Крыша без потолка. Илья Казаков – о «Зените» и Ко

Все мы с таким упоением предвкушаем предстоящую дуэль чемпиона страны «Спартака» с «Зенитом» — агрессивным, как и было обещано вернувшимся в футбольную власть Сергеем Фурсенко, — как будто никого другого на карте России словно бы и нет. Ни ЦСКА, ни «Рубина», ни «Краснодара»… Не говоря уже о полных загадках вроде «Локомотива» или «Ахмата».

До окончания трансферного окна еще полтора месяца, а петербуржцы укомплектовались так плотно, будто им, а не ЦСКА, стартовать вскоре в квалификации Лиги чемпионов. У символа «Газпрома», дважды подряд проскочившего мимо этого еврокубка, реально два состава – и это еще без бразильца Кайо. Зачем столько игроков Роберто Манчини? Ответ навскидку может быть только один: клуб действительно намерен прыгать выше потолка уже в этом сезоне. Другими словами, одновременно побороться за чемпионство, Кубок и Лигу Европы.

Реально? Теоретически да. Понятно, что основная ставка должна быть сделана на российское первенство. Но зная готовность Фурсенко ставить амбициозные цели и не бояться рисковать ради этого серьезными деньгами, легко предположить, что, если «Зенит» уверенно пройдет в плей-офф Лиги Европы и качество игры станет обнадеживающим, зимой клуб снова будет готов к большим тратам. Настолько большим, насколько это позволит финансовый фейр-плей УЕФА.

Рассказывают, как Фурсенко поймал на слове президента «Шахтера» Ахметова, благодаря чему состоялся переход в «Зенит» Анатоля Тимощука за рекордные тогда 20 млн долларов. На одной из встреч Ахметову вновь задали вопрос о трансфере, и он то ли в шутку, то ли всерьез назвал такую сумму отступных. И сразу же услышал ответ: «Согласен». Забрать слово назад уже не было никакой возможности.

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А Дмитрий Иванов, бывший гендиректором «Динамо» в лучшее для клуба время в новейшей истории, когда были завоеваны бронзовые медали, любит вспоминать, как держал в руках платежку из Санкт-Петербурга за Данни. С суммой в миллиард рублей. И в голове гендиректора все никак не укладывалось, как игрок в России может стоить такие деньги.

Это было давно, почти десять лет назад. Переходы Тимощука и Данни были знаковыми для той Премьер-лиги. Сегодня подобных историй нет. Или, точнее, пока нет. И таковой может стать трансфер Смолова.

Мы привыкли к тому, что «Краснодар» берет хороших игроков, либо продлевая им футбольную жизнь на высоком уровне, либо на двух-трехлетнюю перспективу. Но резонансных переходов из «Краснодара» в нашем чемпионате еще не было, особенно игроков с действующим контрактом. Трансфер Смолова, который в эти дни стал самым обсуждаемым событием нашего футбольного рынка, безусловно, может стать особенным. Потому что отпустить в другой российский клуб дважды лучшего бомбардира чемпионата и основного форварда сборной можно только в двух случаях.

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Первый: при наличии жесткого конфликта. Второй: признавшись в отсутствии у себя серьезных амбиций – хотя бы на уровне попадания в Лигу чемпионов. Выбор Смолова между «Спартаком» и «Зенитом» — это ведь в первую очередь удар по самолюбию клуба и его президента Сергея Галицкого.

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян на днях всполошил общественность резкостью в адрес мальчика из академии, признавшегося в мечте выступать за «Реал». Было сказано много – и правильного – о важности мечты играть за воспитавший тебя клуб. С такими эмоциями, что вряд ли это могло быть мнением только одного человека. Если так осаживают игрока на взлете карьеры, вероятно, желание Смолова перейти в клуб, который даст ему возможность удовлетворить личные футбольные амбиции, воспринимается в Краснодаре еще острее. Лига Европы у Смолова уже была, а вот Лиги чемпионов не было, а ему скоро 28.

Разумеется, такой конфликт интересов весьма болезненный. И говорит в том числе об оценке игроком перспектив «Краснодара» в этом сезоне. «Спартак» уже в Лиге чемпионов. «Зенит» должен в ней оказаться следующей осенью. «Краснодару», как и остальным, теперь будет гораздо тяжелее бороться за право слушать музыку Генделя на поле, а не у телеэкрана. Потому что кроме вышеназванных клубов есть еще и «Рубин».

«Рубин», в который пришел Бердыев с очень большой командой – от персонала и игроков, до тех не самых публичных людей, которые постоянно рядом с ним. «Рубин», который после возвращения одного из лучших тренеров страны сразу же исчез из информационного пространства. «Рубин», в котором по-прежнему очень много денег.

Манчини пока не может претендовать на то, что уже по праву принадлежит его коллегам-конкурентам Каррере и Бердыеву (статус в клубе, возможность распоряжаться трансферами, влияние на акционеров). Итальянскому тренеру «Зенита» предстоит пройти очень длинный путь к пониманию специфики российского чемпионата. Маловероятно, что у него, как и у двух вышеназванных тренеров, возникнут сложности с судейством – самым мощным теневым фактором Премьер-лиги. Закладываться надо на другое: на мотивационную часть, на непредсказуемость команд, с которыми ты играешь, на отсутствие опыта. А главное — на уровень спроса с именитого иностранца. Каррере в этом смысле было проще: от него поначалу никто ничего не ждал. От Манчини ждут. Так много, как ни от кого другого, кроме Бердыева.

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Для Гончаренко и его ЦСКА, для Кононова, возглавившего грозненский клуб после двух лучших сезонов в истории, для Семина – это и шанс выстрелить из-за спины, и в то же время нет. Потому что расклад сил на старте слишком очевиден. ЦСКА долгое время попадал в Лигу чемпионов вопреки многому. «Спартак» точно так же стал чемпионом в прошлом сезоне. Но вот теперь расклады изменились.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Рубин», ФК «Зенит»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»