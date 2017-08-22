Машинопись. Как роботы добрались и до освещения футбола

Помимо поедания собак, люди в Южной Корее славятся своими инновациями. Так, работники местного информационного агентства Yonhap занялись внедрением в спортивную журналистику модернизированных технологий. Данная компания стала первооткрывателем, опробовав систему «Спортивный робот-журналист». Теперь такие обозреватели пишут отчеты о матчах английской Премьер-лиги.

Как это работает

Принцип действия автоматической «системы оповещения» понятней, чем занятия информатикой в ваших вузах: в основу Soccerbot (наименование робота) входят алгоритмы. Программа анализирует множество статей, написанных людьми, и вносит необходимые корректировки в связи с событиями проходящего матча.

Работая над статьей, робот проделывает три этапа: поиск необходимых данных, написание оригинального текста, а позже — проверку на правильность орфографии и грамматики.

«Даже машина может ошибиться, она не всегда будет выдавать достоверные данные», — скажут язвительные хэйтеры будущего.

Но компьютер сверяет информацию с пятью разными источниками, чтобы сравнить правильность цифр и слов. Только после проделанной операции он вставляет данные в свою статью.

Для чего нужны такие хлопоты, ведь с обзором игр без особого труда справляются и люди? Все дело во времени: Soccerbot требуется всего несколько секунд после финального свистка, чтобы выложить свои труды на всеобщее обозрение. До чего техника дошла!

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Как это протестировано

Чудо искусственного интеллекта уже прошло проверку на вшивость. Корейское агентство выбрало в качестве подопытной английскую Премьер-лигу, опробовав свое электронное «детище» на матчах клубов с туманного Альбиона.

На протяжении всего прошедшего сезона созданный журналист тренировался прорабатывать вышеописанные функции, сотворив 380 текстов — по одной статье на каждую игру первенства. Попытка была признана удачной: с задачей изменять структуру описания в зависимости от хода встречи (а также если в игре участвует игрок из Южной Кореи) Soccerbot справился.

Плюсы и минусы

Азиатская технология пошла на «повышение», получив одобрение от своих живых руководителей: в новом футбольном сезоне бот уже начал описания игр АПЛ, выкладывая заметки о завершившихся матчах через считанные секунды после их окончания. Статьи публикуются на сайте Yonhap без предварительного просмотра, ведь доверие робот уже заслужил.

Однако большая часть футбольных журналистов может вздыхать с облегчением еще несколько лет. Инновационная система производит текст только на корейском языке, поэтому удовлетворенно потирают ладошками лишь знатоки местной речи. Придется либо засесть за томное изучение словарей, либо подождать год-другой: в случае успеха робот в любом случае станет полиглотом.

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Будущее Soccerbot

Серьезная работа над играми АПЛ не станет для электронного журналиста единственной задачей. Программисты компании не стоят на месте, разрабатывая несколько усовершенствованную программу. Специалисты готовы проверить чудо техники и в соревнованиях межконтинентального уровня – на зимних Играх-2018. В феврале будущего года Белая Олимпиада пройдет в Южной Корее, а спортивной столицей станет Пхенчхан. В Yonhap сообщают: ошибки прошлого учтены, бот будет создавать статьи более модернизировано. Неужели компьютер станет писать на разных языках?

Успех или катастрофа?

Пока неизвестно, будет ли Soccerbot заниматься аналитикой остальных футбольных событий. Станет ли писать колонки, выдавать инсайды, делать интервью и собирать их в книги. Также непонятно, можно ли будет что-то подкрутить в программе, чтобы робот болел за «Спартак» или прыгал на столе пресс-ложи, когда будет забивать голы ЦСКА. Непонятно и сможет ли робот рассчитывать на то, что со временем он станет пресс-атташе какого-либо клуба. Но вот ведущие лиги спорта №1 никак не комментируют журналистское новшество из Азии, а организаторы больших международных турниров еще не предлагали корейской компании сотрудничество.

Но, вероятно, вскоре о программе с возможностью мышления будут мечтать работодатели: такой помощник окупит первоначальные затраты, а его «труд» будет в разы дешевле оплаты людям.

Однако робот может и постепенно уничтожить профессию спортивного журналиста: искусственный интеллект способен заменить человеческий талант «живого» описания игр с помощью репортажей и статей.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press