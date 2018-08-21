Красный директор. «Манчестер Юнайтед» открыл вакансию еще одного топ-менеджера. Зачем?

«МЮ» впервые за 140 лет существования клуба близок к назначению спортивного директора. Это решение называют важнейшим шагом для «дьяволов», по своей значимости способным перекрыть окончание эры правления сэра Алекса Фергюсона. Еженедельник «Футбол» нашел ответы на ключевые вопросы в этой истории.

Из-за чего возникла проблема?

«У меня были планы на многие месяцы, но я оказался на закрытом рынке в ситуации, в которой я не ожидал себя увидеть», — негодовал Жозе Моуринью после первого матча сезона против «Лестера» (2:1). Этим летом «МЮ» провернул всего лишь три трансфера, не удовлетворив аппетитов своего главного тренера. Последняя сделка по приобретению голкипера Ли Гранта была закрыта более чем за месяц до окончания трансферного окна. С тех пор португалец многократно упрашивал приобрести еще одного центрального защитника (а то пятерых было маловато), но вместо этого остался с Филом Джонсом и Маркосом Рохо.

Человеком, испортившим настроение Жозе, стал исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд. Британца не впечатлил список трансферных целей Моуринью, и он не посчитал нужным тратиться на их приобретение. Сам Вудворд при этом настаивал на необходимости трансферов топ-игроков уровня Гарета Бэйла, с чем был не согласен уже португалец. Непримиримые разногласия этих двоих не остались без внимания членов совета директоров. В прошлом сезоне они категорически отклонили идею о введении должности спортивного директора. Теперь же такой ход они называют необходимой мерой.

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Возможно, руководители «МанЮнайтед» посмотрели в сторону конкурентов – «МанСити» и «Ливерпуля». В обоих клубах довольно давно и успешно работают спортивные директоры Чики Бегиристайн и Майкл Эдвардс. Напоминать о результатах работы «МанСити» на трансферном рынке излишне. А вот успешная закупочная кампания мерсисайдцев этим летом во многом заслуга Эдвардса, тесно сотрудничающего с Юргеном Клоппом.

Что изменит спортивный директор?

Назначение спортивного директора позволит «Юнайтед» сохранять преемственность в футбольном стиле и упорядочить трансферную политику. Им нужен человек, способный определить философию клуба и обеспечить ее реализацию. Его ключевая цель – следить за тем, чтобы клуб придерживался заданного курса. Такие изменения в управленческой структуре вызваны требованиями современного футбола, когда тренеры находятся на своем посту очень короткий срок.

Спортивный директор станет связующим звеном между тренером и управленческим аппаратом. Он будет обладать необходимыми знаниями и опытом в вопросах клубной преемственности и футбольного стиля команды. Это назначение позволит также мгновенно реагировать на любые изменения и в случае необходимости оперативно проводить встречи с главным тренером, чтобы определять необходимых команде футболистов. Спортивный директор не станет панацеей для решения всех проблем клуба на трансферном рынке. Однако наличие квалифицированного специалиста, заботящегося о клубе, может оказаться значительным преимуществом.

Почему в «МЮ» раньше не было такого человека?

Долгие годы в клубе главенствовал мощный тандем в лице сэра Алекса Фергюсона и бывшего исполнительного директора «МЮ» Дэвида Гилла. Эти двое сформировали основы трансферной политики «красных дьяволов». Манкунианцы охотно тратили большие деньги на покупку молодых игроков с большим потенциалом и редко обращали внимание на футболистов старше 27 лет.

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После их ухода в клубе не решились на отказ от схемы, успешно работавшей последние 10 лет. Но проблема заключалась в том, что каждый новый менеджер приходил в клуб со своим видением построения и дальнейшего развития команды. Все это приводило к тому, что при очередной смене рулевого в «МЮ» оставался балласт – игроки, подписанные предыдущим тренером, в чьих услугах не нуждался новый менеджер. В нынешнем «МЮ» есть футболисты, принятые в эпоху четырех разных менеджеров: сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Жозе Моуринью. Каждый из них, приходя на смену предшественнику, неизменно проводил чистку рядов. Это неизбежная процедура для клуба, часто прибегающего к смене менеджера.

Что это значит для Моуринью?

Многие знают Жозе как довольно эгоистичного и свободолюбивого человека, привыкшего держать все под своим контролем. По этой причине он не сработался в «Реале» с Хорхе Вальдано и с Майклом Эменало в «Челси». Последний в одном из интервью назвал португальца индивидуалистом. Но в карьере Моуринью был и успешный опыт работы в тандеме со спортивным директором. Речь идет о тех годах, что он провел во главе «Интера», где рядом с ним неизменно находился Марко Бранка. Он принимал непосредственное участие в подписании двух ключевых фигур для «Интера» Моуринью – Уэсли Снейдера и Диего Милито.

«Мои отношения с Жозе всегда были превосходными, и мы уважительно относились к нашим ролям. Я не встречал сопротивления с его стороны и всегда старался дать то, что ему нужно. Даже когда пришлось сменить шесть человек в стартовом составе команды в тот сезон, когда клуб завоевал требл», — вспоминает Бранка. Суть их работы заключалась в том, что Моуринью определял позицию, нуждающуюся на его взгляд в усилении, а Бранка занимался поиском подходящих вариантов. Уже после этого они окончательно согласовывали кандидатуру и осуществляли трансфер.

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Португалец совершенно точно не будет иметь ничего против повторения подобного опыта в «МЮ». А если результат сотрудничества будет отрицательным, то на дверь, вероятнее всего, укажут Моуринью. По слухам, его не прочь сменить Зинедин Зидан. Но до конкретики в этом вопросе еще очень далеко.

Кто претендует на эту должность?

Сейчас в шорт-листе потенциальных кандидатов фигурируют несколько человек. В их числе небезызвестный Рамон Мончи, сделавший себе имя в «Севилье» и сейчас работающий в «Роме», а также спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Следом идут технический директор Футбольной ассоциации Англии Дэн Эшворт и руководитель рекрутского отдела «РБ Лейпциг» Пол Митчелл. При первом сборные команды Англии до 17 и до 20 лет победили на чемпионатах мира, а команда до 19 лет выиграла чемпионат Европы. Второй известен по работе с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Для «святых» он закрыл сделки по Садио Мане, Деяну Ловрену и Натаниэлу Клайну, а в Лондон переманил Деле Алли, Тоби Алдервейрельда, Сон Хын-Мина и Кирана Триппьера.

Также в список входит спортивный директор «Лилля» Луис Кампос, работавший скаутом в мадридском «Реале» и техническим директором в «Монако». А завершают его генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар и спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус. В ближайшее время конкурсантов ожидает тщательный отбор, включающий прохождение интервью и экспертный анализ. Но уже сейчас будущего спортивного директора «МЮ» называют потенциально одной из самых влиятельных фигур в мировом футболе.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press