Модель для Галицкого. Илья Казаков – о владельце «Краснодара»

Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций сети магазинов «Магнит» за 138 млрд рублей. Бизнесмен принял решение сосредоточиться на развитии футбольного клуба «Краснодар», которому 22 февраля исполнилось 10 лет со дня основания.

Из всех слов, когда-либо произнесенных Сергеем Галицким для публичного пространства, мне больше всего запомнились эти: «Я очень много думаю над тем, как сделать так, чтобы финансирование клуба осуществлялось на достойном уровне и после моей смерти», «Какой смысл дать ребенку образование в элитной иностранной школе, если ты не можешь после этого обнять его каждый вечер перед сном».

Сказано это было осенью 2014 года, тогда Галицкий еще появлялся в информационном пространстве — давал интервью, писал что-то в твиттере и все еще охотно общался с журналистами

Сейчас, чуть более чем три года спустя после тех дней, он взорвал на инвестиционном форуме в Сочи бомбу-сенсацию, объявив, что продает свою долю в «Магните» и выходит из созданного им бизнеса — ради того, чтобы в свои пятьдесят заниматься «Краснодаром» и его футбольной академией.

Это действительно прозвучало как гром среди ясного неба. Крупные бизнесмены, как и рынок и футбольный мир, отреагировали мгновенно и с непониманием случившегося. Выдвигались разные версии, и после того как в интернете появилось видео, где Галицкий, прощаясь, держит речь перед несколькими тысячами сотрудников и слышно, как временами дрожит его голос, — вопросов меньше не стало. В отличие от футбола, в бизнесе и рынке акций разбираются немногие, поэтому осознать, насколько хорошо или плохо в последнее время шли дела у «Магнита», сложно. Но тем не менее прогнозы все равно звучали, в том числе и относительно бюджета «быков» в ближайшей перспективе.

И среди этих прогнозов, разумеется, были как позитивные, так и не очень. Это неудивительно. В последнее время можно было прочесть, например, диаметрально противоположную информацию о многих наших клубах. Слухи о состоявшейся продаже ЦСКА, неминуемая финансовая гибель «Амкара» и так далее — все это СМИ и соцсети переживали, анализировали и прогнозировали неоднократно. Подобные апокалиптические темы особенно на первых порах будоражат и волнуют аудиторию больше, чем многое другое.

«Краснодар» всегда выглядел эталонным клубом. Настоящим монолитом. И казалось, что его никакие потрясения не коснутся. Но, минуточку… Потрясений же нет, есть только страхи. На самом деле со стороны ситуация выглядит так: Галицкий, продав бизнес за очень приличные живые деньги, намерен сосредоточить свои ум, талант и энергию исключительно на футболе.

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У его клуба уже есть новая совершенная инфраструктура, даже более того — стадион «Краснодара» с разбитым рядом с ним парком стал центральным местом в городе.

Молодежь, стоящая сейчас на пороге перехода в первую команду, одарена и раскручена настолько, что на их матч на главной арене можно продать все билеты.

То есть ситуацию вряд ли можно назвать патовой. Разве что пока еще большинству из нас непонятно, как будет теперь финансироваться «Краснодар», какие еще деньги удастся привлечь, чтобы не потратить только те, что получены от продажи «Магнита». Но я уверен, что модель придумана. И даже больше того, почти не сомневаюсь, что сначала она была придумана и продумана, а уж потом Галицкий вышел на сделку. Потому что все процессы, запущенные им, всегда отличались очень четкой и успешной стратегией.

Уже тогда, в 2014-м, он напряженно думал, как защитить любимое детище – клуб, от рисков, связанных с тем, что во главе проекта стоит он, человек такого полета. Заменить которого в случае непредвиденных обстоятельств крайне затруднительно.

Никто не мог подумать, что Галицкий продаст «Магнит», ну или что он сделает это так быстро, поэтому та фраза из интервью оставалась словно застывшей, повисшей в воздухе без движения. Никто не спросил: а как с этим, уже существует модель жизни без него, отца-основателя?

Обычно люди, обладающие талантом зарабатывать деньги, не ограничиваются чем-то одним, а строят разный бизнес. И почти всегда наступает момент, когда человек перестает успевать. И тогда приходит время выбирать что-то одно. Как ни удивительно, на многих примерах замечал, что люди выбирают тот, что им больше всего по душе, пусть даже это может оказаться и более затратным.

Галицкий всегда был патриотом Краснодара — отсюда и резкость в ответе на вопрос, почему у него нет квартиры в Москве или почему он не купил готовый клуб где-нибудь в Европе, вместо того чтобы создавать его с нуля. Его часто неправильно воспринимали как мецената, готового тратить приличные суммы на какие-то прожекты, связанные с футболом, — но нет, он занимался тем, что принадлежало ему, во что он был влюблен по уши и чему был готов посвящать свое время без остатка. Поэтому уход из РФС — из исполкома, из комитета по развитию — состоялся не вчера, а намного раньше. Когда всем стало очевидно, каков реальный вес у двух этих органов внутри федерации.

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Но что интересно: Галицкий решил сосредоточиться на футболе в тот момент, когда «Краснодар» вплотную подошел к переходному периоду. Когда прежняя модель и вся прежняя история оказались прожитым этапом и нужно было решаться на что-то принципиально новое. Речь о больших инвестициях идти не могла, если говорить о суммах, потраченных на трансферы новичков. А раз так, то смена тренера тоже вряд ли могла бы оказаться очень эффективным оружием.

Выход, вероятно, был только один. Поэтому снимем шляпу перед смелостью и готовностью к большим рискам и пожелаем удачи «Краснодару» и Сергею Галицкому. Самому удивительному человеку в нашем футболе за долгие-долгие годы.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Краснодара»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»