«Монако» собирает «фул хаус», «Марсель» проигрывает битву на «Божуар», «Тулуза» вновь забивает четыре мяча. Обзор 25-го тура Лиги 1

«Ренн» упустил преимущество в два мяча в игре с «Ниццей», «Монако» снова издевается над соперником, «Лион» и «Марсель» чередуют победы и поражения. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать пятого тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «Фул хаус» от «Монако». «Монегаски» продолжают лидировать в чемпионате Франции благодаря разгромной победе над «Метцем» со счетом 5:0. К 20-ой минуте хозяева сумели отличиться трижды, чем окончательно убили интригу. Во втором тайме счет стал до неприличия крупным. Дубль Фалькао и хет-трик Мбаппе оставили «Монако» в единоличных лидерах.

2. «Ренн» вновь не сумел победить. По ходу матча с «Ниццей» «бретонцы» вели со счетом 2:0, однако во втором тайме гости сумели отыграться. В итоге «Ренн» продлил серию без побед до 9 матчей, а «Ницца» усложнила свои шансы на чемпионство. Теперь «орлята» отстают от «ПСЖ» на 2 очка, а от «Монако» на 5 баллов.

3. Битва на «Божуар» удалась в полной мере. «Нант» в тяжелейшем, но, наверное, в лучшем для себя матче сезона, обыграл «Марсель». Даже дубль лучшего бомбардира марсельцев Бафетимби Гомиса не смутил хозяев. Благодаря этой победе «канарейки» отдалились от зоны вылета, поднявшись на двенадцатую строчку. Однако, «Нанту» не стоит расслабляться, так как от последнего места их отделяет всего 7 очков.

4. «Генгам» прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию. «Фермеры» оказались сильнее «Лиона», который потерял отличный шанс сократить отставание от третьего места. Победа позволила хозяевам приблизиться к «Лиону» и теперь команды разделяют всего шесть очков. После матча автор первого гола «фермеров» Мустафа Диалло отправился к фанатской трибуне и отмечал победу «зарядами» и кричалками.

5. «Лилль» второй раз подряд уступает со счетом 1:2. На этот раз «доги» проиграли «Анже» у себя дома. Теперь всего одно очко отделяет «красно-синих» от зоны стыковых матчей и четыре от прямого вылета. «Лилль» рискует вылететь во вторую лигу Франции спустя 17 лет после возвращения.

Цитата тура

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр критично высказался о Марио Балотелли. Напомним, что итальянский нападающий недостаточно хорошо выступает в последних матчах, в связи с этим его попадание в состав становится все менее вероятным.

«Я не хочу говорить о Марио, потому что мы с начала сезона обсуждаем отсутствие помощи в защите с его стороны. Мы осознаем все хорошее, что сделал для нас Марио. Но что я могу поделать? Что тут тренер может? Я должен выставлять лучший состав, отвечающий моим идеям».

Герой

Батист Рейне стал главным творцом победы «Дижона» над «Каном». Несмотря на снежную погоду, голкипер показал настоящий класс и несколько раз вытаскивал очень тяжелые мячи. Партнеры отблагодарили своего вратаря победой со счетом 2:0. «Дижон» набрал 27 очков и покинул зону стыковых матчей.

Антигерой

В матче «Тулузы» и «Бастии» гости заканчивали встречу вдевятером. Полузащитник Янник Каюзак и защитник Николя Сан-Рюф подставили свою команду. «Островитяне» проигрывали всего лишь в один мяч, но два удаления сломали им игру, а одно из них и вовсе привело к пенальти. «Тулуза» же своим шансом воспользовалась и победила со счетом 4:1.

Цифра тура

Благодаря трем мячам в ворота «Метца» Килиан Мбаппе стал самым юным автором хет-трика со времен Жереми Менеза. Килиану сейчас 18 лет и 2 месяца. Менез же забил три мяча в одном матче в далеком 2005 году, когда ему было 17 лет и 5 месяцев. Тогда француз выступал за «Сошо».

Результаты тура:

Бордо – ПСЖ – 0:3 (0:2)

0:1 – Кавани (6), 0:2 – Ди Мария (40), 0:3 – Кавани (47).

Генгам – Лион – 2:1 (2:1)

0:1 – Ляказзет (10), 1:1 – Диалло (30), 2:1 – Бенезе (34).

Тулуза – Бастия – 4:1 (2:0)

1:0 – Делорт (38), 2:0 – Брэйтуэйт (43), 2:1 – Оньянге (55), 3:1 – Брэйтуэйт (76 – с пенальти), 4:1 – Диоп (86).

Нанси – Монпелье – 0:3 (0:2)

0:1 – Мбенза (10), 0:2 – Мунье (19), 0:3 – Мбенза (60).

Лилль – Анже – 1:2 (1:1)

0:1 – Капелле (20), 1:1 – Биссума (27), 1:2 – Тома (59).

Монако – Метц – 5:0 (3:0)

1:0 – Мбаппе (7), 2:0 – Фалькао (10), 3:0 – Мбаппе (20), 4:0 – Мбаппе (50), 5:0 – Фалькао (55).

Дижон – Кан – 2:0 (1:0)

1:0 – Абед (40), 2:0 – Диони (86).

Ренн – Ницца – 2:2 (2:0)

1:0 – Амальфитано (7), 2:0 – Сио (21), 2:1 – Донис (59), 2:2 – Эйссерик (81).

Сент-Этьен – Лорьян – 4:0 (2:0)

1:0 – Перрен (18), 2:0 – Верету (20), 3:0 – Амума (58), 4:0 – Интима (90).

Нант – Марсель – 3:2 (2:0)

1:0 – Карлос (12), 2:0 – Стемпиньски (20), 2:1 – Гомис (49), 3:1 – Томассон (50), 3:2 – Гомис (61).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 25 – Кавани (ПСЖ), 20 — Лаказетт (Лион), 16 – Фалькао (Монако), 16 – Гомис (Марсель), 11 – Плеа (Ницца).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press