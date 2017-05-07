Кубок Конфедераций-2017. Группа B. Сборная Австралии

Еженедельник «Футбол» продолжает публикацию материалов с представлением команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций. На очереди сборная Австралии, которая едет в Россию на КК-2017 в ранге победителя Кубка Азии-2015.

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

19 июня 2017 года, 18:00

Австралия — Германия

Сочи

22 июня 2017 года, 18:00

Камерун — Австралия

Санкт-Петербург

25 июня 2017 года, 18:00

Чили — Австралия

Москва

ПУТЬ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Австралийцы получили путевку в Россию в январе 2015 года, впервые в истории став победителями Кубка Азии. Шестнадцатый по счету розыгрыш главного турнира среди национальных сборных Азии прошел на родине «соккеруз», подавших единственную заявку на проведение соревнований. После перехода в состав Азиатской конфедерации футбола австралийцы в третий раз принимали участие в главном турнире региона. В предыдущие разы непреодолимым барьером для них становилась сборная Японии, в 2007-м одолевшая их в четвертьфинале, а в 2011-м – в финале соревнований. На этот раз избежать встречи с «синими самураями» им помогла сборная ОАЭ, победившая японцев в четвертьфинале. В финале «соккеруз» в овертайме разгромили национальную команду Южной Кореи, которой ранее уступили на групповом этапе турнира.

Переход сборной Австралии в состав Азиатской конфедерации футбола был официально утвержден ФИФА 30 июня 2005 года. Однако решение вступало в силу лишь с 1 января 2006 года, из-за чего австралийцам пришлось доигрывать отборочный турнир к ЧМ-2006 в качестве члена Конфедерации футбола Океании. Пойти на этот шаг футбольную федерацию Австралии побудило желание увеличить шансы «соккеруз» на успешное прохождение отборочных кампаний к ЧМ, так как победителю зоны ОФК приходится оспаривать путевку на чемпионат с пятой командой Южной Америки. К тому же уровень сборной намного превосходил класс других тихоокеанских команд. Решение полностью себя оправдало: австралийцы уверенно отобрались на два предыдущих ЧМ и надеются стать участниками ЧМ-2018 в России.

Кубок Азии-2015

Групповой этап

Австралия – Кувейт – 4:1 (2:1)

Оман – Австралия – 0:4 (0:3)

Австралия – Южная Корея – 0:1 (0:1)

Четвертьфинал

Китай – Австралия – 0:2 (0:0)

Полуфинал

Австралия – ОАЭ – 2:0 (2:0)

Финал

Южная Корея – Австралия – 1:2 – доп. вр. (0:1, 1:0, 0:1, 0:0)

ПЯТЬ ФАКТОВ О СБОРНОЙ

1. Существует поверье, что с 1970 по 2006 годы сборную Австралии преследовало проклятие. Поводом к тому стали стыковые матчи к ЧМ-1970 против сборной Родезии, прошедшие в 1969 году в Мозабике, которые завершились ничьей. Накануне третьей игры австралийцы обратились за помощью к колдуну, который «помог» им выиграть, но «соккеруз» отказались платить ему обещанный гонорар в тысячу фунтов. С того момента у австралийцев начались проблемы. В решающих матчах за выход на ЧМ им достался Израиль. Перед первой игрой три футболиста сборной Австралии неожиданно заболели — победили израильтяне. Второй матч завершился ничьей, и «соккеруз» остались без ЧМ. В 1974-м Австралия вышла на чемпионат, но заняла последнее место в группе. В 1997-м она упустила преимущество в два мяча и отдала путевку Ирану. В 2001-м австралийцы переиграли дома Уругвай, но на выезде потерпели поражение 0:3. Бывший игрок сборной Австралии Джонни Уоррен признался в своей книге, что каждый раз, когда «соккеруз» терпели неудачу, он вспоминал того шамана из Мозамбика: «Наша футбольная федерация должна найти его и передать ему тысячу фунтов». В 2004 году известный австралийский телеведущий Джон Сафран поехал в Мозамбик снимать сюжет о проклятии для своей программы. Сафран выяснил, что обманутый шаман уже умер, но можно вызвать его дух. Спиритический сеанс состоялся на стадионе, где Австралия победила Родезию. Сафран выпросил прощения, и уже в 2006 году сборная Австралии прошла квалификацию к ЧМ-2006, где добралась до 1/8 финала.

2. В 2001 году австралийская национальная команда установила мировой рекорд, одержав самую крупную победу в международном футбольном матче. В роли пострадавшей стороны выступила сборная Американского Самоа, а местом преступления стал стадион в австралийском Кофс-Харбор. Несчастному Ники Салапу пришлось 31 раз вынимать мяч из сетки собственных ворот. Особенно постарался нападающий Арчи Томпсон, настрелявший 13 голов. Естественно, именно ему принадлежит рекорд по количеству мячей, забитых одним игроком в международном матче.

3. В 2015 году сборная Австралии вновь стала единственной и неповторимой в своем роде. После победы в Кубке Азии ей принадлежит уникальное достижение: победы в главных турнирах двух разных конфедераций. Помимо главного турнира Азиатской конфедерации футбола, «соккеруз» четырежды выигрывали Кубок Океании.

