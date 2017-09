Манускрипт легенды. Почему Джанлуиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь Италии

Пощечина от Испании, три безответных мяча от «Барселоны», самый быстрый автогол в истории Серии А от Миралема Пьянича (босниец пробил по своим воротам на 17-й секунде матча с «Дженоа») — кажется, что сезон для Джанлуиджи Буффона начинается нелучшим образом. Сейчас сложилась очень неприятная тенденция: многие болельщики концентрируются на последних «косяках» Джиджи, критикуют 39-летнего голкипера с удвоенной силой и забывают обо всех заслугах легендарного вратаря.

«Мы выиграли скудетто, но это не Лига чемпионов. Мы достигли точки, в которой не могли сделать большего. Мы не сделали то, что должны были сделать для победы. Однако Буффон — настоящий профессионал. В конце концов Лига чемпионов — это просто титул, всего лишь турнир. Не думаю, что Джанлуиджи не станет игроком, который сделал историю, только из-за этого трофея. Он легенда, и статистика подтверждает это. Буффон всегда будет Буффоном», — подвел итоги выступлениям «Ювентуса» и персонально Джанлуиджи Буффона в прошлом сезоне Даниэл Алвес.

Джанлуиджи Буффон давно стал символом современного футбола, примером отношения к делу. Он вылетает кулаками вперед, сшибает соперников, заслоняет лицом ворота от мяча. А через полтора часа появляется на публике в старомодной советской кепочке (после чего моментально собирает в социальных сетях сравнения со Львом Яшиным).

Можно не любить «Ювентус», злодея Игуаина, психа Джорджо Кьеллини и коварные штрафные Пьянича. Но не любить Буффона нельзя. Шестнадцать лет лет за «Юве» — Буффон давно мог плюнуть на Серию А, бросить команду после Кальчополи в сезоне-2005/06, уйти в Испанию/ Англию/ Францию, забить трофейную полку и заканчивать карьеру в Америке, ОАЭ или Китае в теплично-денежных условиях. Но вместо этого Джанлуиджи каждый год сдирает себе бока в падениях после красивых сейвов только ради того, чтобы в классе «старой синьоры» не сомневались не только на Апеннинах.

«Нужно время, чтобы привыкнуть к решениям видеоарбитров. В матче с «Кальяри» пенальти был назначен в нашу сторону, но, к счастью, у нас в воротах лучший голкипер мира. Он решает все наши проблемы», — говорит главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. «Мы настолько привыкли, что тыл команды в черно-белой форме прикрывает Буффон, что боимся представить какой-то другой вариант. Войцех Щенсны – мимо. Невероятно талантливый Маттия Перин – тоже не то. Даже потенциальный наследник 1-го номера туринцев в «скуадре адзурре» Джанлуиджи Доннарумма пока что совершенно не готов для того, чтобы заменить великого Буффона.

Буффону уже 39, но он все с тем же прежним азартом кромсает установленные до него рекорды. Итальянец вошел в пятерку итальянских игроков по количеству матчей за «скуадру адзурру», расположился на 41-й строчке в рейтинге величайших футболистов от издания Four Four Two, занимает второе место в списке самых дорогих итальянских игроков, недавно стал лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.

Для Буффона не существует потолка. Он давно стал примером того, как жить хорошо в условиях одного из сильнейших клубов мира. Кажется, что Буффон вечен и никто в мире не сможет сместить его с трона. На деле Джанлуиджи завершит карьеру через несколько месяцев, соберет все мировые слезы и признания в любви в прощальном матче и займет уже подготовленное место в офисе «Ювентуса», итальянской федерации футбола или ФИФА. А критикам станет стыдно за то, что искали плохое в игре Джанлуиджи, особенно – что ругали после обидных поражений и шутили над отсутствием медали за победу в Лиге чемпионов.

Текст: Илья Егоров

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»