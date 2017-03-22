Лимонная кислота. Из-за чего «Палермо» вылетает в Серию B

В «Палермо» все плохо. В прошлом сезоне команда кое-как вынырнула из зоны вылета, но в этом готовится идти ко дну — в Серию B. Четыре тренера за восемь месяцев так и не смогли исправить статистику: «орлы» в 29 матчах этого розыгрыша чемпионата Италии победили лишь три раза. Все это как бы намекает: не стоит ждать от сицилийцев ничего выдающегося.

Тренеры на Сицилии могут спать спокойно. Экстравагантный и не очень адекватный президент Маурицио Дзампарини ушел. Вместе с ним пропали новости о бесконечных тренерских отставках за один календарный год. Болельщики перестали думать, что руководителям их команды совсем не нужен футбол. А в головах самых наивных вновь появились надежды на то, что скоро «Палермо» сможет приблизиться к вершине итальянского футбола.

Но Дзампарини не отстал от клуба. Сейчас чудаковатый функционер работает консультантом команды и продолжает периодически появляться на первых полосах итальянских газет благодаря ярким и колким фразам. «Я всегда говорил, что хочу оставить «Палермо» в добрых руках. Думаю, я так и сделаю. Футбол принес много стресса в мою жизнь, и мне уже далеко не 20 лет. Это правда, что у страсти и чувств нет возраста, но я счастлив от того, как все сложилось, и не испытываю сожалений. Я остаюсь с командой и клубом. Я буду консультантом «Палермо», поскольку новые владельцы ни черта не знают о футболе», — заявил Дзампарини.

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Маурицио в чем-то прав. Новый счастливый обладатель контрольного пакета акций «Палермо» бывший телеведущий Пол Баккальини пока что больше вызывает подозрения, чем чувство спокойствия. Он не понимает, что делать с командой. Американец знаменит огромным количеством татуировок на своем теле, акцией против уничтожения лимонов и откровенной фотосессией на фоне целой кучи этого фрукта: снимался новый владелец «Палермо» полностью обнаженным. На вопросы о том, каким именно способом он будет восстанавливать положение клуба, Пол отвечает что-то невнятное о строительстве нового стадиона, работе с академией и придумывает забавные способы мотивировать футболистов: «Если мы сохраним прописку в Серии А, то я пойду в церковь на коленях, съем 20 сэндвичей с селезенкой, набью татуировку на лице».

Отсутствие свежих идей – не единственная проблема Баккальини. У команды практически нет игроков, которые могли бы все вытащить на себе. Оскара Хильемарка после ряда заявлений шведа и его агента об окончательном решении остаться в «Палермо» быстро переманил «Дженоа». Роберт Квайсон в декабре внезапно для всех объявил, что совсем не видит перспектив у «орлов», публично заявил о готовности сменить команду следующим летом и почему-то отправился выстраивать карьеру в «Майнц» раньше задуманного срока. Роберто Витиелло, Илия Несторовски, Хайтама Алеесами были также готовы уйти, но в последний момент решили остаться. Без них главному тренеру команды уругвайцу Диего Лопесу пришлось бы совсем плохо.

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Болельщики протестуют. Они могут игнорировать матч с «Интером», освистывать 90 минут своих игроков и скандировать гадости в адрес руководства. Если бы «Палермо» был российским клубом, то большинство экспертов уже давно бы отправляли команду из РФПЛ и активно писали что-то об очищении в ФНЛ: так будет больше возможностей разобраться в самом себе, разработать точный курс восстановления и с шумом, шампанским и бенгальскими огнями вернуться обратно. Помимо разработки плана по спасению команды вылет даст сицилийцам шанс разобраться с игроками: оставить тех, кто готов барахтаться с командой до конца, отпустить не интересующихся этим и на заработанные деньги укрепить проблемные позиции.

Бывший главный тренер «Палермо» Эудженио Корини назвал клуб «Хиросимой» и заявил, что для работы с ним просто стараться – это слишком мало. Немного перефразировав слова Корини, мы получим: мало набить на лице татуировку, чтобы достичь положительного результата с «Палермо».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Палермо»