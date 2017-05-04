Кубок Конфедераций-2017. Группа А. Сборная Новой Зеландии

Сборная Новой Зеландии едет в Россию на КК-2017 в ранге победителя главного турнира Океании – Кубка наций ОФК.

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

17 июня 2017 года, 18:00 Новая Зеландия — Россия

21 июня 2017 года, 21:00 Новая Зеландия — Мексика

24 июня 2017 года, 18:00 Новая Зеландия — Португалия

ПУТЬ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ



Новозеландцы получили путевку в Россию в июне прошлого года, одержав победу в юбилейном, десятом по счету, розыгрыше Кубка Океании. С тех пор, как в 2006 году Австралия совершила геополитический финт и вышла из Конфедерации футбола Океании, присоединившись к Азиатской зоне, новозеландцы лишь однажды упустили трофей. В полуфинале Кубка 2012 года они уступили сборной Новой Каледонии и довольствовались «бронзой». Титул чемпионов же впервые в истории достался команде Таити. Спустя четыре года Новая Зеландия вернула себе континентальный кубок, пускай не без труда.

Всего под эгидой Конфедерации футбола Океании числится 11 сборных, 3 из которых, впрочем, не состоят в ФИФА. Из-за экзотических наименований вроде Кирибати, Вануату и Тувалу воображение рисует большинство команд отсюда в виде кучки папуасов в набедренных повязках. На самом деле их уровень выравнивается, и сложности Новой Зеландии на последних двух турнирах тому подтверждение. Новая Каледония, Папуа – Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Таити – каждая из этих сборных может потрепать фавориту нервы и наказать за излишнюю расслабленность. Соперники новозеландцев больше не испытывают перед ними боязни. Борьба за лидерство в зоне Океании прилично обострилась, даже несмотря на то что перечисленные государства близко не стоят с Новой Зеландией по уровню развития

Кубок наций ОФК 2016

Групповой этап

Новая Зеландия – Фиджи – 3:1 (2:1)

Новая Зеландия – Вануату – 5:0 (5:0)

Новая Зеландия – Соломоновы Острова – 1:0 (0:0)

Полуфинал ОФК 2016

Новая Зеландия – Новая Каледония – 1:0 (0:0)

Финал

Новая Зеландия – Папуа Новая Гвинея – 0:0 (пен. 4:2)

ПЯТЬ ФАКТОВ О СБОРНОЙ

1. Став в 2016 году пятикратным чемпионом Океании, Новая Зеландия стала самой титулованной командой своей континентальной зоны. Впервые судьба Кубка решалась в одиннадцатиметровой лотерее, и удача оказалась на стороне новозеландцев. Соседи из Австралии побеждали в турнире лишь четыре раза и в ближайшее время этого не сделают. Кроме этих двух команд завоевать Кубок Океании удавалось только Таити, и то всего однажды. Новая Зеландия – абсолютный гегемон своей континентальной зоны

2. Как настоящие новозеландцы, футболисты команды исполняют традиционный танец хака перед матчами. Эту традицию переняли у регбистов, которые соблюдают эту древнюю традицию с конца XIX века. Существует несколько вариаций хака, но обычно футболисты Новой Зеландии исполняют самую популярную версию, как и регбисты, – ка-матэ. Многие другие команды из зоны Океании тоже исполняют собственные разновидности ритуального танца, однако название хака носит только танец народа маори, то есть новозеландцев. При исполнении хака важна не только жестикуляция, но и мимика лица: качество танца во многом определяется ее выразительностью.

3. На чемпионате мира 2010 года сборная Новой Зеландии стала единственной командой, которая не проиграла по ходу турнира ни одной встречи. «All Whites» свели все три групповых матча вничью, за счет чего умудрились обойти саму сборную Италии. Для выхода в плей-офф этого, впрочем, не хватило: туда отправились Парагвай и Словакия. Тем не менее, даже будущие чемпионы – испанцы – не обошлись без поражений на этом турнире, так что новозеландцы должны испытывать большую гордость за то, что покинули форум непобежденными.

4. В 2015 году олимпийскую сборную Новой Зеландии исключили из квалификации к ОИ-2016 за то, что в ее составе играл футболист из другой страны. Защитник Деклан Винна, имеющий гражданство Новой Зеландии, родился в ЮАР, и Федерация футбола Океании посчитала, что он не имел достаточных оснований для выступления за островную сборную. Примечательно, что за два года похожая ситуация уже была. Дело касалось Эндрю Дюранта, который получил новое гражданство за пару недель до игры, что противоречит правилам ФИФА. Правда, в тот раз дисциплинарный комитет все же допустил Новую Зеландию до стыковых матчей ЧМ-2014.

