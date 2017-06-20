Кубок конфедераций. Представление тренеров. Группа А

Если для футболистов Кубок конфедераций — лишняя возможность проявить себя на международном уровне, то для тренеров этот турнир превратился в отличную площадку для творческих экспериментов и поиска новых талантов в преддверии чемпионата мира. Наставники национальных команд ведут в России отдельную игру, и ее участников надо знать в лицо. Еженедельник «Футбол» представляет тех, кто стоит во главе лучших сборных континентов.

ЧАСТЬ 1. ГРУППА А

СБОРНАЯ РОССИИ

Главный тренер: Станислав Черчесов

Дата рождения: 02.09.1963 (53 года)

Место рождения: Алагир, Россия

Гражданство: Россия

«Очень хочется, чтобы на Кубке Конфедераций наша сборная предстала Командой с большой буквы. Той, за которую хочется болеть»

Станислав Черчесов – из тех людей, которых вообще не пугают трудности. Он возглавил сборную в такой момент, когда назначение звучало как приговор. Пойти тренировать команду, опозорившую Фабио Капелло и вытянувшую все силы из Леонида Слуцкого, в которой перед самым крупным домашним турниром в истории началась смена поколений, согласится не каждый. Черчесов – чуть ли не единственный, кто оказался готов рискнуть репутацией.

Ему не привыкать бросать вызов обстоятельствам. Когда в 1984 году Черчесов перебрался из владикавказского «Спартака» в московский, казалось, что большую часть карьеры он просидит за спиной великого Рината Дасаева. Но спустя пять лет Черчесов занял заветное место в «рамке». Не побоялся он и переезда в Германию, чтобы бороться за выживание с дрезденским «Динамо». Позднее Черчесов здорово прижился в Австрии, причем его «Тироль» привел к победе в чемпионате нынешний тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Вернувшись в Россию, Черчесов решился почти без опыта возглавить «Спартак» и был нещадно критикуем фанатами. Однако не сломался: работа с «Тереком», «Динамо» и «Амкаром» показала, что он развивается в нужную сторону. Еще одним подтверждением тому стало завоевание чемпионства и Кубка Польши с «Легией». Невозмутимость и твердость духа тренера сборной России – один из ключей к ее успешной игре.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Дата рождения: 10.10.1954 (62 года)

Место рождения:Лиссабон, Португалия

Гражданство: Португалия

«Я всегда говорил игрокам то, что у меня на уме. Всегда говорил им, что они очень талантливы, но нужно больше биться, больше бегать и быть более сконцентрированными, чем соперник»

Триумфатор Евро-2016 к 63 годам невозмутимо выходит на пик славы. Конечно, авторитет в футбольных кругах он заработал уже давно: первый клуб он возглавил в 1988 году. Это был «Эшторил-Прая», в котором Сантуш отыграл почти всю карьеру. Через 10 лет он дорос до приглашения в «Порту» и за три сезона с «драконами» выиграл пять трофеев.

Когда на родине Сантушу стало скучно, его внимание переключилось на чемпионат Греции. За период с 2001 по 2010 годы в послужном списке португальца оказались «Панатинаикос», ПАОК и АЕК. Несмотря на то что единственным трофеем Фернанду в Греции стал Кубок страны в сезоне-2001/02, его работа так впечатлила местную публику, что Сантуша признали тренером десятилетия и предложили возглавить сборную после ухода Отто Рехагеля. Поначалу Сантуш не соглашался, но эллины были настойчивы и не пожалели денег. Португалец оправдал доверие: что на Евро-2012, что на ЧМ-2014 греки под его руководством выходили в плей-офф. Тогда как его родная сборная на мировом форуме не смогла выйти из группы.

Осенью 2014-го Сантуш возглавил португальскую команду и в первом же крупном турнире праздновал успех, принеся стране первый международный трофей. Не прошло года, а у Фернанду Сантуша есть возможность завоевать для Португалии еще один титул, и у него есть очень сильный союзник – несравненный Криштиану Роналду.

СБОРНАЯ МЕКСИКИ

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио

Дата рождения: 08.06.1961 (56 лет)

Место рождения: Санта-Роса-де-Кабаль, Колумбия

Гражданство: Колумбия

«Во время обсуждения с Марсело Бьелсой мы пришли к выводу, что главный фактор — уровень соперничества. Поэтому игры с сильными соперниками — лучший способ подготовиться к мундиалю»

Хотя игровая карьера Осорио была мало чем примечательна и завершилась довольно рано из-за травмы, к тренерской работе колумбиец отнесся весьма серьезно. В 1990 году он получил степень бакалавра физической культуры в американском Университете Южного Коннектикута, а позднее отправился в Англию и прошел обучение в Ливерпульском университете Джона Мура.

С 2001 по 2005 годы Осорио был ассистентом Кевина Кигана в «Манчестер Сити» — это был неоценимый опыт. После ухода из «Сити» Хуан вернулся в Колумбию, его первой полноценной командой стал местный «Мильонариос». По итогам сезона клуб занял пятое место, а его тренер был признан лучшим наставником турнира. Поработав немного в Америке, Осорио принял колумбийский «Онсе Кальдас», чтобы спасти его от вылета, но в итоге перевыполнил задачу и стал чемпионом страны. А через два года он возглавил «Атлетико Насьональ» и принес команде шесть трофеев за три сезона.

Весной 2015-го Осорио был приглашен в бразильский «Сан-Паулу», но уже в октябре разорвал контракт с клубом из-за назначения в сборную Мексики. Пока «зеленые» лишь раз проиграли в официальных матчах под его руководством, хотя поражение случилось поистине кошмарным: мексиканцы уступили сборной Чили со счетом 0:7. Кубок конфедераций может стать отличным местом для реванша, правда, для этого мексиканцам как минимум нужно выйти из группы.

СБОРНАЯ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Главный тренер: Энтони Хадсон

Дата рождения: 11.03.1981 (36 лет)

Место рождения: Сиэтл, США

Гражданство: Англия

«Мы едем на турнир не для статистики и не руководствуясь принципом «главное — не победа, а участие». Мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться»

Энтони Хадсон – сын известного в прошлом футболиста «Челси» и «Арсенала» Алана Хадсона. Он родился в культовом американском городе Сиэтле, однако в футбол играть намеревался в Англии. Юношей Энтони выступал за «Вест Хэм», но пробиться в основную команду ему не удалось. Не помогла и аренда в «Лутон» в 1998 году. Попылив немного в Голландии, он вернулся в США и сыграл порядка 10 матчей за «Уилмингтон Хаммерхедз», после чего завершил карьеру и решил испытать себя на тренерском поприще.

В Штатах он стал одним из самых молодых специалистов и вскоре был номинирован на звание лучшего тренера Второго дивизиона. В 2010-м он вернулся в Англию и некоторое время работал в «молодежке» «Тоттенхэма», черпая знания у Гарри Реднаппа. После короткого отрезка в «Ньюпорте» Хадсон отправился в Бахрейн. Он вполне успешно работал с ее молодежной сборной, но настоящий прорыв случился в конце 2012 года.

Благодаря журналисту Роберту Бизли Хадсон-младший познакомился с Жозе Моуринью, который в то время тренировал «Реал». Попав на стажировку к португальцу, Хадсон получил от него ценные записи, касающиеся программы подготовки футболистов. Спустя год 32-летний англичанин получил пост главного тренера сборной Новой Зеландии. Теперь его команда в статусе чемпиона Океании едет в Россию, чтобы показать истинную силу духа маори.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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