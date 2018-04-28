Манчини 2.0. «Зенит» убьет себя приглашением Синиши Михайловича

Летом в Петербурге начнется революция, и первым ее шагом станет смена тренера. Роберто Манчини уже почти в сборной Италии, поэтому пресса ищет ему замену. Самый авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио бабахнул сенсацией: сине-бело-голубых возглавит Синиша Михайлович. Есть подозрение, что это назначение станет пулей в висок клуба из культурной столицы.

«Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит «Зенит». Хотя он и Манчини — тренеры одного типа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини», — сказал известный агент Деян Йоксимович. Он прав: Михайлович и Манчини очень похожи. Оба предпочитают собирать команды из собственных исполнителей, оба любят отмазываться и оба сбегают, если что-то пошло не так.

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Двенадцатилетняя тренерская карьера Синиши Михайловича проходила в основном в Италии (лишь раз он отъезжал в сборную Сербии) и запомнилась тем, что серб нигде не задерживался больше чем на два года. До национальной команды Михайлович пробовал тренерство с «Болоньей», «Катаньей», «Фиорентиной». После опыта работы со сборной он решил исправить несколько ошибок в своей философии и выдал неплохие два сезона с «Сампдорией». Вместе с сербом генуэзцы за год перепрыгнули с 10-й на 7-ю строчку, гасили «Интер», «Рому» и раскрывали талант Эдера и Маноло Габбьядини. Сезон-2014/15 стал самым огненным в карьере Михайловича. Дальше были одни провалы.

«Милан» в момент прихода Синиши Михайловича тонул. Клуб доживал свои последние деньки до китайских юаней, и болельщики так и не поняли, в какой футбол играет эта группа в красно-черной форме. По сути, Синиша пришел не вовремя и доразваливал команду Аллегри, которую до него так же успешно ломали Кларенс Зеедорф и Филиппо Индзаги. В «Торино» же сербский алленаторе столкнулся с другой проблемой: клуб побеждал в тех матчах, когда это было возможно, но переставал играть в поединках с более серьезными соперниками. Обычно Михайлович слепо верил в молодежь и очень редко напоминал себе о том, что команда мельтешит между местами в середине турнирной таблицы. Нет ничего удивительного, что полуторагодовой роман серба с туринцами закончился отставкой тренера. Примечательно, что его второй раз подряд уволили после поражения от «Ювентуса».

Есть две причины, по которым Михайлович может понравиться питерским боссам. Первая – его умение играть доступными игроками (вряд ли в Санкт-Петербурге еще раз захотят тратить много денег). Вторая – специалист не очень любит спорить с руководством. Правда, это не особо спасет его в России. Миролюбие и неконфликтность – не самые важные качества в команде, которую ненавидит большая часть России.

Роберто Манчини пришел в «Зенит» прошлым летом, но за несколько месяцев в очередной раз показал свою пустоту и никчемность. Манчини ныл, не приходил на встречу с болельщиками, находил идиотские отмазки. Михайлович же – второй Манчини, только без достижений, без Кубка АПЛ, Серии А и других медалей. Синиша не умеет так же мастерски скалиться на пресс-конференции с журналистами, но обязательно научится это делать, когда суровая российская реальность задавит его обидными поражениями. И дело даже не в том, что он привык спокойно переживать провалы. Давление со всех сторон плюс колоссальные требования болельщиков будут отрывать это спокойствие с мясом от такого тренера, как Михайлович.

Если Сергей Фурсенко решится на этот шаг, то приглашение Михайловича будет еще одной огромной авантюрой (сразу после назначения Манчини). СМИ же не стоит удивляться очередному неудачному сезону «Зенита». Бесхребетный тренер не только не улучшит результаты, но и окунет сине-бело-голубых еще больше на дно.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press