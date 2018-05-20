Личное дело. «Челси» выиграл Кубок Англии

Для двух великих нарциссов финал Кубка стал последним шансом урвать в сезоне хотя бы один трофей. Антонио Конте в свете разговоров об увольнении надеялся взять, возможно, последний с «Челси» мажорный аккорд. Жозе Моуринью, в свою очередь, мог поднять «Юнайтед» на одну ступень с «Арсеналом» – рекордсменом по количеству побед в старейшем футбольном турнире.

«Пусть даже меня уволят, но напоследок я тебя все равно поимел!» – нечто подобное читалось в глазах Антонио Конте сразу после финального свистка. Итальянец закружился в объятиях своих помощников, фактически проигнорировав подошедшего с вялыми поздравлениями Моуринью. Рукопожатия тренеры так и не совершили, ограничившись натужными объятиями. «Поздравляю их, потому что они победили, но я не считаю, что они заслужили эту победу», – бурчал Жозе после игры. Зато Конте теперь может спать спокойно: месть удалась.

На «Уэмбли» итальянец предстал таким, будто это его первая игра в «Челси», хотя в последнее время казалось, что ситуация довела Графа до состояния флегматичного мыслителя. Нет, он снова тигром метался по тренерской зоне, взмахивал руками, словно нетрезвый дирижер, и беспрестанно что-то рычал в адрес своих футболистов. Помнится, Жозе как-то назвал его поведение «клоунским» – так вот выступление Конте было будто подчеркнуто карикатурным, чтобы португалец подавился своими словами.

Трэш-ток-шоу. Грязные разговоры в футболе — они помогают?

Да, это была месть. Но месть незлобная, элегантно завуалированная то ли под проводы, то ли под спасение места в клубе. Конте отомстил руководству «Челси», которое не поддержало его и подвесило между работой и отставкой. Конте отомстил Моуринью за едкие провокации, выводившие его из себя. Наконец, Конте отомстил всей футбольной Англии, как-то быстро забывшей, что он не просто выиграл чемпионство в первый же год работы в АПЛ – он привнес новый тактический тренд, изменивший в целом стиль игры в лиге.

Ход самой встречи был слишком тягуч и малоизобретателен. Стартовые составы не удивили ничем, кроме отсутствия Ромелу Лукаку: у него обнаружились проблемы со здоровьем, так что в центре нападения «МЮ» оказался Маркус Рэшфорд. У «Челси» на острие предстал Оливье Жиру, подле него расположился Азар, а ниже – пятерка хавбеков, вместе с защитным трио выстроившая двухслойную стену перед владениями Тибо Куртуа.

Об эту стену «Юнайтед» и бился весь матч – без особого успеха. Тогда как контратаки «Челси» были редкими, но крайне острыми. «Пенсионеры» все сводили к скорейшей доставке мяча Эдену Азару, и проводящий 300-й матч за «Челси» бельгиец оказался той самой отмычкой, вскрывшей манкунианский замок. В эпизоде с голом Азар все сделал изумительно: сначала обработал сложную передачу Фабрегаса настолько потрясающе, что одним касанием перевел Фила Джонса из позиции «Я все контролирую» в позицию «Не догоняю», а затем надежно укрыл мяч корпусом и нарвался на отчаянный подкат. И напоследок с «точки» уверенно развел мяч и Де Хеа по разным углам.

«МЮ» давил на фланги, но получал на выходе лишь штрафные, которыми пользовался на редкость бездарно: сказывалось отсутствие Лукаку. Во втором тайме крайки «Юнайтед» забегали пуще прежнего, но когда редуты «синих» удавалось прорвать, бесподобен был Куртуа. Выход Лукаку с Марсьялем мало что изменил, а когда Поль Погба с убойной позиции пробил головой мимо и вперил умоляющий взгляд в небо, стало ясно: футбольный Бог сегодня за другую команду.

Между прочим, ранее в карьере Конте не было ни одного Кубка страны: даже в Италии с «Юве» помимо «скудетто» он брал лишь Суперкубок. Так что Граф ничуть не преуменьшил важности триумфа: «Думаю, в этом трудном сезоне я доказал, что являюсь серийным победителем. Этот выигрыш принес мне больше удовлетворения, чем мои прошлые успехи». Еще бы! Когда выигрываешь титул у того, кто весь год действует тебе на нервы, ощущения воистину бесценны. Что бы ни случилось дальше, Конте завершает сезон со слегка ехидной улыбкой.

Кубок Англии. Финал

ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – 1:0 (1:0)

Лондон. 19 мая

Стадион: «Уэмбли». 87 647 зрителей

Судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Бакайоко, Фабрегас, Канте, Мозес, Азар (Виллиан, 90), Жиру (Мората, 89).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Матич, Эррера, Погба, Санчес, Лингард (Марсьяль, 73), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Гол: 1:0 – Азар (21, с пенальти).

Предупреждения: Джонс (21), Валенсия (58), Куртуа (90).

4(3) удары (в створ) 20(10)

9 фолы 14

5 угловые 9

3 офсайды 1

39 % владения мячом 61

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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