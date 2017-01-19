Маринованные огурцы. Как «Леганес» наслаждается своим пребыванием в Примере

Этот сезон по-настоящему особенный для новичка Примеры – «Леганеса». Команда дебютировала в высшем дивизионе, обладает скромным бюджетом и ведет активную деятельность в соцсетях, где публикует шутливые постеры и проводит необычные акции.

Перед матчем с «Барселоной» в гостевой раздевалке каталонскую команду ожидал небольшой подарок от хозяев – корзина с огурцами. Прозвище «Леганеса» — «пепинерос», что в переводе с испанского означает «огурцы», окончательно оно закрепилась в 1940-х годах из-за тогдашних зеленых клубных цветов. До этого так называли всех жителей и выходцев из Леганеса, потому что город специализировался на выращивании огурцов и снабжал ими королевский двор. Многим такой жест покажется необычным, но для «Леганеса» это абсолютно обыденная история.

Клуб был основан в 1928 году и первое время обитал в шестом испанском дивизионе. После завершения войны «Леганес» блуждал между третьим и пятым дивизионами. По итогам сезона-1992/93 «пепинерос» добились повышения в классе и оказались в Сегунде, где провели следующие 10 лет, а в их составе отметился появлением Самюэль Это’О. Затем команда провалилась в Сегунду В, где также осела на 10 лет, пережила финансовый кризис и смену владельца, после чего в 2014 году вернулась во второй испанский дивизион.

Возвращение в Сегунду состоялось под руководством действующего тренера команды Асьера Гаритано. Баскский специалист не может похвастать яркой игровой карьерой, но в роли тренера ему удалось должным образом мотивировать подопечных. Весь сезон команда Гаритано уверенно держалась в группе лидеров и в итоге финишировала на второй строчке, добыв историческую путевку в Примеру. «Мы воплотили мечту о повышении в классе, но теперь мы должны быть готовы показать наши лучшие качества в каждой игре Примеры», — заявил Асьер Гаритано.

«Леганес» хотел «красиво» дебютировать в высшем дивизионе и перед стартом сезона выпустил рекламный ролик, в котором футболисты команды посещают салон красоты и проходят спа-процедуры, приводя себя в безупречный вид. По итогам двух стартовых матчей «пепинерос» установили рекорд, не пропустив ни одного гола на протяжении дебютных 180 минут в высшем дивизионе. Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому «Реалу» — 161 минута.

В прошлом сезоне «огуречные» провели необычную акцию: «Почувствуй себя шейхом». Для участия было необходимо внести 1 евро, а в качестве приза клуб обещал напечатать никнейм победителя из соцсети твиттер на игровых футболках на месте рекламы спонсора. Таким счастливчиком стал студент Альберто Гонсалес.

«Он настоящий зверь». Как Диего Лопес к 35 годам набрал лучшую форму в карьере

Летом «Леганес» заключил контракт с 19-летним нападающим Ишаном Пандитой. Игрок стал первым индийским футболистом, подписавшим договор с клубом Примеры. Также в составе «пепинерос» выступает российский вратарь Дар Королев. 20-летний голкипер тренируется с основой, но пока проводит матчи в составе второй команды. Уже на следующий год игрок ставит себе цель закрепиться в основе «Леганеса».

Отдельного упоминания достоин капитан «огуречных» Мартин Мантовани. Аргентинец мечтал закрепиться в «Атлетико», несколько лет проведя в дублирующих командах мадридцев. Затем выступал за клубы из третьего испанского дивизиона, пока в 2013 году не оказался в «Леганесе». Летом Мартин перекрасил часть волос в синий – под цвет формы клуба.

Мышеловка. Как «Валенсия» оказалась на дне

Перед каждым домашним матчем пресс-служба клуба подготавливает шуточные постеры. К примеру, перед игрой с «Валенсией» они выпустили плакат со спящей в кровати летучей мышью и подписью: «Надеемся, что это будет одним из преимуществ игры в первой половине дня». Или постер перед матчем с «Барселоной», где над их стадионом возвышается силуэт Лионеля Месси в виде облака и красуется подпись: «О нет! Это то, чего хочет Бог…»

CARTEL ON-LINE.- "Que sea lo que D10S quiera. O no…" #LeganésBarça A photo posted by Club Deportivo Leganés (@clubdeportivoleganes) on Sep 13, 2016 at 9:19am PDT

Сейчас «Леганес» находится внизу турнирной таблицы, не балует яркими матчами, но держится на расстоянии от зоны вылета. Небольшой городок с населением в 200 тысяч человек долгое время был известен исследованиями психических заболеваний. В 1851 году здесь была открыта первая психиатрическая лечебница в Испании. Теперь жители Леганеса могут гордиться своей футбольной командой, которая легко и беззаботно наслаждается своим дебютным путешествием в Примере.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press