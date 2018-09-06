Лица Наций. Главные таланты нового турнира

Уже в четверг стартует новый европейский турнир. Еженедельник «Футбол» представляет топ-5 новичков , которые могут дебютировать за свои национальные сборные в Лиге Наций.

Джо Гомес

Позиция: центральный защитник

Возраст: 21 год

Сборная: Англия

Клуб: «Ливерпуль»

Начну с небольшого спойлера: Джо Гомес единственный, из представленных игроков, кто уже выступал за основную сборную своей страны. В первом своем сезоне Гомес сыграл за «Чарльтон» в Чемпионшипе 24 игры и отправился покорять АПЛ. И хотя за футболистом охотились такие клубы как «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд он решил переехать на Энфилд. До этого перехода защитник успел завоевать свой первый серьезный трофей. Джо вместе с командой U17 выиграл чемпионат Европы 2014. В финале против Нидерландов, за два дня до своего 17-летия, Гомес сыграл полные 90 минут, Англия одержала победу по пенальти, и Гомес попал в символическую сборную турнира. Он прошел всю школу молодежки Англии. И в 2017 году получил свое первое приглашение в главную команду. И вероятнее всего, поехал бы на свой первый Чемпионат мира в Россию, но травма оставила его за бортом турнира. Защитник всегда выделялся своими физическими данными, его атлетизм бросал вызов его годам.

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Также главной его отличительной чертой считалась универсальность, он готов сыграть, как и в центре обороны, так и на фланге . Уже в своей первой игре за «Ливерпуль» Джо отдал голевую передачу. А в последствии закрепил за собой позицию правого защитника, но полученная тяжелая травма, а точнее разрыв передней крестообразной связки, оставил Гомеса надолго вне футбола. Потом был непростой период восстановления, и за это время в «Ливерпуле» все поменялось: Брендана Роджерса сменил Юрген Клопп. Немецкий специалист не забыл юного футболиста. Но уже стал использовать его на позиции центрального защитника. Многие эксперты называли именно центр обороны слабым местом ливерпульской команды, да и сборной Англии. Но возможно, с появлением на этой позиции Гомеса все изменится. Ведь на старте сезона оборону «Ливерпуля» можно назвать крепкой стеной. И кто знает, может быть на Евро-2020 Гомес будет основном защитником команды «Трех Львов».

Хосе Гайя

Позиция: правый защитник

Возраст: 23 год

Сборная: Испания

Клуб: «Валенсия»

«Конечно, невызов в сборную удивил меня, я этого не ожидал. Не знаю, по каким причинам не был включен в заявку на ближайшие матчи, но это решение тренера, которое я должен уважать. Возможно, если буду играть хорошо, смогу вернуться в сборную» — заявил Жорди Альба, когда узнал, что не получил вызов в сборную Испании.

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На его позицию был вызван Хосе Гайя. Футболист, который является воспитанником «Валенсии» . В свое время его сватали к себе английские команды, но он до сих пор остается верен своему клубу. И в мае этого года продлил контракт с клубом на 5 лет. Он дебютировал в составе «летучих мышей» в 2012 году. Однако свой первый сезон в качестве полноправного игрока первой команды провел спустя 2 года, сыграв в 29 играх из 34-х возможных. Гайя всегда являлся лидером «Валенсии» и в тяжелый момент для команды старался брал игру на себя. Даже многие известные игроки прошлых лет, отмечали это, и говорили, что в скором будущем он будет капитаном испанского клуба. Хосе также как и наш предыдущий герой прошел всю молодежную систему сборной. Но двери в основную национальную команду открылись для него только в 23 года.

Нико Шульц

Позиция: левый защитник

Возраст: 25 лет

Сборная: Германия

Клуб: «Хоффенхайм»

Его начало карьеры похоже на американские гонки. В 17 лет Нико Шульц дебютировал во Второй Бундеслиге в составе «Герты». Затем был выход с командой в Первую Бундеслигу, но уже через год «Герта» вернулась обратно. Потом ситуация вновь повторилась. Шульца не устроило такое положение дел. Во-первых, он хотел расти и прогрессировать. Во-вторых всегда мечтал играть в ЛЧ. И когда подвернулся вариант перейти в менхенгладбахскую «Боруссию», он не раздумывая согласился. «Изменения привели меня дальше, для меня было важно выбраться из Берлина и моей среды, у меня своя семья, здесь мы чувствуем себя очень хорошо». Но в новой команде его ждали совсем другие перемены. Тренер «жеребят» Йос Лухукай стал использовать футболиста в качестве центрального защитника. Дела на новом поприще у футболиста не заладились. Да еще вдобавок к этому, Шульц впервые в своей карьере порвал кресты. «Нико отсутствовал месяцами. Затем у него были только короткие ставки и он играл сегодня впервые за час. Он был одним из немногих, кто мог делать глубокие пробежки. Надеюсь, он останется стабильным и будет хорошо входить », — сказал уже новый тренер команды Андре Шуберт летом 2016 года.

