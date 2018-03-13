Молодые и дерзкие. Пять будущих звезд сборной России из НХЛ

Малкин, Овечкин, Радулов, Кучеров – эти фамилии знает даже тот, кто максимально далек от хоккея. Но помимо них в НХЛ играют еще десятки хоккеистов из России. А некоторым из них в ближайшем будущем по силам затмить лидеров «Питтсбурга» и «Вашингтон». Еженедельник «Футбол. Хоккей» представляет пятерку молодых российских игроков из НХЛ, о которых совсем скоро вы будете слышать гораздо чаще.

Кто: Иван Проворов, 21 год

Клуб: «Филадельфия Флайерз»

Амплуа: Защитник

Иван Проворов стал первым защитником в «Филадельфии» и по статусу, и по своему продвижению. Да, бросковая статистика у защитника не лучшая, но Проворов допускает очень мало потерь и лучше всех распоряжается шайбой на своей половине площадки. Он уже играет столько же времени, сколько и Дрю Даути в своих первых сезонах. Это один из лучших игроков в «Флайерз».

В последнее время Проворов ушел на второй план на фоне Зака Веренски, который показывает результат в «Коламбусе». Можно задаться вопросом: что бы было, если бы Иван играл вместо Зака? Проворов – лучший из защитников по пропущенным за 60 минут голам, это и доказывает мощность Ивана. А играет он в паре с Эндрю Макдоналдом – хоккеистом, который большую часть прошлого сезона сыграл в АХЛ, но которому главный менеджер Пол Холмгрен в своем последнем приступе щедрости выписал контракт уровня защитника первой пары. Это и увязывает игру русского защитника. Если посмотреть на «плюс-минус» Проворова, можно увидеть, что пока вся оборона «Филадельфии» выглядит довольно неуверенно — в этом болельщики и обвиняют главного тренера.

В принципе, дела у Ивана идут хорошо. Да, товарищи по команде не дают играть на все сто, но нужно время. Он быстро справился с теми трудностями, которые возникали у него в начале пути в НХЛ (провал с «Чикаго»), и сейчас, как считают журналисты, он играет на уровне куда выше своего возраста.

Кто: Михаил Сергачев, 19 лет

Клуб: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Амплуа: Защитник

19-летний защитник Михаил Сергачев прибыл в «Тампу» из хоккейной школы нижнекамского «Нефтехимика». Судя по его карьере, парень любит путешествовать. Подольск, Казань, Монреаль — неполный список городов, где играл Михаил. В июне 2017 года был обменян из «Уинсора» в «Тампу» на нападающего Джонатана Друэна. Это и сделало из Миши настоящего игрока, который готов выгрызать все, что движется.

Сергачев начал лучше, чем можно было представить: защитник забил победный гол «Коламбусу, а по сравнению с прошлыми сезонами выстрелил как надо. Главный тренер «Тампы» Джон Купер выпускает Михаила в те минуты, когда команда играет в атаке. Рядом с Сергачевым играет опытный Антон Строльман, который помогает нашему хоккеисту и пытается исправить мелкие ошибки русского игрока.

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Возвращаясь к Ивану Проворову, можно вспомнить, что у защитника слишком много игрового времени, но есть один большой минус, у него нет и не было ни одного звездного партнера уровня Хедмана или Строльмана, у которых можно было бы взять уроки. В этом плане Михаилу повезло.

Кто: Никита Задоров, 22 года

Клуб: «Колорадо Эвеланш»

Амплуа: Защитник

Никита Задоров проводит лишь второй полноценный сезон в НХЛ – при этом защитник чаще всего выходит против лучших звеньев соперника, играет главную роль при игре в меньшинстве и чаще всех в «Колорадо» проводит силовые приемы. В общем, едва ли не одно из светлых пятен в беспросветной денверской темени.

По игровому времени в обороне «Колорадо» у игрока пятое место, а главной фишкой все чаще становится жесткость. Штрафных минут у Никиты больше, чем у любого другого защитника «Колорадо», драки с участием Задорова тоже происходят довольно часто.

Русский защитник набирает популярность в Колорадо. Да, когда мы говорим о молодых защитниках, то вспоминаем Михаила Сергачева и Ивана Проворова, но Никита Задоров — это часть большого будущего.

Кто: Павел Бучневич, 22 года

Клуб: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Амплуа: Нападающий

Восстановленный после травмы Павел Бучневич продолжает набирать очки за «Нью-Йорк Рейнджерс», и получается это слишком хорошо. Павла не остановили проблемы, которые были в прошлом: травма мышц спины и переезд в АХЛ. Как раз там Бучневич набирал былую форму. Но эта ссылка прошла слишком быстро. В этом сезоне нападающий вернулся в состав «Рейнджерс».

Не так давно в «Рейнджерс» объявили о запуске перестройки, и на данный момент команда доигрывает сезон, смотря на молодежь и тех, кто станет лидерами команды в будущем. В распоряжении главного тренера Алена Виньо больше нет Джей Ти Миллера, и Бучневич будет получать много игрового времени, в котором нападающий должен себя проявить. Конкуренции в составе нет, и нужно показывать на что ты способен. Это и нужно делать Павлу прямо сейчас.

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Кто: Иван Барбашев, 22 года

Клуб: «Сент-Луис Блюз»

Амплуа: Нападающий

Иван Барбашев проводит за океаном шестой сезон, и за его плечами около трехсот матчей в АХЛ. По сравнению с прошлыми сезонами россиянин значительно прибавил. В предыдущем клубе, «Чикаго Вулвз», Барбашев был третьим бомбардиром, наверное, поэтому главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок вызвал именно его, когда стало известно о травме Кайла Бродзяка.

Барбашев начал свою карьеру в НХЛ в четвертом звене, а его партнерами стали Райан Ривз и Скотт Апшолл. Можно задаться вопросм, как можно проявить себя в компании таких игрок? Ирония в том, что оба отметились голами в предыдущем матче «Сент-Луиса». Выходит, что Барбашева поставили к двум лучшим форвардам команды.

За сезон Иван перебрался в первые звенья, Барбашев показывает, что такое результат. Почти в каждом матче нападающий вносит свой вклад в общекомандный успех. Если драки и стычки — это Задоров. То Барбашев — результат.

Текст: Рамис Ахмадуллин

Фото: Global Look Press