4. В 2016 году сборная из страны кенгуру пожертвовала футболистам-аборигенам 90 тысяч долларов, вырученных с продажи билетов на товарищеский матч с Иорданией. Сумма была передана фонду, основанному бывшим игроком Джоном Мориарти. Мориарти – первый футболист-абориген, выступавший за сборную Австралии в 1960-х. Деньги были направлены для помощи молодым игрокам, представляющим коренное население Австралии. «Джон дает возможность детям из отдаленных районов страны заниматься футболом. Без него у них не было бы шансов», – прокомментировал благотворительную акцию капитан «соккеруз» Майл Единак.

5. С 2013 года главным тренером сборной Австралии работает Ангелос Постекоглу. Австралиец греческого происхождения руководил «соккеруз» на ЧМ-2014 и привел к победе на Кубке Азии-2015. В конце прошлого года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила Постекоглу в топ-10 лучших тренеров национальных сборных. Предстоящий Кубок конфедераций станет дебютным для наставника австралийцев, и ему наверняка будет чем удивить своих соперников.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ

14 июля 1988 года

Австралия – Аргентина – 4:1

В 1988 году в Австралии прошел турнир, посвященный двухсотлетию Австралии. В 1788-м капитан Королевского флота Англии Артур Филлип на берегу бухты залива Порт-Джексон основал поселение осужденных, названное Сиднеем в честь тогдашнего министра колоний Великобритании. День высадки Филлипа (26 января) отмечается в Австралии как национальный праздник — День Австралии. Для участия в турнире были приглашены победитель Кубка Азии-1988 сборная Саудовской Аравии, на тот момент лучшая национальная команда в рейтинге ФИФА Бразилия и чемпион мира-1986 сборная Аргентины. Австралийцы проиграли бразильцам, обыграли Саудовскую Аравию, а в заключительном туре сенсационно разгромили действующих чемпионов мира со счетом 4:1 и вышли в финал, где повторно проиграли «селесао».

1 июня 2001 года

Австралия – Франция – 1:0

Еще одну неожиданную победу над действующими на тот момент чемпионами мира австралийцы одержали в 2001 году на Кубке конфедераций в Японии и Южной Корее. Победители ЧМ-1998 и ЧЕ-2000 приехали на турнир в качестве главных фаворитов и в первом же матче разгромили корейцев со счетом 5:0. Матч против «соккеруз» должен был стать еще одной легкой прогулкой для команды Роже Лемерра, но единственный гол Клейтона Зейна принес австралийцам вторую победу на турнире. В полуфинале сборная страны кенгуру уступила японцам. Зато вышла победителем матча за третье место против бразильцев, отомстив им за поражение в финале Кубка конфедераций 1997 года.

16 ноября 2005 года

Австралия – Уругвай – 1:0 (пен. 4:2)

Исторический матч для австралийской сборной, который посетили 82 698 зрителей. Для того чтобы заработать путевку на чемпионат, австралийцам необходимо было победить с разницей в два мяча либо выиграть со счетом 1:0 и перевести игру в овертайм. Марк Брешиано открыл счет еще в первом тайме, но больше забитых мячей в той игре не было, и команды довели дело до серии пенальти. Главным героем послематчевой лотереи стал Марк Шварцер, отразивший два 11-метровых. И даже промах Марка Видуки не помешал австралийцам квалифицироваться на чемпионат мира впервые за 22 года.

22 июня 2006 года

Хорватия – Австралия – 2:2

Решающий матч группового этапа ЧМ-2006, в котором австралийцы и хорваты в заочном поединке оспаривали путевку в 1/8 финала. Для выхода в плей-офф хорватам была нужна только победа, тогда как их соперников устраивала и ничья. По ходу игры «соккеруз» дважды приходилось отыгрываться в счете, но удача была на их стороне. Гол Харри Кьюэлла помог команде Гуса Хиддинка свести поединок к ничьей и вывел австралийцев в плей-офф. В этом матче был зафиксирован своеобразный рекорд: английский арбитр Грэм Полл по ходу игры «наградил» защитника Йосипа Шимунича тремя желтыми карточками, забыв удалить того с поля после второго предупреждения.

31 января 2015 года

Южная Корея – Австралия – 1:2 (д.в.)

Со стороны могло показаться, будто какие-то магические силы благоволят австралийцам на домашнем Кубке Азии. Судите сами. На групповом этапе «соккеруз» уступили сборной Южной Кореи, но в четвертьфинале их соперником стала не самая сильная сборная Китая, неожиданно опередившая в своей группе сборные КНДР, Саудовской Аравии и Узбекистана. В полуфинале их должна была ждать встреча, наверное, с самым неудобным из возможных соперников – сборной Японии. Но «самураи» сенсационно вылетели с турнира, проиграв национальной команде ОАЭ. А уже в финале хозяева взяли реванш у корейцев, вырвав победу в овертайме и впервые в истории выиграв главный турнир Азиатской конфедерации футбола.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press