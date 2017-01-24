Малыши на миллион. Кто из молодых игроков Серии А может оказаться в топ-клубах

Чемпионат Италии стал платформой, где готовят таланты для европейских топ-клубов. Летом Поль Погба уехал в «МЮ», Альваро Мората вернулся в «Реал», а Маркос Алонсо вместе с Антонио Конте теперь создает новую клубную философию «Челси». Но в Серии А остались цели для скаутов богатых клубов. «90 минут» рассказывает о футболистах из чемпионата Италии, которые в самое ближайшее время могут покинуть Апеннины за много миллионов.

Пока сверстники пишут контрольные, 17-летний Джанлуиджи Доннарумма тащит «Милан» в Суперкубке Италии против «Ювентуса», проводит 50 матчей в футболке «россонери» и готовится подписать новый четырехлетний контракт с «дьяволами» с зарплатой в 5 млн евро в год (хотя Мино Райола выбивает для своего клиента 10 миллионов). Космический прогресс Джиджи восхищает абсолютно всех. «Ювентус» пытается приобрести талантливого вратаря – бесполезно. В прессу ползут слухи об интересе «Реала» и «Манчестер Сити» — вранье. Кажется, что Доннарумма задержится в Милане надолго. А брат Джиджи, вратарь греческого «Астераса» Антонио Доннарумма, подтверждает: «Джиджи никогда не оставит «Милан», он ведь миланиста».

60 км для Алессио Романьоли в детстве не были помехой. В юношестве будущий защитник сборной Италии каждый день преодолевал это расстояние, чтобы попасть на тренировки «Ромы». Но римляне отвернулись от своего воспитанника: сначала была аренда в «Сампдорию», а потом — продажа в «Милан» за огромные для молодого игрока 25 миллионов. В этом сезоне Алессио помогает Винченцо Монтелле перезагружать «Милан». Талантливый защитник получает травмы, иногда допускает ошибки. Но Монтелла знает, что без 22-летнего футболиста защита «россонери» выглядит нелепой и беззубой. И даже предложение в 50 млн от «Челси» не позволяют итальянскому специалисту думать о продаже своего лидера.

Футбольный агент Джордж Атангана, совмещающий агентскую деятельность с бизнесом по добыче алмазов, недавно рассказал об интересе к своему клиенту – главной звезде «Аталанты» в этом сезоне Франку Кесси: «У нас действительно есть предложения из Англии. И, да, за Франка предлагают огромные суммы». «Чезена» стала профессиональным трамплином для Кесси. Там он познакомился с Массимо Драго – тренером, который раскрыл таланты Федерико Бернардески и Алессандро Флоренци. Драго научил Франка Кесси играть в атаке и с пользой смещаться в защиту при необходимости. Талантом Кесси в этом сезоне воспользовался и тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который отдал ивуарийцу центр и разрешил свободно перемещаться по полю. Неудивительно, что Кесси бегает больше всех в команде из Бергамо (в среднем 11,5 км за матч) и является ее лучшим бомбардиром (6 голов в 16 матчах Серии А). Пару недель назад «черно-синие» «послали» «Эвертон» с их 14 млн евро: следующим летом за Кесси наверняка будут предлагать суммы посолиднее.

В 2003 году скауты «Фиорентины» следили за маленьким футболистом «Понцано» Федерико Бернардески. Представители «Фио» хотели переманить к себе звездочку, но родители боялись отпускать того из пригорода Рима в загадочную Флоренцию. «Фиалкам» помог сам Федерико, убедив маму одной лишь фразой: «Мама, не переживай, со мной все будет в порядке! Я стану звездой!» Тринадцать лет спустя Бернардески занимает правый фланг полузащиты в схеме флорентийцев, разносит в повидло оборону соперников и забивает шикарные голы. За прогрессом футболиста сборной Италии внимательно следят лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». По сообщениям итальянской прессы, в переезде Федерико в Германию лично заинтересован Карло Анчелотти, который ищет замену «стареющему» Арьену Роббену.

«Я отдам Андреа Белотти только за 100 млн евро! За меньшую сумму – нет!» — заявляет эксцентричный президент «Торино»Урбано Каиро. Белотти и раньше быстро прогрессировал, но с приходом Синиши Михайловича его результативность стала увеличиваться в геометрической прогрессии. В этом сезоне итальянский нападающий помогает «быкам» бороться за еврокубковые места, отшучивается на тему возможного переезда в чемпионат Китая и заявляет, что хотел бы повторить карьеру Андрея Шевченко.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press