5. Тренер новозеландцев Энтони Хадсон – сын известного в прошлом футболиста «Челси» Алана Хадсона. Энтони завершил игровую карьеру в 27 лет и решил испытать себя на тренерском поприще. Он успешно работал с молодежной сборной Бахрейна, а в конце 2012 года через известного британского журналиста Роберта Бизли Энтони удалось попасть на стажировку в «Реал» Жозе Моуринью. Португалец любезно поделился с Хадсоном своими методиками и программами. Спустя год 32-летний англичанин получил пост главного тренера сборной Новой Зеландии и работает с ней по сей день.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ

17 июня 1922 года

Новая Зеландия – Австралия – 3:1

Историческая игра, прошедшая летом 1922 года в новозеландском городке под названием Данидин, стала первым официальным матчем как для Новой Зеландии, так и для Австралии. И первая победа досталась именно новозеландцам. Правда, стоит отметить, что австралийцы согласились выступить в роли гостей, что в те времена влекло за собой долгую и трудную дорогу. Всего в том турне команды сыграли три встречи: один раз сыграли вничью, еще дважды успех праздновали футболисты Новой Зеландии. Так было положено начало главному футбольному противостоянию Океании. Спустя 80 с лишним лет эти сборные окажутся в разных континентальных турнирах, но дух соперничества между соседями вряд ли когда-нибудь исчезнет.

24 февраля 1973 года

Новая Зеландия – Таити – 2:0

Победа над Таити в финале первого чемпионата Океании в 1973 году принесла новозеландцам дебютный трофей. Исход решающей игры решили голы Дейва Тейлора и Алана Марли. Вдвойне приятно было завоевать титул в родных стенах – форум проходил в местном Окленде. Конечно, преувеличивать триумф не стоит, ведь в розыгрыше участвовало всего пять команд. Среди них не было австралийцев: кроме Новой Зеландии и Таити, в чемпионате приняли участие Новая Каледония, Новые Гебриды (сейчас называется Вануату) и Фиджи. Как бы то ни было, первая награда в истории сборной всегда занимает особое место среди ее достижений. Тем более что следующего «золота» пришлось ждать 25 лет.

4 октября 1998 года

Новая Зеландия – Австралия – 1:0

Слаще победы на домашнем турнире может быть только победа в логове заклятого врага. Такая возможность появилась у новозеландцев в 1998 году, когда Кубок Океании проходил в Брисбене. Они воспользовались ей в полной мере. На групповом этапе Новая Зеландия и Австралия соревновались, кто забьет больше мячей в одной встрече. Первые уничтожили сборную Вануату – 8:1, однако вторые оказались еще безжалостнее и расщепили на атомы команду Островов Кука, победив с невообразимым счетом 16:0. В финале команды не были столь щедры, и все решил единственный мяч, забитый полузащитником новозеландцев Марком Бартоном. Ключ к воротам Новой Зеландии раздосадованные хозяева форума так и не подобрали.

15 июня 2010 года

Новая Зеландия – Словакия – 1:1

В 2010 году Новая Зеландия во второй раз оказалась на чемпионате мира. Впервые это случилось в 1982-м, но тогда островитяне попали в устрашающую группу с Бразилией, СССР и Шотландией. Логично, что дело закончилось нулем очков. Зато со второго раза маури всех удивили, несмотря на то что соседство с Италией, Словакией и Парагваем ничего хорошего им не сулило. Но стартовая игра принесла Новой Зеландии первое очко, заработанное на чемпионатах мира. Да, пусть Уинстон сравнял счет уже в дополнительное время, заслуг команды это не умаляет. Эта ничья так вдохновила сборную Новой Зеландии, что в оставшихся двух матчах команда напрочь отказалась проигрывать.

20 июня 2010 года

Новая Зеландия – Италия – 1:1

Одно дело – отбирать очки у середняков, другое – сыграть вничью с одной из самых титулованных и авторитетных сборных в мире. Для Новой Зеландии ничья со сборной Италии стала знаковым событием. После игры со словаками казалось, что островитяне уже могут быть удовлетворены результатом. Но они думали иначе и устроили итальянцам веселую жизнь. Четырехкратным чемпионам мира пришлось отыгрываться уже с 4-й минуты, после того, как гол забил Шейн Смелц. Сравнять счет сборной Италии удалось только благодаря пенальти, и большего они сделать не смогли. Справедливости ради, стоит сказать, что «скуаддра адзурра» образца 2010 года переживала не самые лучшие времен и заняла в группе последнее, четвертое место.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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