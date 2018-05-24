Лягушачий восторг. Пако Лопес преобразил «Леванте»

В начале весны руководство «Леванте» приняло решение, изменившее для них ход сезона. Приглашение на пост главного тренера Пако Лопеса из резервной команды помогло «лягушкам» сохранить место в высшем дивизионе и подарило одну из главных сенсаций испанского чемпионата.

Если бы итоги сезона для «Леванте» пришлось подводить в начале марта, то его можно было бы описать в трех событиях. Во-первых, героическое спасение в матче с «Реалом», когда в концовке встречи 33-летний Джампаоло Паццини помог валенсийцам уйти от очередного поражения. Во-вторых, эпизод после игры с «Сельтой», когда хавбек «лягушек» Джефферсон Лерма утверждал, что Яго Аспас обозвал его «черной говешкой». После чего «Леванте» в соцсетях запустил антирасистскую кампанию, дабы хоть немного отвлечь внимание от своих результатов. И в-третьих, безвыигрышная серия, достигшая отметки в 15 матчей и одновременно ставшая новым клубным антирекордом.

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«Подвиги» Хуана Муньисы не особенно впечатлили руководство валенсийцев, и с приходом весны он покинул «Леванте», прихватив с собой депрессивные настроения фанатов. Его сменщиком стал Пако Лопес — тренер резервной команды «лягушек», обитающей в четвертом испанском дивизионе. К тому моменту его высшим достижением была работа с «Картахеной» в Сегунде. Правда, тот опыт вряд ли стоит признать удачным, ведь все закончилось увольнением Лопеса после четырех поражений в четырех матчах. А последние шесть лет он работал с резервными командами клубов Ла Лиги: «Валенсия Б», «Вильярреал C», «Вильярреал Б».

Лопес пришел в раздевалку «Леванте» с четким девизом: «Мы собираемся поменять страдание на наслаждение». Постоянными упоминаниями о том, что не существует ничего невозможного, ему удалось встряхнуть команду и заслужить уважение работников клуба. Под его руководством «Леванте» в десяти матчах набрал 25 очков из 30. Для сравнения: с Муньисом команда заработала 21 балл в 27 играх. Причем столь феноменальных результатов Лопес добился в отсутствие целого ряда исполнителей. Во встречах с «Жироной», «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» в лазарете команды находилось до восьми игроков обоймы.

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Высшей точкой работы испанца стала победа над «Барселоной», оборвавшая 43-матчевую беспроигрышную серию каталонцев в Ла Лиге. «Блаугранас» пропустили пять мячей в одной игре впервые за 14 лет, с декабря 2003-го. А главным героем матча стал Эммануэль Боатенг, оформивший хет-трик. Ганец оказался первым футболистом, забившим три мяча в ворота каталонцев в Ла Лиге с 2005 года. Еще в прошлом сезоне форвард болтался в подвале португальской Примеры с «Морейренсе», а уже в нынешнем наколотил в ворота «Барселоны» и «Реала» четыре из шести своих голов. В Португалии он отправлял мячи в сетку ворот «Порту» и «Бенфики». Настоящая гроза топ-клубов, чей трансфер ценой в 2 млн евро стал одной из самых дорогих покупок в истории «Леванте».

Кроме него выделяется 22-летний македонский хавбек Энис Барди, заслуживший звание одного из лучших исполнителей штрафных ударов в лиге. Больше половины своих голов (пять из девяти) Барди забил прямыми ударами со стандартов. По этому показателю его превосходит лишь Лео Месси, оформивший шесть точных выстрелов. «Уже в детстве из четырех штрафных Барди реализовывал три», — вспоминает первый тренер хавбека Бедри Салиу. Подтверждением его слов служит матч против «Атлетика», когда Барди в течение трех минут забил два великолепных гола прямыми ударами с одной и той же отметки.

На вопросы о том, что же послужило причиной невероятного преображения, Пако лишь скромно улыбается и разводит руками. «Команде, прошедшей большую часть сезона с такой негативной динамикой результатов, важно было получить дозу смелости, мужества», — уверяет Лопес. Ему хватило десяти матчей, чтобы стать восьмым в списке тренеров, заработавших наибольшее количество побед в Ла Лиге с валенсийцами. В клубе довольно креативно подошли к новости о продлении контракта с тренером. В твиттере «лягушек» появилось видео хозяйской скамейки на стадионе «Сьюдад де Валенсия» с табличкой на одном из кресел с надписью: «Место зарезервировано». Достойная награда для тренера, забронировавшего «Леванте» место в Ла Лиге.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный твиттер «Леванте»