Миллионер без адаптера. Илья Казаков — о том, как Роберто Манчини прследует свои цели

«Зенит» Роберто Манчини в первом матче группового раунда Лиги Европы разгромил на выезде македонский «Вардар» со счетом 5:0. Артем Дзюба провел на поле всю игру и даже отметился голом, но даже несмотря на это нападающий относится к числу недовольных в команде, как и Лодыгин, как и Шатов. Все они в недавнем прошлом важные футболисты для сборной России. Все они привыкли быть лидерами на своих позициях. И все они сейчас не играют или почти не играют. И все ближе к ним Жирков, потерявший место в составе. Манчини, кажется, определился. С ролями и задачами каждого футболиста. Но то, что работало как часы, когда все шло как надо, в другой ситуации перестало быть эффективным. Это новый виток адаптации. Предсказуемый. Только никто не ждал, что он начнется так рано.

У Адвоката, если помните, тоже был сложный отрезок на старте российской карьеры – когда «Зенит» не поехал с той скоростью, на которую вроде бы как рассчитывали, приглашая тренера с таким именем и таким контрактом. Дик позже признавался: было так непросто, что он едва ли не подумывал о досрочной отставке. Но команда собралась – в прямом и переносном смысле, — тренер поговорил откровенно с игроками – и «Зенит» в итоге выиграл чемпионат, обойдя на финише «Спартак» Станислава Черчесова.

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Это был странный сезон – в том плане что «Зенит» был еще новой, растущей командой. Та, что чуть позже выиграла Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок Европы, была уже командой другой, пусть и во многом выросшей из того, чемпионского, состава.

И в растущую силу петербуржцев не верили почти до самого финиша. Курьезный момент, когда машина президента РФПЛ Сергея Прядкина с чемпионским кубком, который надо было вручать сразу же после финального свистка новому обладателю титула, стояла на перекрестке до конца первого тайма, не зная, куда ехать, на матч «Зенита» или «Спартака, говорит о многом.

Тот небогатый «Спартак» в целом был не слабее «Зенита». Адвокат и компания выиграли «золото» в самой концовке чемпионата, не являясь его главным фаворитом.

Или «Спартак» проиграл его. Есть ведь и такая точка зрения. И это притом что у Адвоката было время на раскачку: он почти полгода присматривался к чемпионату России, работая на перспективу, без быстрых сверхзадач. А ведь трансферная политика «Зенита» тоже тогда была агрессивной (сейчас, правда, вернувшийся к власти в клубе Сергей Фурсенко определяет ее чуть иначе — как «сверхагрессивную»).

Но главное отличие между тем «Зенитом» и этим, на мой взгляд, в другом. Даже не в выросшей, к удивлению многих, конкуренции в чемпионате – когда кроме ЦСКА и «Спартака» рядом с «Зенитом» оказались «Локомотив» с «Краснодаром», а «Рубин», напротив, начал отставать на старте, даже пропустив вперед «Ростов». А в том, что десять лет назад «Зенит» был русским – относительно костяка. И не просто русским. Но и действительно питерским. Сейчас же этого нет. Есть Лунев, Смольников, Кузяев и Кокорин. И нет Дзюбы, Жиркова, Полоза, Шатова. Есть Ерохин, но его вроде бы как и нет.

Селекция у самого богатого клуба страны замечательная, кто бы спорил. Денег было потрачено много, взяты были, казалось бы, лучшие. А на поверку получается странное дело – игра пропала. Один гол в трех последних турах чемпионата России – против «Амкара» (1:0), «Ростова» (0:0) и «Динамо» (0:0) — это все равно что ничего. Никто не спорит, соперники были крепкие. И тем не менее ни один из них претендентом на призовую тройку не выглядит.

Как следствие – пошли разговоры о кризисе игровой идеи. О том, что «Зенит» начал уже до исхода первой трети первенства напоминать себя прошлосезонного – образца Мирчи Луческу. Когда команда была слишком медленной и понятной для соперника.

Если «Спартак» прошлый чемпионат выиграл во многом благодаря психологии – настрою и желанию биться до конца в каждом матче, «Зениту» здесь объективно тяжелее.

Слишком большие деньги за игроков, слишком большие контракты в условиях общего обнищания чемпионата (сложно поверить, что Манчини получает в России 10 млн евро в год, но в футбольном мире обсуждается именно эта цифра), слишком комфортная среда обитания в целом – стадион, самолет, город, база.

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Фраза, которую Манчини будут вспоминать, даже после того как он покинет Россию, о недоукомплектованности команды не была вырвана из контекста. Манчини начиная с первого дня переговоров должен был воспринимать свою работу в России как миссию, ради которой не считают денег. И если в «Манчестер Сити» у него была мощнейшая обойма игроков, несмотря на то что клуб не мог претендовать на победу в Лиге чемпионов, то и в «Зените», столь же богатом, желания тренера должны исполняться с той же скоростью. Только в Англию итальянец приехал доказывать, а в Россию – выигрывать. Да еще и за явным преимуществом. Что в начале сезона действительно происходило, а потом застопорилось.

Мы быстро привыкли к тому, что у нас иностранный тренер дает результат только на короткой дистанции, будь то сборная или клуб. И чем лучше условия и выше ожидания, тем с течением времени тяжелее это сделать.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»