четыре игры», — объяснял поражение Виктор Гончаренко.

Вообще, Гончаренко был слишком спокоен для нынешнего положения своей команды. Он ведь выполнил главные задачи: за считаные месяцы подкорректировал игру и атмосферу в ЦСКА, избавил клуб от мыслей о непростом расставании с Леонидом Слуцким, вновь нацелил своих игроков на выполнение важных задач и заработал доверие со стороны болельщиков красно-синих. Чемпионскую гонку ЦСКА проиграл не сейчас. Весной армейцы лишь обозначали участие в борьбе за титул, хотя втайне надеялись на чудо. Гончаренко банально не хватило ресурсов: времени, денег… Старт более честной схватки за «золото» национального первенства можно будет давать в начале следующего сезона. Тогда Виктор Гончаренко еще лучше ознакомится с командой, и, может быть, ЦСКА найдет финансы на новые трансферы.

«Зенит» был слишком занят другим

Питерцы уверенно начали этот сезон, потерпев первое поражение в чемпионате только в начале ноября прошлого года. Но к середине года у сине-бело-голубых накопилось слишком много проблем, и команда посыпалась.

Мирча Луческу так и не адаптировался к РФПЛ. После 12 лет работы с донецким «Шахтером» румынский специалист решил, что продолжит безоговорочно побеждать и в России. Но это оказалось обманкой. Луческу нервничал, обвинял судей в тех моментах, когда поражение «Зенита» было следствием плохой игры своих же футболистов, отправлял на лавку игрока сборной России и просто кривился от каждого неудобного вопроса журналистов.

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Возможно, «Зенит» сделал ставку на еврокубки и проиграл. Состав у питерского клуба был с претензией не выигрыш Лиги Европы. Групповой этап с несильными «Маккаби», «АЗ» и «Дандолком» был неплох. Беда пришла после жеребьевки плей-офф. Питер в 1/16 финала встретился с «Андерлехтом», слишком сильно поверил в себя и пропустил бельгийцев дальше.

Середняки не давили

Иногда складывается ощущение, что команды, находящиеся ниже третьего места турнирной таблицы, соревнуются в альтернативном первенстве и пытаются достичь никому не известных целей. «Краснодар», к примеру, лишь только переключается на режим топовой команды, подбирается все ближе к медалям и просто кайфует от хорошего результата в Лиге Европы. «Ростов» опьянен попаданием в Лигу чемпионов. Разборки с «Баварией», «Атлетико», оглушительная победа над «Спартой» и встреча с «МЮ» помогли ростовчанам переключиться на борьбу в еврокубках и на время абстрагироваться от родного чемпионата. «Терек» бездумно болтается на шестом месте. А «Уфа» еще не готова быть стабильной командой.

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«Локомотив» пропал где-то в середине турнирной таблицы. Команда теряет очки на ровном месте, надеется, что сможет спасти сезон в сочинском финале Кубка России, и продолжает верить в порой слишком растерянного из-за плохих результатов Юрия Семина. Никто не знает, когда «железнодорожники» будут бороться за что-то более стоящее, чем путевка в еврокубки. Да и для самих красно-зеленых, наверное, этот вопрос остается большой загадкой.

Но все это в сумме не делало «Спартак» чемпионом полтора десятка лет. Нужно было что-то еще.

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«Я назову себя чемпионом, когда стану чемпионом. Мы празднуем победу в дерби, и это правильно. Но мы еще не выиграли чемпионат. Когда будем чемпионами, будем петь. Мне повезло с игроками, которые пошли за моими идеями и мыслями. Они усердно выполняют мои установки, и мы лидируем с прошлого года. Я стараюсь делать все, чтобы они отдавались на сто процентов. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьей. Я думаю, в этом весь секрет», — говорил Массимо Каррера после дерби с ЦСКА.

Итальянец прав. «Спартак» наконец-то собрался тогда, когда нужно было это сделать. «Спартак» стал единым и очень крепким коллективом тогда, когда его прямых соперников изнутри выжигает отвратительная атмосфера. «Спартак» понял, что пора стартовать, и зажег в тот момент, когда другие команды ослабили хватку и даже не думали о красно-белых как о потенциальных конкурентах в борьбе за чемпионство. Результат – довольный Таски в микст-зоне «Арены ЦСКА», Роман Зобнин, поздравляющий всех болельщиков с долгожданной победой, и Леонид Федун, которому это чемпионство, если верить подсчетам журнала «Форбс», стоило под миллиард евро.

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Фактически красно-белых отделяют от титула лишь четыре очка, от конкурентов – катастрофические десять. Поэтому пора начинать признавать официально: Каррера сотворил большую сенсацию, а «Спартак» уже чемпион. В другой исход верят либо самые наивные, либо просто глупцы.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит»

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»