Но стабильность так и не наступила. После возвращения Шульц сыграл лишь в 12 играх сезона, большинства случаях выходя на замену в концовках встречи. И хотя у него оставалось еще 2 года контракта с Боруссией, летом 2017 года он перешел в «Хоффенхайм». И если в начале сезона на левом фланге немецкого клуба играл экс-армеец Стивен Цубер, то уже в весенней части сезона Нико смог застолбить за собой позицию основного левого защитника. В этом сезоне защитник успел уже отдать голевую передачу, а также сломать нападающего «Баварии» Кингсли Комана.

Пьетро Пеллегри

Позиция: нападающий

Возраст: 17 лет

Сборная: Италия

Клуб: «Монако»

Отец Пьетро Пеллегри, Марко Пеллегри всю свою жизнь мечтал увидеть своего сына в футболке «Дженоа». Однажды он даже признался ему, что если он когда-нибудь увидит игру Пьетро в Генуе на «Стадио Луиджи Феррари», он сможет умереть счастливым. И как бы это не звучало саркастично, долго ждать дебюта Пьетро не пришлось. Уже в 2016 году Пеллегри-младший дебютировал в составе «грифонов» против «Торино» в возрасте 15 лет, повторив рекорд Амадея. А уже в мае отличился первым голом в Серии А, забив шикарный гол в ворота «Рома». Он снова запечатлел свое имя в книгах по истории, как самый молодой бомбардир итальянского чемпионата, после Амадея и Джанни Ривера.

Похищенный. «Монако» забрал из Италии главного вундеркинда

Уже в следующем сезоне нападающий в первом матче оформил дубль в ворота «Лацио», теперь установив свой личный рекорд, и став самым молодым автором дубля в Серии А. И тогда точно стало понятно, что в Италии он не задержится. Зимой Пеллегри перешел в «Монако» за 25 млн евро. Несколько экспертов критиковали решение французского клуба платить такие деньги за кого-то, кто еще не достаточно взрослый. Другие считали, что клуб переплатил за молодежь, которая может не оправдать высоких ожиданий. Пока что Пеллегри продолжает сидеть на банке, однако уже в этом сезоне успел забить свой первый гол за «монегасков». Возможно, это такой аванс от Роберто Манчини, и вызов в сборную Италию пойдет молодому парню на пользу, и мы увидим зарождение нового голеадора Скуадра Адзурры

Бенжамен Лекомт

Позиция: вратарь

Возраст: 27 лет

Сборная: Франция

Клуб: «Монпелье»

Сразу два основных голкипера не смогут помочь сборной Франции в матчах против Германии и Нидерландов. Уго Льорис получил травму бедра. Второй же номер французской сборной Стив Манданда тоже испытывает проблемы со здоровьем. В матче второго тура Лиги 1 голкипер повредил спину. Но чемпион мира, не был бы чемпионом мира, если в его команде не было незаменимых игроков. Свой первый вызов в сборную Франции получил вратарь «Монпелье» Бенжамен Лекомт. Он дебютировал в Лиге 1 в 19 лет. 23 октября 2010 года «Нанси» принимал у себя дома «Лорьян». В начале второго тайма основной голкипер гостей Лионель Каппон получает прямую красную карточку, команда уже пропустила гол, и заменять своего коллегу был вынужден юный Лекомт. В той встрече «Лорьян» проиграл со счетом 1:0, но этот дебют молодого парня запомнился многим. Потом Лекомту придется долго завоевывать место первого номера команды. За это время он даже успеет поиграть во второй лиге Франции. Но уже в сезоне 2015/2016 проведет свой уже полноценный сезон в «Лорьяне» отыграв в 37-и матчах в основе. А уже через два года пойдет на повышение и перейдет в «Монпелье». Бенжамен станет главной звездой чемпионата. Француз отыграет 14 матчей на ноль и станет лучшим голкипером по проценту отраженных ударов — 78, 38%. В этом сезоне у него тоже все в полном порядке, 4 игры из них 2 сухаря.

«Я здесь, еще два месяца назад, я был на улице с фанатами и праздновал победу сборной и вот я с ними, теперь все зависит от меня, надо показать, что я заслуживаю того, чтобы быть здесь».

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press