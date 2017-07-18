Луч без энергии. Как умирает знаменитый клуб из Владивостока

Всенародная любовь футбольных болельщиков с Дальнего Востока изменила курс: теперь надеждой местного края стал хабаровский СКА. Пока армейцы дебютируют в РФПЛ, «Луч-Энергия» пытается не испустить дух.

Как молоды мы были

Пребывание «Луча» в высшей лиге было почти молниеносным (с 2006 по 2008 год). Но еще никогда Дальний Восток не был так близок к Европе: всего пять очков отделяли коллектив от Кубка Интертото. Вместе с сожалением об упущенных возможностях в памяти остались постоянно забитые трибуны стадиона «Динамо». А также победа над ЦСКА (4:0) и издевательство «Зенита» (1:8) в один и тот же сезон-2007.

Дело было на Кубани. Как игроки желто-зеленых не дают команде умереть

Тлен длиною в вечность

Все были уверены в быстром камбэке «Луча-Энергии» в Премьер-лигу, но так не заблуждались даже вкладчики акций МММ. За последние девять лет команда воспитала целое поколение болельщиков-меланхоликов: места во второй половине таблицы, неожиданный вылет в ПФЛ (2012 год), калейдоскопическая смена тренеров. Даже выход в 1/2 Кубка России и победа в межсезонном Кубке ФНЛ три года назад не улучшили процесса: «тигры» лишились клыков.

Футбольной команде из Владивостока знакомы синдромы старшего ребенка в семье: после появления младшего (хоккейный «Адмирал») все внимание «родителей» из мэрии ушло от мяча к шайбе. Даже бессменный диктор стадиона «Динамо» стал работать на ледовой арене!

Наглое руководство и лучшие фанаты

«Луч-Энергия» страдает от постоянных скандалов: еще в августе Голубчиков, исполнительный директор желто-синих, был отстранен от деятельности. А поводом для этого послужила подделка документов по увольнению двух игроков. О задолженностях футболистам «Луча» широко стало известно после запрета от РФС на регистрацию новичков. Сотрудники команды вынуждены были обратиться к губернатору Приморья, но изменений не последовало. Апогей наглости руководства – предложение футболистам добираться на матч в Воронеже за свой счет. Голодные (питание в команде также было отменено) игроки с пустыми кошельками попали в финансовый капкан.

Похоже, смерти местной легенде желают только высшие чины. В ноябре на Дальний Восток обрушился снегопад, и матч с «Кубанью» мог быть отменен. Но на помощь пришли обычные зрители, которые начали расчищать от снега поле родного «Динамо». И пусть игра была задержана на четыре часа, люди с трибун делом показали преданность своему клубу.

Режим экономии сказался на увольнении тренера Передни: возобновляли сезон середняки лиги с настроением аутсайдеров. Ребко и Ко так и не сумели одержать ни одной победы в весенней части первенства. Поражений было всего четыре, но именно они сказались на вылете «Луча» по окончании 38 туров. От ПФЛ дальневосточников спасла «Чита», которая не смогла заявиться в ФНЛ из-за недостатка средств.

Китайская стена. Почему самая богатая лига Азии перестала удивлять грандиозными трансферами

Новый год – старые проблемы

На сезон-2017/18 в клуб был приглашен литовский специалист Вальдас Иванаускас. Скудное трансферное окно и невозможность усиления не позволили 50-летнему тренеру что-либо глобально изменить. В первом туре желто-синие предсказуемо проиграли «Крыльям Советов», а после матча СМИ сообщили, что Иванаускас больше не будет работать с командой.

Пока официальная информация не разглашается, футболистами руководит Константин Емельянов, которого в мае уволили с данной должности по СМС. Уже в дебютном матче под руководством россиянина была одержана разгромная победа над «Томью» — 3:0. Умом «Луч-Энергию» не понять.

Совсем не хеппи-энд

«Лучше закройте команду, начните с нуля. Я понимаю, что это больно. Кто за это отвечает – губернатор, руководство? «Зенит-2» проделал такой путь, чтобы играть на сене? После матча попробуйте выйти на газон» — эти слова экс-главный тренер петербуржцев Радимов выпалил в марте. Но за прошедшие месяцы не изменилось ничего: поле арены до сих пор хуже земли на территории колхозов. А главное – руководство продолжает издеваться над «Лучом», не решая никаких вопросов. В том числе и по поиску новых спонсоров.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Официальный сайт ФК «Луч-Энергия»